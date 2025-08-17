piwik no script img

taz zahl ich

Nach Posts von InfluencerinUSA stoppen Einreise aus Gaza zur medizinischen Versorgung

Das Erteilen von „medizinisch-humanitären“ Visa für Menschen aus dem Gazastreifen werde ausgesetzt, erklärt das US-Außenministerium. Die ultrarechte Influencerin Laura Loomer spielt eine entscheidende Rolle dabei.

Flughafen Newark: Zu sehen sind Wegweiser, Menschen und ein Rollstuhl
US-Flughafen Newark: Die US-Hilfsorganisation Heal Palestine hatte die medizinischen Reisen von Palästinensern organisiert Foto: Yuki Iwamura/FR171758 AP/AP/dpa

Washington (afp) | Nach wütenden Posts der ultrarechten Influencerin Laura Loomer lässt die US-Regierung vorerst keine Menschen aus dem Gazastreifen mehr zur medizinischen Behandlung in die Vereinigten Staaten einreisen. Das Außenministerium in Washington teilte am Samstag im Onlinedienst X mit, die Ausstellung von „medizinisch-humanitären“ Visa an Menschen aus dem Palästinensergebiet werde ausgesetzt. Es solle nun eine „komplette und gründliche Überprüfung“ der Prozeduren stattfinden, nach denen diese Art von Einreiseerlaubnissen bislang erteilt worden sei.

Das Ministerium äußerte sich nicht konkret dazu, wieviele solcher „medizinisch-humanitären“ Visa zuletzt an Menschen aus dem Gazastreifen ausgestellt worden waren. Es teilte aber mit, dass es sich um eine „kleine Zahl“ handle.

Die US-Hilfsorganisation Heal Palestine hatte die Reisen von Menschen aus dem Palästinensergebiet zur medizinischen Behandlung in den USA organisiert. Die Organisation hatte kürzlich mitgeteilt, die Verlegung von elf schwer verletzten Kindern aus dem Gazastreifen sowie der sie betreuenden Menschen und von Geschwistern organisiert zu haben. Es habe sich um „die größte einzelne Evakuierung“ verletzter Kinder aus dem Gazastreifen in die USA gehandelt.

Die ultrarechte Influencerin und Verschwörungstheoretikerin Loomer, der großer Einfluss auf US-Präsident Donald Trump nachgesagt wird, kritisierte dann am Freitag in einer Serie von wütenden Botschaften auf X die Ausstellung der Visa für Menschen aus dem Gazastreifen als „wahrhaft inakzeptabel“. Wer auch immer die Visa im US-Außenministerium ausgestellt habe, müsse „gefeuert“ werden.

Laura Loomer hält eine Rede
Ultrarechte Influencerin Laura Loomer: findet bei Präsident Trump und seiner Regierung immer wieder Gehör Foto: Chris Szagola/AP

Loomer führte ins Feld, auf diese Weise kämen Menschen ins Land, welche unter anderem die radikalislamische Hamas unterstützten. „Unser Land wird mit Dschihadisten überflutet.“ Sie berichtete, wegen der Angelegenheit mit Mitarbeitern des Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses im US-Senat, dem Republikaner Tom Cotton, gesprochen zu haben.

Loomer hat zwar kein Regierungsamt inne, sie scheint bei Präsident Trump und seiner Regierung aber immer wieder Gehör zu finden. So soll die Influencerin hinter der Entlassung mehrerer ranghoher Regierungsvertreter stehen, denen sie mangelnde Loyalität gegenüber Trump vorwarf.

„Gefährliche und unmenschliche Entscheidung“

Die in den USA ansässige Hilfsorganisation Palestine Children's Relief Fund rief die Trump-Regierung am Samstag auf, die „gefährliche und unmenschliche Entscheidung“ zum Stopp der Einreisen für medizinische Versorgung rückgängig zu machen. „Medizinische Evakuierungen sind eine Rettungsleine für die Kinder des Gazastreifens, denen sonst angesichts des Zusammenbruchs der medizinischen Infrastruktur im Gazastreifen unvorstellbares Leid oder der Tod drohen würde“, erklärte die Organisation.

Im Gazastreifen herrscht nach 22 Monaten Krieg zwischen Israel und der Hamas eine drastische humanitäre Notlage, mit einem Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Ausgelöst worden war der Krieg durch den Großangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023, bei dem nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden waren.

Israel geht seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-Behörden, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, bislang mehr als 61.700 Menschen getötet.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Influencer #Rassismus #USA unter Trump #Gaza-Krieg #Gaza #Visa #Nahost-Konflikt #Rechtsextremismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Wladimir Putin und Donald Trump vor dem Spruch "Pusuing Peace"

+++ Nachrichten im Ukrainekrieg +++

Folgen der Nullnummer in Alaska

Nach dem Putin-Trump-Treffen beraten jetzt die europäischen Ukraine-Unterstützer, bevor am Montag Präsident Selenskyj mit dem US-Präsidenten spricht.
US-Präsident Donald Trump spricht bei einer Veranstaltung zur Förderung seines Vorschlags, den Zugang der Amerikaner zu ihren Krankenakten zu verbessern. Neben Trump sitzen David Sacks, Robert F. Kennedy Jr., Mehmet Oz und Amy Gleason

Wissenschaft in den USA

Gefördert wird nur noch, was der Regierung passt

Ein neuer Bericht deckt auf, wie systematisch die Wissenschaft in den ersten sechs Monaten unter US-Präsident Trump umgebaut wurde.
Von Yannik Achternbosch und Enno Schöningh
Eine Skulptur von Tommie Smith, John Carlos und dem Australier Peter Norman, die bei den Olympischen Spielen 1968 protestierten, als Teil der Sportausstellung im Smithsonian National Museum of African American History and Culture.

Trump setzt Museen Frist

Vorbei mit der Freiheit

Kommentar von Tim Caspar Boehme
US-Museen haben vier Monate Zeit, um ihre Ausstellungen nach Vorstellungen von Präsident Trump umzugestalten. Vom Land der Freiheit ist bald nichts mehr übrig.

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.
  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Auswählen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Migration neu denken

So könnte eine humane Fluchtpolitik aussehen

2

Trump-Putin-Gipfel in Alaska

Zwei Reichsbürger unter sich

3

Treffen von Trump und Putin

No Deal

4

Ökonom über ungerechtes Rentensystem

„Es geht um Umverteilung“

5

Badeverbote und Hitzewellen

Gefangen in der Betonwüste

6

Russland und Ukraine

Ukrainische Gebietsabtretungen im Tausch für Frieden?