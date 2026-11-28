H ey, Gen Z, euer Kanzler hier! Was geht? Hab gehört, ihr wollt ’ne bessere Welt?! Dann zockt doch mal GTA 6! Seriously, hab ja dafür auf den Deckel gekriegt, dass ich KI-Fotos im GTA-Style auf Social gepostet hab, lmao. Aber da steckt voll die Message dahinter, trust me. Weil, bessere Welt, hallo? Schon die Welt von GTA 5 war besser als die von GTA San Andreas, und die war wiederum besser als die von GTA 1. Und wenn ihr jetzt mal in die neueste Version eintaucht, werdet ihr schnell merken: Dasselbe Prinzip gilt irgendwie auch für die richtige Welt, Version 2026!

Wie ich das meine? Na ja, in der Pixelwelt von GTA 6 ist die Grafik zwar klar überlegen der der Vorgängerversionen – aber Spie­le­r*in­nen müssen immer noch morden und rauben und wilde Verfolgungsjagden überstehen, um voranzukommen. Und genauso sollte es auch in Deutschland laufen. Das Prinzip muss dasselbe bleiben! Gerade die kapitalistische Abenteuerwelt des Hauens und Stechens ist es doch, die frühere Versionen so erfolgreich machte!

Klar, irgendwelche links-grün-versifften taz-Kolumnisten werden jetzt ätzen, dass ich und Alex (mein Bro für die Security) nur wie billige Avatare von Konrad Adenauer und Franz-Josef Strauß mit geringerer Rechenleistung rüberkommen. Ja, und aktuell ist das Ganze auch noch ein bisschen buggy programmiert, Gefrierschränke und Züge und Post funktionieren nicht mehr so geil, ja sorry.

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Und ja-ha, okay: Aktuell läuft auch die Krankenversorgung etwas zuckelig – wenn ich so drüber nachdenke, ist sogar die von GTA 6 besser: Bei tödlichen Schusswunden wacht man einfach in Tatortnähe wieder auf, und im Gegensatz zur Vorgängerversion werden dafür nicht mal Krankenhausgebühren fällig. Dagegen stinkt die schwarz-rote Dreiklassenmedizin natürlich ab.

 Bessere Grafik, schöneres Stadtbild, weniger Leonida, mehr Sauerland

Trotzdem: Seid keine Spielverderber, lasst uns über oberflächliche Verbesserungen reden, wie bei GTA. Bessere Grafik etwa, das Stadtbild schöner programmieren, weniger Leonida, mehr Sauerland.

Und wie wäre es mit längeren Missionen? Hashtag 10-Stunden-Tag! Aber bitte nicht an der Formel rumpfuschen, mit der Blackrock, äh, Rockstar Games so viel Kohle verdient hat. Übrigens, mein Endgegner Boris Pistorius will lieber, dass ihr Call of Duty Ukraine spielt. Könnt ihr machen, meinetwegen. Solange ihr nicht auf die dumme Idee kommt, das Betriebssystem zu wechseln.