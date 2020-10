Räumung der Liebig 34 in Berlin : 5.000 gegen 40

Das linksradikale Hausprojekt Liebig 34 steht vor der Räumung. Tausende Polizisten sollen den Einsatz gegen großen Widerstand absichern.

BERLIN taz | 24 Stunden nach Errichtung der Roten Zone im Nordkiez rings des BErliner Stadtteils Friedrichshain rund um das autonome Hausprojekt Liebig 34 steht dessen Räumung unmittelbar bevor. Der Gerichtsvollzieher hat sich für 7 Uhr angekündigt. Bis zu 5.000 Beamt*innen, darunter 19 Hundertschaften aus anderen Bundesländern, sind im Einsatz für die wohl aufwendigste und heikelste Räumung in Berlin seit 2011, als die gegenüberliegende Liebigstraße 14 geräumt wurde.

Damit die Polizei, zumindest von außen ungestört in das Haus eindringen kann, sind die Liebigstraße und ein Teil der Rigaerstraße zur Verbotszone erklärt worden, die nur noch Anwohnende passieren dürfen. Schule und Kitas in der Nachbarschaft bleiben geschlossen. Schon den ganzen Donnerstag war die Stimmung im Kiez gespenstisch: In menschenleeren Straßen fuhren Wannen Patrouille, auf den Dächern der umliegenden Häuser und der Liebig 34 selbst postierten sich Polizist*innen. Sie spannten dort teilweise Nato-Draht. Aus dem bunten Altbau dröhnten derweil Geräusche von Akkuschraubern und Hämmern.

Die Amtshilfe für den Gerichtsvollzieher dürfte für die Polizei harte Arbeit werden und den Einsatz von Spezialeinheiten erfordern. Die Bewohner*innen des anarcha-queerfeministischen Projekts, die allesamt weder von Geburt an als Mann definiert wurden, noch sich selbst so definieren, haben sich in ihrem vor mehr als 30 Jahren besetzen Altbau verschanzt. Ihre Unterstützer*innen wollen unterdessen draußen für Chaos sorgen, so die offensiv kommunizierte Strategie. Ab 3 Uhr sollen angemeldete Kundgebungen in der Nähe am Bersarinplatz, vor der Rigaer Straße 94 und am südlichen Ende der Liebigstraße laufen.

Zu rechnen ist mit Stör- und Blockadeaktionen im ganzen Viertel, womöglich auch darüber hinaus. Schon die ganze Woche war es zu Attacken gekommen, etwa auf ein Polizeigebäude, Parteibüros und Autos von Immobilienkonzernen. Ein Brandanschlag auf S-Bahn-Kabel am Montag führt auch an diesem Freitag noch zu Ausfällen im Zugverkehr. Zusätzlich streiken an diesem Tag die Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe.

Keine Chance vor Gericht

Im juristischen Ringen um die Räumung hatten die Bewohner*innen der Liebig 34 am Donnerstag eine weitere Niederlage erlitten. Das Kammergericht wies den Antrag, die Vollstreckung des Räumungsurteils vorerst auszusetzen zurück.

Nachdem Ende 2018 ein zehnjähriger Pachtvertrag ausgelaufen war, hatte der Hauseigentümer, der Berliner Immobilienspekulant Gijora Padovicz, auf Räumung geklagt und Ende August vor dem Landgericht Recht bekommen. Laut der Liebig 34 und ihrer Anwälte ist der zur Herausgabe verurteilte Verein Raduga e. V. gar nicht mehr im Besitz der Räume, sondern der ehemalige Untermieterverein Mittendrin e. V. – gegen diesen erging jedoch kein Räumungstitel.

Die Liebig 34 gilt in linksradikalen, anarchistischen und queerfeministischen Kreisen als Symbol und hat die Szene weit über Berlin hinaus mobilisiert. Kritisiert wird, dass ein einzigartiger Schutzraum wegfällt, die etwa 40 Bewohner*innen mitten in der Pandemie auf die Straße gesetzt werden und mit die Gentrifizierung der Nachbarschaft ohne das widerständige Projekt noch schneller voranschreiten wird. Die Linke Berlin hatte sich mit den Projekt solidarisch erklärt, auch die Grünen im Bezirk. Eine politische Lösung jedoch wurde nicht versucht zu erzwingen und scheiterte an der Unwilligkeit des Eigentümers.