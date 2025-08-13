piwik no script img

Kommentar von Tim Caspar Boehme

US-Museen haben vier Monate Zeit, um ihre Ausstellungen nach Vorstellungen von Präsident Trump umzugestalten. Vom Land der Freiheit ist bald nichts mehr übrig.

Eine Skulptur von Tommie Smith, John Carlos und dem Australier Peter Norman, die bei den Olympischen Spielen 1968 protestierten, als Teil der Sportausstellung im Smithsonian National Museum of African American History and Culture.
Das National Museum of African American History and Culture muss nun vielleicht die Ausstellung anpassen Foto: UPI Photo/imago

V ier Monate Zeit. So lassen sich die 120 Tage umrechnen, die der Präsident der USA, Donald Trump, den Museen der Smithsonian Institution gibt, um ihre Ausstellungen umzugestalten. Der Auftrag lautet, dass sie „polarisierende oder ideologisch beeinflusste Sprache durch einheitsstiftende, historisch korrekte und konstruktive Beschreibungen“ ersetzen sollen, wie es in einem Brief an den Smithsonian-Vorsitzenden Lonnie G. Bunch heißt.

Abgesehen davon, dass diese Frist für wissenschaftlich gründlich arbeitende Häuser sehr kurz ist, setzt die Trump-Regierung mit diesem Versuch der Einflussnahme ihren Angriff auf das kulturelle Gedächtnis der USA fort. Im Frühjahr erst war bekannt geworden, dass in den Archiven des Landes Fotos gelöscht werden, auf denen die Diversität des Landes dokumentiert ist: afroamerikanische Kriegshelden etwa oder, in trauriger Ironie, der B-29-Bomber Enola Gay, der die Atombomben für Hiroshima und Nagasaki transportierte. Das Wort „gay“, obwohl in diesem Zusammenhang im Sinn von „fröhlich“ verwendet, klang wohl zu „schwul“.

Jetzt trifft es zunächst 8 der insgesamt 21 Museen des Smithsonian, darunter zentrale Einrichtungen in Washington wie das National Museum of African American History, das National Museum of the American Indian und das National Air and Space Museum. Im Archiv des Letzteren ist übrigens auch die Geschichte des Fliegers Enola Gay dokumentiert. Andere der Museen sollen später „überprüft“ werden.

Mit diesem verschärften Angriff auf das Smithsonian, bei dem zunächst unklar bleibt, ob das Weiße Haus rechtlich dazu überhaupt befähigt ist, will Trump dem inhaltlich unabhängigen Museumskomplex seinen national geprägten Willen aufzwingen. Damit weitet er seinen autoritären Kurs, den er genauso gegen die Hochschulen des Landes fährt, unvermindert aus. Ähnliche Druckmittel wie bei den Universitäten hat er ebenfalls in der Hand: Das Smithsonian finanziert sich zu über 60 Prozent über Gelder, die der Kongress bewilligen muss. Und dessen Mehrheit stellen die Republikaner. Schlechte Zeiten für Wissenschaftsfreiheit.

Tim Caspar Boehme

 Kulturredakteur
Jahrgang 1971, arbeitet in der Kulturredaktion der taz. Boehme studierte Philosophie in Hamburg, New York, Frankfurt und Düsseldorf. Sein Buch „Ethik und Genießen. Kant und Lacan“ erschien 2005.
Themen #Wissenschaftsfreiheit #Donald Trump #USA unter Trump #Propaganda #Meinungsfreiheit #Kunstfreiheit
4 Kommentare

 / 
  • AS

    "... Im Frühjahr erst war bekannt geworden, dass in den Archiven des Landes Fotos gelöscht werden, auf denen die Diversität des Landes dokumentiert ist: ..."



    Wie ist das Löschen zu verstehen? Bezieht sich das auf digitale Datenbestände oder geht es da auch um die physische Vernichtung von Fotos, Filmen und anderen Dokumenten?



    Wie tief kann ein Land sinken, die sind ja Putins Russland schon auf den Fersen. Wir müssen uns vorsehen. Wer erinnert sich noch an das Geifern der "bürgerlichen Mitte" anlässlich der Wehrmachtsausstellung, da sollten Tatsachen auch umgedeutet werden. Derzeit scheint der Pfad der Mitte auch recht schmal zu sein, ein falscher Schritt und man stürzt rechts ab.

  • PA

    Das Flugzeug ist übrigens bena

  • MM

    Nein, das Wort "Gay" wurde hier nicht im Sinne von "fröhlich" verwendet - es war der zweite Vorname von Enola Gay Tibbets, der Mutter des Piloten Paul Tibbets. Siehe z.B. Wikipedia.

  •

    Yes. If this is crazy, there is a method to it Ist dies schon Wahnsinn, so hat es doch Methode.



    William Shakespeare (1564 - 1616), englischer Dichter, Dramatiker, Schauspieler und Theaterleiter



    Quelle: Shakespeare, Hamlet, Erstdruck 1603

