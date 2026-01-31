piwik no script img

Gerichtsurteil zur UntervermietungenLegalize it!

Gereon Asmuth

Kommentar von

Gereon Asmuth

Untermiethaien den Riegel vorzuschieben ist gut. Vom Urteil des Bundesgerichtshofs profitieren aber nur Vermieter:innen. Eine kluge Legalisierung könnte das ändern.

Eine Person mit einer Maske, die einen Haifischkopf darstellt
Der Wohnungsmarkt müsste kein Haifischbecken sein Foto: Ipon/imago

E in höchstrichterliches Urteil, das den alten Hausbesetzerslogan „Wohnraum darf keine Ware sein“ umsetzt? Diesen Eindruck konnte man gewinnen, als der Bundesgerichtshof am Mittwoch verkündet hatte, dass Mie­te­r:in­nen ihre Wohnungen nicht mit Gewinn untervermieten dürfen. Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es auch.

Denn von dem Urteil profitieren werden nur die Vermieter:innen. In dem Rechtsstreit hat ein Vermieter gegen seinen Mieter gewonnen. Ersterer darf Zweiterem kündigen, weil er einem Dritten seine Wohnung überlassen hatte – für mehr als das Doppelte der Miete. In Großstädten ist so etwas eher die Regel als die Ausnahme.

Natürlich ist es äußerst begrüßenswert, wenn solchen Praktiken der Untermiethaie nun ein Riegel vorgeschoben wird. Das Problem ist nur: Der Untermieter hat überhaupt nichts davon. Er kriegt die zu viel gezahlte Miete nicht zurück. Nur die Mieterin fliegt raus. Die Wohnung wird frei und kann dank Mietenexplosion deutlich teurer neu vergeben werden. Es geht nur darum, wer wen abzocken darf. Nicht der Mieter den Untermieter. Aber die Vermieterin die Neumieterin.

Klar, es gibt die Mietpreisbremse. Theoretisch. Praktisch ist sie wirkungslos, weil sich die wenigsten trauen, gegen ihre Vermieter zu klagen. Einzig probates Mittel gegen den Mietenwahnsinn ist derzeit, Altverträge niemals zu kündigen, sondern weiterzugeben per Untervermietung: ein Akt der Solidarität – wenn es fair läuft.

Untervermietung ist ein Schwarzmarkt – und der neigt zum Turbokapitalismus

Mie­te­r:in­nen können von Ei­gen­tü­me­r:in­nen die Zustimmung zur Untervermietung verlangen, müssen aber um Erlaubnis bitten. Weil Ver­mie­te­r:in­nen aber wenig Interesse daran haben und sich querstellen, finden die meisten Untervermietungen unter der Hand statt. So wohnen Zehntausende zwar noch bezahlbar, aber ohne Vertrag und ohne korrekte Meldeadresse. Sie dürfen nicht da wählen, wo sie leben. Nicht mal ihre Kinder in der benachbarten Schule anmelden.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Es ist ein Schwarzmarkt – und der neigt zum Turbokapitalismus. Die Grenze verläuft nicht zwischen Ei­gen­tü­me­r:in­nen und Mieter:innen, sondern zwischen Besitzenden und Suchenden. Wer Wohnraum zu vergeben hat, zockt ab.

Mietenkontrolle sollte Standard sein

Kontrolle wäre nötig. Und möglich – durch Legalisierung der Untervermietungspraxis. Heißt: Man bittet nicht um Erlaubnis, sondern zeigt sie nur an. Fertig. Dann könnten die Un­ter­mie­te­r:in­nen problemlos bei der Kommune ihren Wohnsitz melden. Und die Meldebehörde könnte im Gegenzug den Mietpreis checken. Das ist kein Hexenwerk; Programme dafür gibt es im Internet zuhauf. Für Wohnungspolitiker:innen, die sich ernst nehmen, sollte so eine Mietenkontrolle als politische Forderung Standard sein.

