Mannheim dpa/afp/taz | Bei einem Vorfall in der Mannheimer Innenstadt ist nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere Menschen sind verletzt worden. Einem Polizeisprecher zufolge war ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Man habe einen Tatverdächtigen im Laufe der Fahndung festgenommen, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. „Ob es weitere Tatverdächtige gibt, dazu können wir aktuell keine Angaben machen.“

Aktuell werden bislang insgesamt drei betroffene Menschen in der Universitätsklinik behandelt. Die zwei Erwachsenen und das Kind seien mit hoher medizinischer Dringlichkeit eingestuft worden und würden akutmedizinisch versorgt, teilte die Klinik mit.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 12 Uhr am zentralen Paradeplatz. Offenbar ist das Auto durch die Straße Planken gerast. Das ist eine breite Fußgängerzone, in der auch Straßenbahnen verkehren.

Der Fahrer war offenbar in westlicher Richtung durch die Innenstadt gerast und war anschließend Richtung Ludwigshafen geflüchtet. Fotos zeigen, dass das stark beschädigte Fahrzeug an einer Auffahrt zu den Rheinbrücken von der Polizei gestoppt wurde. Es handelt sich offenbar um einen Ford-Kleinwagen.

Zuvor hatte die Polizei von Kontrollmaßnahmen insbesondere im Innenstadtbereich Ludwigshafen und auf den Brücken zwischen Mannheim und Ludwigshafen gesprochen.

Polizei: Mannheimer Innenstadt meiden

Die Polizei hatte am Mittag die Bürgerinnen und Bürger gebeten, die Innenstadt zu meiden und großräumig zu umfahren. Sie hatte im Warndienst Katwarn eine „lebensbedrohliche Einsatzlage“ gemeldet. Gegen 15 Uhr vermeldete die Polizei, dass die Kontrollmaßnahmen in Ludwigshafen wieder eingestellt worden seien.

In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Anschläge gegeben, bei denen Fahrzeuge in eine Menschenmenge gefahren waren. Im Dezember kamen in Magdeburg sechs Menschen ums Leben, als ein inzwischen 50 Jahre alter Arzt über den Weihnachtsmarkt gerast war. Mitte Februar war ein Mann mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten in München gefahren. Dabei kamen eine junge Frau und ein Kind ums Leben.

Mannheim liegt im Norden Baden-Württembergs an der Grenze zu Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist mit rund 320.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs.

Karnevalsumzug war am Sonntag

Anders als in anderen Städten in Rheinnähe gibt es in Mannheim keinen großen Karnevalsumzug am heutigen Montag. Der Fasnachtsumzug Mannheim-Ludwigshafen war bereits am Sonntag durch die Stadt gezogen. Es waren Hunderttausende Be­su­che­r:in­nen vor Ort.

In der Innenstadt wird auf den Planken aber seit Donnerstag der beliebte Fastnachtsmarkt gefeiert. Er hätte am morgigen Dienstag mit der Straßenfastnacht seinen Höhepunkt haben sollen.

Anm. der Redaktion: Dieser Text wurde und wird im Laufe des Tages aktualsiert.