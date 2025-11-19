piwik no script img

Bundeswehr-Übung in BerlinKalt konfrontiert

Gereon Asmuth

Kommentar von

Gereon Asmuth

Die Übung der Bundeswehr mitten in Berlin macht die Debatte um Aufrüstung und Wehrdienst ein Stück konkreter. Was tun wir, wenn es zum Krieg kommt?

Soldaten bei einem Manöver in der Berliner U-Bahn
Ein Wachbataillon trainiert den urbanen Kampf an der Berliner U-Bahn-Station Jungfernheide Foto: Jeremy Knowles

B un­des­wehr­sol­da­t:in­nen in Kampfanzug und mit Sturmgewehr im Anschlag stürmen einen U-Bahnhof. Mitten in der Nacht, mitten in Berlin. Schüsse hallen durch den raucherfüllten Tunnel. Alles schön inszeniert für die Ver­tre­te­r:in­nen der Presse, die mit langen Objektiven die Szene einfangen – und hinaustragen in die Welt.

Ganz egal wie man nun zur Bundeswehr steht, ob man sich für ein solch öffentlichkeitswirksames Säbelgerassel begeistern kann oder es aus tiefstem Herzen unangenehm, unangemessen, ja nervig findet. Man kommt um die Erkenntnis nicht herum, dass die Medienoffensive der deutschen Armee vor allem eins ist: eine Herausforderung. Eine Konfrontation mit der Frage, um die angesichts der Weltlage niemand mehr herumkommt: Was willst du tun, wenn es tatsächlich zum Krieg kommen sollte.

Für Si­cher­heits­fa­na­ti­ke­r:in­nen ist die Antwort genauso einfach wie für Ra­di­kal­pa­zi­fis­t:in­nen. Die einen greifen ohne Wenn und Aber zur Waffe. Die anderen verweigern sich total. Das ist ja ihr gutes Recht. Aber über ihre Position sollten auch gerade die nachdenken, für die das nicht so eindeutig ist. Dann wird schnell klar, dass es die eine, allgemeingültige Antwort nicht gibt, nicht geben kann, auch nicht geben muss.

Verlasse ich das Land? Und wenn ja, wohin würde ich gehen? Bleibe ich hier und engagiere mich auf ziviler Ebene – als Sanitäter, als Feuerwehrfrau oder wie auch immer? Oder halte ich die aktuelle Remilitarisierung der Gesellschaft für die größte Gefahr? Dann müsste ich nicht erst im Falle einer Eskalation, sondern genau jetzt handeln.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Es ist eine Frage des Gewissens. Aber auch der Kraft. Hält man das aus? Als Sol­da­t:in das eigene Leben aufs Spiel zu setzen? Und andere Menschen zu töten? Als Pa­zi­fis­t:in die andere Wange hinzuhalten, anstatt zur Gegenwehr zu greifen? Als Flüchtling mit Kind und Kegel irgendwohin zu ziehen, wo man im Zweifel vor allem als Problem gesehen wird, wie die Geflüchteten hierzulande?

Gerade weil die Antwort so schwierig ist, sollte man sich Gedanken machen. Damit man sie gut vorbereitet im Zweifel auch wieder über den Haufen werfen kann.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Gereon Asmuth

Gereon Asmuth

 Ressortleiter taz-Regie
Leiter des Regie-Ressorts, das die zentrale Planung der taz-Themen für Online und Print koordiniert. Seit 1995 bei der taz. 2000 bis 2005 stellvertretender Leiter der Berlin-Redaktion. 2005 bis 2011 Leiter der Berlin-Redaktion. 2012 bis 2019 Leiter der taz.eins-Redaktion, die die ersten fünf Seiten der gedruckten taz produziert. Hat in Bochum, Berlin und Barcelona Wirtschaft, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und ein wenig Kunst studiert. Mehr unter gereonasmuth.de. Bluesky:@gereonas.bsky.social Mastodon: @gereonas@social.anoxinon.de Foto: Anke Phoebe Peters
Themen #Bundeswehr #Wehrdienst #Sicherheitspolitik #Aufrüstung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Bewaffnete Soldaten der Bundeswehr kommen eine Treppe im U-Bahnhof Jungfernheide runtergelaufen
Bundeswehr trainiert für den Ernstfall Operation Aufmerksamkeit

In der Berliner U-Bahn-Station Jungfernheide spielte die Bundeswehr vergangene Nacht ein Sabotage-Szenario durch. Eine Warnung und Werbung zugleich.

Von Gabrielle Meton
Bundeswehrstiefel stehen auf einer Treppe
Einigung über Wehrdienst Musterung für alle

Union und SPD sind sich nach langem Ringen in Sachen Wehrdienst einig geworden. Wie sehen die Pläne aus?

Mit roten Zeichen markierte deutsche Soldaten ziehen sich aus einer Übungsstadt zurück
Bundeswehr auf Social Media Werben für die Truppe

Die Bundeswehr verstärkt ihre Präsenz in den sozialen Medien. Nicht nur offizielle Kanäle werben für eine Karriere in der Armee.

Von Martin Seng
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Berliner Wohnungsmarkt Vergesellschaftung finanziert sich selbst
2
Tödlicher AKW-Unfall vor 50 Jahren Nach allen Regeln der Kunst verharmlost
3
Kriminologe über Bochumer Polizeischüsse „Ein Fall, vor dem tatsächlich viele Polizisten Angst haben“
4
Polizei schießt auf Zwölfjährige Viele offene Fragen
5
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
6
Experte über Aufrüstung Skandinaviens „Wir können uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen“