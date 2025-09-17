piwik no script img

Pressefreiheit in den USAVisavergabe nach Autokratenart

Steffen Grimberg
von Steffen Grimberg

Die Trumpregierung möchte Jour­na­lis­t:in­nen nur noch 240 Tage am Stück ins Land lassen. Dazu soll nun die deutsche Regierung nicht mehr schweigen.

Die Flagge der USA weht
Land der begrenzten Pressefreiheit Foto: Fabian Sommer/dpa

D onald Trump wird in den nächsten Tagen schwer in den Schlaf finden. Was nicht nur der englischen Küche beim Staatsbankett in Windsor Castle geschuldet ist. Auch die deutsche Bundesregierung trägt zu Trumps Völlegefühl bei.

Die USA wollen bekanntlich die Visavergabepraxis für internationale Jour­na­lis­t*in­nen ändern und sie nur noch für 240 Tage am Stück ins Land lassen. Nachdem schon Ende letzter Woche rund 120 internationale Medien und Journalistenorganisationen protestierten, kommen jetzt auch die deutschen Sender aus dem Quark.

Sie haben am Dienstag beim Bundeskanzler und Außenminister angeregt, „eine Protestnote auf diplomatischem Wege in Washington“ zu platzieren, die „ihre Irritation über die Entwicklung zum Ausdruck bringen könnte“. Gut, der Bayerische Rundfunk, Deutschlandradio und das ZDF hatten es auch schon auf die 120er-Liste geschafft. Aber glaubt jemand ernsthaft, Trump ließe sich davon beeindrucken?

Irritation und Durcheinander zu säen ist doch genau sein Metier. Wobei Trump nirgends „irrlichtert“, wie es hier und da immer noch heißt. Er setzt generalstabsmäßig das kleine Handbuch des aufstrebenden Autokraten um, gerade auch im Medienbereich. Dazu gehören die Milliardenklagen, wie diese Woche erst, wieder gegen die New York Times.

Natürlich sind die auch der beleidigten Leberwurst geschuldet, die tief in Trumps Magen vor sich hin schimmelt. Das Buch der beiden NYT-Journalist*innen Susanne Craig und Russ Buettner hat ja auch einen richtig schön-fiesen Titel: „Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created The Illusion of Success“ räumt mit der Legende vom Selfmade-Man Trump auf, der in Wahrheit seine Startmillionen vom Papa bekam und schon ziemlich oft pleite war.

Erlaubt ist, was Trump gefällt

Das erklärt vermutlich auch seine Raffgier im Amt. Doch um die von ABC/Disney und CBS/Paramount zugesagten Millionen, mit denen die Konzerne Trumps Klagen außergerichtlich beilegten, geht es gar nicht. Die Strategie dahinter ist größer und zielt auf Einschüchterung und letztlich Abschaffung der Pressefreiheit ab. Dazu gehören auch die Visabeschränkungen.

Erlaubt ist dann nur noch, was Trump und seinen MAGA-Jünger*innen gefällt. Übrigens weltweit, nicht nur in den USA. Das lässt sich schon jetzt an der Forderung ablesen, Elmar Theveßen das Visum zu entziehen, weil sich der US-Studioleiter des ZDF kritisch über Charlie Kirk geäußert hat. Es ist verdammt traurig, was in dem Land geschieht, das nach der Nazidiktatur Deutschland Demokratie, Meinungsfreiheit und unabhängigen Journalismus beigebracht hat.

Dass es darauf stärkere Antworten als eine bundesamtliche Protestnote braucht, liegt auf der Hand. Die dürfte höchstens dafür sorgen, dass Trump vor Lachen nicht in den Schlaf findet. „Und was soll das sein, Kollege?“, fragt die Mitbewohnerin.

taz lesen kann jede:r

Steffen Grimberg

Steffen Grimberg

 Medienjournalist
2000-2012 Medienredakteur der taz, dann Redakteur bei "ZAPP" (NDR), Leiter des Grimme-Preises, 2016/17 Sprecher der ARD-Vorsitzenden Karola Wille, ab 2018 freier Autor, u.a. beim MDR Medienportal MEDIEN360G. Seit Juni 2023 Leitung des KNA-Mediendienst. Schreibt jede Woche die Medienkolumne "Flimmern und rauschen"
Themen #Kolumne Flimmern und Rauschen #Visa #USA unter Trump