Nun wird diese Kontrolle aber ausgerechnet den Wohnungseigentümern in die Hand gegeben. So wird das Urteil zur Steilvorlage. Die Folge: eine Welle von Räumungsklagen gegen untervermietende Mieter:innen, die Zehntausende aus bezahlbaren Wohnung vertreibt. Weil Wohnraum eben doch nur Ware ist. Also alles wie gehabt? Nein, alles noch viel schlimmer.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Gereon Asmuth

Gereon Asmuth

 Ressortleiter taz-Regie
Leiter des Regie-Ressorts, das die zentrale Planung der taz-Themen für Online und Print koordiniert. Seit 1995 bei der taz. 2000 bis 2005 stellvertretender Leiter der Berlin-Redaktion. 2005 bis 2011 Leiter der Berlin-Redaktion. 2012 bis 2019 Leiter der taz.eins-Redaktion, die die ersten fünf Seiten der gedruckten taz produziert. Hat in Bochum, Berlin und Barcelona Wirtschaft, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und ein wenig Kunst studiert. Mehr unter gereonasmuth.de. Bluesky:@gereonas.bsky.social Mastodon: @gereonas@social.anoxinon.de Foto: Anke Phoebe Peters
Themen #Mieten #Wohnen #Vermieter #Mietendeckel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Demonstrierende mit Megafonen und Protestschildern
Armutsrisiko Miete Spanien geht gegen Miethaie vor

Die Wohnungskosten haben sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Jetzt erlässt die Regierung Vermietern, die nicht erhöhen, die Steuern.

Von Reiner Wandler
In den obersten Etagen eines ehemaligen Woolworth-Haus werden Mietwohnungen gebaut
Wohnraumkrise Ungewöhnliches Bündnis fordert Baupolitik heraus

Der Deutsche Mieterbund und die Lobby privater Ei­gen­tü­me­r fordern gemeinsam einen Kurswechsel. Die Linkspartei geht einen Schritt weiter.

Von Baha Kirlidokme
Untermiete Berlin Recht BGH-Urteil Untermietverhältnis legal
Recht auf Untermiete gestärkt Trostpflaster Untermiete

Nach einem BGH-Urteil könnten Untermietverhältnisse zunehmen. Der Mieterverein hofft auf ein wenig Linderung der Wohnungsnot.

Von Gareth Joswig
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

3 Kommentare

 / 
  • D

    Es tut mir leid, aber diese wirklich einseitige Sicht hat mit der Realität kaum was zu tun.



    Das wünscht sich jemand wohl die DDR zurück.

    Auch wenn ich ebenfalls der Meinung bin, die Mieten müssen runter, und mehr bezahlbarer Wohnraum muss gebaut werden.



    Aber wer soll denn überhaupt noch vermieten?



    Klar, der Staat soll verstaatlichen... Bringt nur nicht eine einzige Wohnung mehr. Hat man ja in Berlin gesehen wie dämlich das war, von der vonovia Wohnungen abzukaufen anstatt dass Geld für Neubau zu verwenden.



    Selbst im Enteignungs Paradies Berlin bleiben Wohnungen knapp selbst wenn alle enteignet werden würden....



    Was es braucht ist massiver Neubau. Wenn nicht mehr 1000 Bewerber pro Wohnung anstehen, dann können die Vermieter sich auch nicht alles erlauben.



    Das war das Geheimnis des Erfolgs des westdeutschen Mietmarktes. Viele Sozialwohnungen, Förderung von Bau des selbstgenutzten Eigentums. Und dann gab es genug Wohnraum, dass der Mietmarkt für alle gut war. Vermieter bekamen faire Mieten. Und für Mieter war es günstig und es gab Auswahl.

  •

    Nette Idee. Aber.



    Muss der Mieter noch Leben oder können Untermieter das Mietverhältnis weitervererben?



    Was ist mit den Rechten der Untervermieter? Dürfen die an Unteruntervermieter weiter vermieten? Anzeige müsste doch genügen, oder? Es wird also absolut unübersichtlich und nur der Original Vermieter darf nicht mitreden, wer in seine Wohnung zieht. Die Wohnungen würden vom Mietmarkt verschwinden.

    • D

      @fly:

      Genau das ist es doch. Bei Firmen ist es ja noch so eine Sache. Aber kein privater Vermieter würde das zurecht erlauben. Blöd gesagt, ich vermiete die Wohnung an eine alleinerziehende Frau mit Kind. Und nachher wohnen dort 6 Leute in einer WG... Ja klar... Und der Vermieter darf sich darüber nicht beschweren?



      Willkommen in der Welt von Wohnungen gar nicht mehr oder nur extrem teuer vermietet werden. Weil es sich sonst nicht lohnt.

meistkommentiert

1
Frauen mit Jagdscheinen Sie ballern, und das ist gut so
2
Debatte über Teilzeit-Arbeit Vom „Wohlstand“ bekomme ich nur Brotkrumen
3
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
4
Journalisten auf Grönland Deutscher Humor zündet nicht
5
Schützen belästigen Polizistin Zwei Bussis zuviel
6
Empörung über KI-Polizeibild Blaulicht vom Bot