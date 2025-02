München dpa/afp/taz | In der Münchner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, wurden mehrere Menschen verletzt. „Wir sind aktuell mit starken Kräften vor Ort“, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrzeugführer konnte vor Ort gesichert werden, heißt es weiter. „Von ihm geht derzeit keine weitere Gefahr aus.“

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet soll es mindestens 20 Verletzte geben, darunter auch Schwerverletzte. Gerhard Peschke, der Sprecher der Berufsfeuerwehr München, sagte dem BR, dass man die genaue Zahl nicht benennen könne, da sich einige Verletze zum Schutz in die umliegenden Gebäude begeben hätten.

Der Zwischenfall ereignete sich demnach im Bereich der Kreuzung zwischen Dachauer Straße und Seidlstraße im Innenstadtbereich unweit des Münchner Hauptbahnhofs. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst nicht. Rund um den Einsatzort komme es zu Verkehrsbehinderungen. „Umfahren Sie den Bereich weiträumig, damit die Einsatzkräfte ungehindert arbeiten können.“ Für Zeu­g:in­nen des Vorfalls sei eine Zeugensammelstelle am Stiglmaierplatz eingerichtet worden.

Örtlichen Medienberichten zufolge soll ein Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gefahren sein. In München finden am Donnerstag Warnstreiks statt. Zudem gilt eine erhöhte Alarmbereitschaft wegen der bis zum Wochenende dauernden Münchner Sicherheitskonferenz, zu der zahlreiche ranghohe Politiker aus aller Welt erwartet werden.