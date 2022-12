Ermittlungen gegen die Letzte Generation : Kriminalisierter Klimaschutz

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Elf Hausdurchsuchungen soll es gegeben haben.

BERLIN taz | Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation nach Paragraf 129 wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Am Dienstagmorgen habe es Hausdurchsuchungen bei mehreren Ak­ti­vis­t:in­nen gegeben. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag der taz.

„Wir haben heute morgen ab 6 Uhr verteilt über die gesamte Bundesrepublik Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgericht Neuruppin gegen Mitglieder der Letzten Generation vollstreckt“, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neuruppin der taz. Ermittelt würde gegen die Ak­ti­vis­t:in­nen auch nach Paragraf 316b wegen Störung öffentlicher Betriebe. Im Frühjahr hatten Ak­ti­vis­t:in­nen wiederholt Pipelines der PCK-Raffinerie in Schwedt zugedreht, um gegen weitere Investitionen in fossile Infrastruktur zu protestieren. Diese Aktionsform gehört seitdem jedoch nicht mehr zum Repertoire der Gruppe.

Nach Angabe der Letzten Generation richteten sich die Durchsuchungen gegen elf Personen in Leipzig, München und weiteren bayerischen Städten. Vier der Betroffenen sitzen derzeit im bayerischen Präventivgewahrsam. Auch sollen Razzien in Elternhäusern von Ak­ti­vis­t:in­nen stattgefunden haben. „Wir gehen ganz klar davon aus, dass wir eingeschüchtert werden sollen“, so Lilly Schubert, Sprecherin der Letzten Generation, gegenüber der taz.

Bedrohung demokratischer Grundfeste

In einer Mitteilung kritisiert die Gruppe die Ermittlungen wegen Paragraf 129 scharf. „Während der Staat durch fehlenden Klimaschutz unser Grundgesetz missachtet, durchsucht die Polizei die Wohnungen jener, die alles friedlich Mögliche versuchen, dies offen zu legen“, heißt es da. Die Durchsuchungen seien ein „neues Niveau“ der Einschüchterungsversuche des Staates. Wenn friedlicher Widerstand kriminalisiert würde, bedrohe das „die demokratischen Grundfesten“ der Bundesrepublik.

Betroffen ist auch Carla Hinrichs, eine der Sprecherinnen der Gruppe: Sie schrieb auf Twitter: „Heute Morgen wurde meine Wohnung durchsucht.“ Sie schrieb weiter, es sei „beängstigend, wenn die Polizei deinen Kleiderschrank durchwühlt. Aber denkt ihr ernsthaft, dass wir jetzt aufhören werden?“

Auf Unverständnis stoßen die Maßnahmen insbesondere deshalb, weil alle Personen, bei denen Durchsuchungen stattfanden, „mit ihrem Namen und ihrem Gesicht zu ihren Taten“ stünden, so Schubert. Zwei Personen seien bereits zum zweiten Mal von Hausdurchsuchungen betroffen.

In Brandenburg hatte die Letzte Generation mehrfach Aktionen gegen die PCK-Raffinerie in Schwedt gerichtet. Auch die beiden Aktionen am Flughafen BER in den vergangenen Wochen fanden im Bundesland statt. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte sich nach der Innenministerkonferenz Anfang Dezember für Ermittlungen wegen des Verdachts der Gründung einer kriminellen Vereinigung ausgesprochen. „Aus meiner Sicht spricht vieles dafür“, sagte Stübgen: „Sie sind organisiert, haben entsprechende Trainingsplätze und verabreden sich zu kriminellen Aktionen.“

Der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, die bislang keinen Anfangsverdacht gegen die Letzte Generation bezüglich der Bildung einer kriminellen Vereinigung hatte, teilte auf taz-Anfrage mit, dass ihre Einschätzung „bislang unverändert“ Bestand habe. In eine fortlaufende Prüfung würden jedoch „auch die Erkenntnisse einfließen, die die Staatsanwaltschaft Neuruppin zu den heutigen Maßnahmen und der dort vorgenommenen rechtlichen Würdigung veranlasst haben“.