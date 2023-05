Urteil gegen mutmaßliche Linksextreme : Mehr als 5 Jahre Haft für Lina E.

Der Autonomen Lina E. und weiteren Mitangeklagten werden Angriffe auf Neonazis vorgeworfen. Nach fast 100 Verhandlungstagen fällt das Urteil.

BERLIN dpa/afp/epd/taz | Im Prozess gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. und drei weitere Angeklagte hat das sächsische Oberlandesgericht in Dresden mehrjährige Haftstrafen verhängt. Das Gericht verurteilte die 28-Jährige am Mittwoch unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten. Die mitangeklagten Männer erhielten Haftstrafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten wegen Mitgliedschaft beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.

Mit dem Urteil blieb das Gericht unter der Forderung der Bundesanwaltschaft, die für E. acht Jahre Freiheitsstrafe gefordert hatte. Sie hatte der Studentin aus Leipzig „massive Gewalt“ vorgeworfen. Lina E. und ihr untergetauchter Freund Johann G. gelten demnach als Rädelsführer. Die Verteidiger der aus Hessen stammenden Studentin hatten in fast allen Punkten Freispruch gefordert.

Den Angeklagten waren mehrere Überfälle auf Neonazis oder mutmaßliche Anhänger der rechten Szene in Wurzen, Leipzig und im thüringischen Eisenach mit Schwerverletzten zwischen 2018 und 2020 vorgeworfen worden. E. sitzt seit November 2020 in Untersuchungshaft. Die drei anderen Beschuldigten sind auf freiem Fuß.

Un­ter­stüt­ze­r:in­nen applaudieren Lina E. und Mitangeklagten

Das Urteil wurde im Gerichtssaal von rund 100 Unterstützern der Angeklagten verfolgt. Sie hatten Lina E. und die drei Mitangeklagten mit langem Applaus begrüßt. Nach dem Urteil wurde der Prozess kurzzeitig wegen Unruhe unterbrochen.

Bereits im Vorfeld hatten Teile der linksradikalen Szene Proteste gegen die Verurteilung von Lina E. und den drei Mitangeklagten angekündigt. Sachbeschädigungen und Brandstiftungen seien danach zu befürchten, erklärte der sächsische Verfassungsschutz vor dem Urteilsspruch. Es sei mit Anreisen von Linksextremen „aus dem gesamten Bundesgebiet zu rechnen“.