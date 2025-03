BERLIN taz | Die Ermittler legten sich bereits fest: Das Pkw-Attentat, bei dem am Montag in der Mannheimer Innenstadt zwei Menschen getötet und elf teils schwer verletzt wurden, habe keinen politischen Hintergrund. Es gebe vielmehr konkrete Hinweise auf eine psychische Erkrankung des festgenommenen Alexander S. Nun aber gibt es laut der Antifa-Recherchegruppe Exif ebenfalls Hinweise, dass der 40-Jährige zumindest in der Vergangenheit politisch aktiv war: in der rechtsextremen Szene.

Demnach zeigen Fotos Alexander S. bei einem Aufmarsch von Rechtsextremen und Reichsbürgern im Oktober 2018 in Berlin. Rund 1.300 Teilnehmende hatten sich dem Aufzug des Bündnisses „Wir für Deutschland“ damals angeschlossen – kurz zuvor war es in Chemnitz zu rechten Unruhen gekommen.

Laut Exif soll Alexander S. zudem zumindest im Jahr 2018 Teil des „Ring Bunds“ gewesen sein, einer Gruppe aus dem Umfeld eines rechtsextremen Waffennetzwerks. In einer Personenliste eines dort Aktiven soll Alexander S. mit dem Verweis „Ring Bund“ notiert gewesen sein. Zudem soll S. im September 2018 via E-Mail instruiert worden sein, wie man Nachrichten im Entwürfe-Ordner des „Ring Bund“-Accounts austauschen könne.

Rechtsextremer „Ring Bund“ wetterte gegen „Hochfinanz“

Der „Ring Bund“ soll sich laut Exif etwa im Februar 2018 in einer von Rechtsextremen genutzten Immobilie im Thüringer Guthmannshausen getroffen haben. Bei Vorträgen sei es um die „Theorie der revolutionären Situation“ gegangen, über „gewaltsamen Widerstand“ oder ein System „der weltweit beherrschenden Hochfinanz“.

Das Waffennetzwerk, an das der „Ring Bund“ angebunden gewesen sei, wiederum flog im Jahr 2020 auf. Laut Ermittlungsergebnissen soll das Netzwerk von 2015 bis 2018 Schusswaffen, darunter Uzis und Pumpguns, von Kroatien nach Deutschland gebracht haben. Drei Männer wurden 2022 vom Landgericht München deshalb zu Freiheitsstrafen bis zu 4 Jahren und 3 Monaten verurteilt.

Die taz hatte damals über interne Mails der Gruppe berichtet. Demnach versuchten Mitglieder an verschiedene rechtsextreme Gruppe wie die Identitären, Pegida, die „Europäische Aktion“ oder die AfD anzudocken. Auch eine eigene Gruppe entstand: die „Patriotische Alternative“, mit der die AfD unterstützt werden sollte.

Mit den Hinweisen auf die wohl rechtsextreme Vergangenheit von Alexander S. stellt sich nun die Frage, ob die Tat von Mannheim womöglich doch politisch motiviert gewesen sein könnte – und ob es Mitwisser des Tatplans gab.

Linke fordert Aufklärung

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Clara Bünger kritisierte dagegen, dass ein Mann mit möglicher rechtsextremer Vergangenheit einen tödlichen Angriff begehe und „die Politik schaut weg“. Es brauche nun „Aufklärung und Antworten auf Hintergründe zum Täter“.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim und eine Sprecherin der Landeskriminalamts sagten der taz, die Berichterstattung sei bekannt und die Hinweise auf die rechtsextremen Aktivitäten von Alexander S. würden im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Zu klären sei, ob diese für die Tat relevant waren, so der Polizeisprecher. Dazu fänden momentan auch Befragungen des Umfelds des Festgenommenen statt. Bei der Durchsuchung der Wohnung von Alexander S. hätten sich keine Hinweise auf ein Motiv ergeben. Es gebe aber Hinweise, dass sich S. bei der Tat „in einem psychischen Ausnahmezustand befand“.

Alexander S. war bei der Tat von einem Taxifahrer gestoppt und kurz darauf von der Polizei festgenommen worden. Gegen ihn wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Angaben zur Tat machte er dabei nicht.

Laut Angaben der Sicherheitsbehörden war Alexander S., der zuletzt in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) lebte, in der Vergangenheit wegen einer Körperverletzung, einer Trunkenheitsfahrt und unerlaubten Führens einer Schreckschusswaffe straffällig auffällig. Zudem wurde er 2018 wegen eines Facebook-Kommentars verurteilt, den die Behörden als rechten „Hatespeech“ einstuften. Hinweise auf ein politisches Motiv der Tat in Mannheim aber gebe es bisher nicht, hatte auch Baden Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) betont.