Anschlag auf Pipelines 2022: Tatverdächtiger für Angriff auf Nordstream verhaftet
Ein Mann, der die Sprengung der Ostsee-Pipelines koordiniert haben soll, ist in Italien festgenommen worden. Viel deutet auf eine Verstrickung der Ukraine hin.
Laut Generalbundesanwalt handelt es sich bei K., der bei Rimini gefasst wurde, „mutmaßlich um einen der Koordinatoren der Operation“. Er und seine Mittäter*innen sollen im September 2022 mit falschen Papieren in Rostock eine Segelyacht gemietet haben, mit der sie in die Nähe der Insel Bornholm gesteuert sind. Dort sollen sie hinabgetaucht sein und die Unterwasserpipelines mit Sprengsätzen unterbrochen haben.
Die Tat wirft heikle Fragen auf. Vor 2022 hatte Deutschland den Bau von Nordstream 2 gegen starken Widerstand der westlichen Partnerstaaten durchgedrückt. Die USA und andere Verbündete sahen in den Gasleitungen ein Instrument Russlands, Deutschland von Energieimporten abhängig zu machen und die osteuropäischen Länder zu umgehen. Der Anschlag auf die noch nicht in Betrieb befindliche Pipeline kam dann einige Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.
Zunächst wurde weithin von einer russischen Sabotageaktion ausgegangen, die die Unterstützer*innen der Ukraine schwächen und vorführen sollte. Seitdem kamen aber immer mehr Details ans Licht, die eher Ukrainer*innen hinter der Tat vermuten lassen. Recherchen verschiedener Medien legen nahe, dass auch ukrainische staatliche Stellen verstrickt gewesen sein könnten.
Für die Bundesregierung droht mit der Festnahme also eine unangenehme Situation, sollten neue Belege für Hinterleute in Kiew ans Licht kommen. Immerhin unterstützt Deutschland die Ukraine seit Jahren mit milliardenschweren Finanzhilfen und Militärtechnik.
Dass die Ermittlungen geostrategische Interessen nicht nur Deutschlands, sondern auch der europäischen Nachbarn und der USA berühren, hatte sich schon letztes Jahr gezeigt. Damals hatten die deutschen Stellen einen der beteiligten Taucher in Polen aufgespürt. Allerdings konnte der Mann entkommen, bevor die polnischen Behörden ihn festnehmen konnten. Der Spiegel berichtete damals, polnische Stellen hätten den Verdächtigen gewarnt. Er sei in einem Auto mit Diplomatenkennzeichen in die Ukraine geflüchtet.
Die deutsche Bundesregierung gab sich nach der Verhaftung am Mittwoch zurückhaltend. Für Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) war es ein „sehr beeindruckender Ermittlungserfolg“. Die Sprengung der Pipelines müsse „aufgeklärt werden, auch strafrechtlich.“
