Räumung des Köpi-Wagenplatzes in Berlin : Die Polizei rückt ein

Für den Freitagvormittag ist die Räumung des linken Wagenplatzes Köpi in Berlin angekündigt. Die Polizei rechnet mit einem Großeinsatz.

BERLIN taz | Um 10.20 Uhr rückt die Polizei schließlich gegen die Barrikaden vor dem Köpi-Wagenplatz vor: Von zwei Seiten, von der Adalbertstraße und der Köpenicker Straße dringen die BeamtInnen mit Räumpanzern in das linksautonome Wagendorf ein. Mit fahrbaren Gerüsten will die Polizei offenbar zudem versuchen, über den hohen Zaun zu gelangen, den die BewohnerInnen rund um den Wagenplatz errichtet haben. Als Antwort fliegen von der anderen Seite des Zauns Glasflaschen in Richtung der PolizistInnen.

Die Berliner Polizei hat am Freitagmorgen die Räumung des linksautonomen Wagencamps Köpi in Berlin-Mitte vorbereitet. Vor Ort wurden Einsatzkräfte und schweres Gerät zusammengezogen. Reporter sahen gepanzerte Fahrzeuge und viele Einsatzwagen. Dutzende Gegendemonstranten versammelten sich zu drei angemeldeten Kundgebungen. Die Räumung war für 10 Uhr angekündigt. Für den Einsatz sind bis zu 2.000 Polizisten eingeplant.

Bereits seit dem frühen Freitagmorgen dröhnt laute Musik über die Straßenkreuzung vor dem Köpi-Wagenplatz in der Köpenicker Straße in Mitte. Polizisten mit Schutzhelmen und Schutzwesten unter ihren Jacken stehen auf der bereits seit Donnerstagabend abgesperrten Straße. Immer wieder strömt grauer Rauch hinter dem hohen, mit Blechplatten verstärkten Zaun hervor, der die Köpi zur Straße hin begrenzt. „Köpi bleibt“ schreien Menschen im Chor vor der Absperrung.

Vor dem Zaun, vor dem die Presse steht, macht eine Bewohnerin eine Durchsage: Es befänden sich Menschen in den Bäumen hinter dem Zaun, deren Sicherheitsseile an der Barrikade festgemacht seien. Wenn die Polizei die Barrikaden abräume, gefährde sie Menschenleben. Überprüfen lässt sich diese Aussage nicht, die Sicht ist durch die Barrikade versperrt. Eine Polizeisprecherin sagt auf taz-Nachfrage, sie könne die Aussage der Bewohnerin nicht bestätigen.

Auf Twitter berichten Menschen vor Ort von einem „gewaltsamen“ Einsatz. Es kommt zu Rangeleien zwischen Demonstrierenden und PolizistInnen; Schläge fallen. Der Neuköllner Linken-Politiker Ferat Kocak twitterte, die Polzei gegen „brutal“ gegen demonstrierende AktivistInnen vor den Barrikaden vor, um sie am Weitergehen zu hindern.

Nach Angaben der Polizei wurden bereits in der Nacht in der Umgebung Autos und Gebäude beschädigt. Mehrere Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt. Zuvor hatten am Donnerstagabend mehrere Hundert Menschen weitgehend friedlich im nahen Kreuzberg demonstriert.

30 Menschen wohnen hier

Das Wagencamp auf einem Gelände an der Köpenicker Straße gilt als eines der letzten Symbolprojekte der linken Szene in Berlin. Auf dem rund 2.600 Quadratmeter großen Grundstück neben einem 1990 besetzten Haus am ehemaligen Mauerstreifen wohnen etwa 30 Menschen in Bauwagen. Der Grundstückseigentümer hatte mit Hinweis auf eine Baugenehmigung im Juni erfolgreich auf Räumung geklagt. Einen Eilantrag der Bewohner zum Stopp der Zwangsvollstreckung wies das Berliner Kammergericht am Mittwoch ab.

„In unseren Augen sind nicht wir die Kriminellen, sondern Sigfried Nehls“, tönt es aus einem Megaphon vom Wagenplatz. Nehls ist der Eigentümer des Wagenplatzes. Bis zuletzt hatte der Senat offenbar versucht, sich mit Nehls zu einigen und mithilfe des landeseigenen Wohnungsunternehmens Berlinovo das Gelände zu übernehmen. Doch die Verhandlungen scheiterten.

Die Polizei hatte schon am Donnerstag die Umgebung des Projekts abgesperrt. Dabei seien vom Gelände des Wagencamps Gegenstände geworfen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Bewohner hatten ihrerseits in den vergangenen Tagen den Zaun um das Gelände zusätzlich verstärkt. Man werde nicht kampflos aufgeben, hieß es vergangene Woche.

Von den eingeplanten 2.000 Polizisten kommen nach Angaben der Sprecherin 700 aus anderen Bundesländern oder von der Bundespolizei. Die Beamten würden nicht nur am Gelände eingesetzt, sondern auch an anderen „signifikanten Örtlichkeiten“, etwa zum Schutz von Parteibüros.

Schon am vergangenen Wochenende hatten Hunderte Unterstützer des Wagenplatzes in Mitte und Friedrichshain gegen die Räumung protestiert. In den vergangenen Nächten wurden in der Umgebung mehrfach Mülltonnen und Reifen in Brand gesteckt. Am Mittwochmorgen beschädigten Unbekannte am Bürgeramt in Berlin-Mitte die Verglasung der Eingangstüren und sprühten „Köpi bleibt“ ans Gebäude.

Zum Wagenplatz gehört ein großes Hinterhaus, das aber nicht geräumt werden soll. Das Gebäude am Mauerstreifen von Ost-Berlin wurde 1990, im Jahr nach dem Mauerfall, besetzt. Neben Wohnungen in den oberen Stockwerken gibt es im Keller und den unteren Geschossen einen Konzertraum, eine Kletterwand, eine kleine Sporthalle und ein Kino.

Wie sich die Lage bei der Räumung entwickeln wird, ist kaum vorherzusagen. So war die Gegenwehr bei der Räumung des besetzten Hauses Liebig 34 in Friedrichshain im Oktober 2020 wesentlich kleiner als bei ähnlichen Anlässen zuvor. Bei einer Brandschutzprüfung im teilbesetzten Haus Rigaer 94 im Juni gab es allerdings heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. (mit dpa)