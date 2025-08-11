piwik no script img

Neonazi-Angriff am Bahnhof OstkreuzCSD-Teilnehmende geschlagen und getreten

Neonazis greifen am Bahnhof Ostkreuz An­ti­fa­schis­t*in­nen an, die zuvor am CSD in Bautzen teilgenommen haben. Bereits im Zug gab es Bedrohungen.

Neonazi bei Pride-Gegendemo in Bautzen - auf seinem T-Shirt steht "Antifa Hunter"
Teilnehmer des Neonazi-Aufmarschs gegen den CSD in Bautzen Foto: Christian Mang/reuters
Erik Peter
Hanno Fleckenstein
Von Erik Peter und Hanno Fleckenstein

Berlin taz | Die Berliner Polizei ermittelt nach Informationen der taz gegen zwölf Neonazis im Alter zwischen 17 und 46 Jahren, die am späten Sonntagabend am Bahnhof Ostkreuz in Friedrichshain zwei An­ti­fa­schis­t*in­nen mit Schlägen und Tritten attackiert haben sollen. Die Täter waren mutmaßlich zuvor mit der Regionalbahn aus dem sächsischen Bautzen gekommen, wo sie an einem rechtsextremen Aufmarsch gegen den Christopher Street Day (CSD) teilgenommen hatten.

Ein Video, das der taz vorliegt, zeigt hektische Szenen auf dem oberen Bahnsteig des S-Bahnhofs Ostkreuz. Gegen 23.20 Uhr verfolgen Po­li­zis­t*in­nen mehrere schwarz gekleidete Personen, die in Richtung Ausgang Neue Bahnhofstraße rennen.

Laut einem Sprecher der Polizei wurden noch vor Ort die Personalien der zwölf aufgenommen, einer sei erkennungsdienstlich behandelt worden. Vorgeworfen wird ihnen Landfriedensbruch. Die beiden Angegriffenen im Alter von 22 und 25 Jahren mussten nicht ärztlich behandelt werden.

Ein möglicher Angriff durch Neonazis hatte sich schon zuvor angedeutet. Gegen 21.30 Uhr machte in linken Chatgruppen ein Hilferuf von Teil­neh­me­r*in­nen des CSD die Runde. Demnach befänden sich mit ihnen etwa 30 bis 40 „gewaltbereite, alkoholisierte“ Neonazis im RE2 von Cottbus Richtung Hennigsdorf. Darunter befand sich nach taz-Informationen auch der bereits im April zu einer mehr als dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilte Anführer der „Deutschen Jugend Voran“ Julian M.

Vermummte Neonazis an Zugtür

Mehrere Fotos aus dem Zug, die die taz einsehen konnte, zeigen Neonazis – teilweise vermummt – an einer Verbindungstür zwischen zwei Abteilen. Laut Au­gen­zeu­g*­in­nen war die Tür verschlossen. Auf einem Bild formen die Männer mit ihren Händen die „White Power“-Geste.

Mindestens zwei der abgebildeten Personen können der Neonazi-Gruppierung „Deutsche Jugend Voran“ (DJV) beziehungsweise der Nachwuchsorganisation der Neonazi-Kleinstpartei „Der Dritte Weg“, der „Nationalrevolutionären Jugend“ (NRJ), zugerechnet werden. Beide sind in der Vergangenheit immer wieder bei Aktionen der Gruppen in Berlin und Brandenburg in Erscheinung getreten.

Ausstieg am Ostkreuz statt am Alexanderplatz

Die CSD-Teilnehmer*innen aus dem Zug baten angesichts der Bedrohungen um eine Abholung am Bahnhof Alexanderplatz in Mitte. Dort fanden sich dann zur Zugankunft gegen 23.30 Uhr nach Schätzung von Beteiligten bis zu 200 An­ti­fa­schis­t*in­nen ein, die sich am Bahnsteig und an den Ausgängen postierten.

Doch die Neonazis waren bereits zehn Minuten zuvor am Ostkreuz ausgestiegen und unmittelbar auf zwei Personen losgegangen.

Die mutmaßliche Attacke vom Sonntagabend ähnelt einem Vorfall vom vergangenen Sommer. Damals hatten vermummte Neonazis eine Gruppe An­ti­fa­schis­t*in­nen überfallen, die sich zur gemeinsamen Anreise zu einer Demonstration verabredet hatten. Die Täter werden ebenfalls der NRJ zugeordnet.

taz lesen kann jede:r

1 Kommentar

 / 
  • CH

    Sieht so die neue SA aus?



    Wo war die Polizei?



    Ende der 1920 fing es ähnlich an.

