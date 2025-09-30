piwik no script img

Razzia bei Deutscher Jugend VoranDurchsuchungen und Festnahme nach Neonazi-Angriff in Berlin

Die Berliner Polizei hat Wohnungen von jungen Rechtsextremen durchsucht. Sie sollen im August zwei Jour­na­lis­t*in­nen am Ostkreuz angegriffen haben.

DJV-Aufmarsch in Berlin: Ein Polizist im Vordergrund, hinten halten Menschen eine schwarze Fahne mit Adler und Aufdruck DJV
Störaktion der DJV gegen die Marzahn Pride im Juni 2025 Foto: imago
Hanno Fleckenstein
Von Hanno Fleckenstein

Berlin taz | Der Neonazi-Angriff auf junge Jour­na­lis­t*in­nen am Bahnhof Ostkreuz in Berlin-Friedrichshain im August hat jetzt Konsequenzen für acht junge Rechtsextreme: Am Dienstag ist die Berliner Polizei mit einer großen Razzia gegen die mutmaßlichen Mitglieder der Gruppierung „Deutsche Jugend Voran“ (DJV) vorgegangen.

90 Be­am­t*in­nen haben am frühen Morgen Wohnungen in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Dabei wurde in Marzahn ein 18-Jähriger festgenommen, gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Außerdem seien Mobiltelefone, Datenträger und Tatbekleidung sichergestellt wurden, die nun in Hinblick auf Videoaufnahmen vom Tatgeschehen und die Beteiligung weiterer, noch unbekannter Personen ausgewertet würden, teilte die Polizei mit.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung gegen die fünf Männer und drei Frauen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren. Sie werden beschuldigt, am späten Abend des 10. August als Teil einer Gruppe zwei Jour­na­lis­t*in­nen am Ostkreuz angegriffen zu haben, die die Rückreise der Neonazis von einem Aufmarsch gegen den Christopher Street Day im sächsischen Bautzen dokumentieren wollten.

Am Regionalbahngleis seien sie teils vermummt auf die beiden zugelaufen, hätten sie umzingelt und dem jungen Fotografen die Kamera aus der Hand geschlagen. Anschließend sollen sie diese gestoßen, geschlagen und getreten haben. Fotos vom Geschehen, die der taz vorliegen, zeigen detailliert den Ablauf des Angriffs sowie die mutmaßlich Beteiligten.

Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr

Der in Berlin-Marzahn festgenommene 18-Jährige soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Neben dem Angriff auf die beiden Jour­na­lis­t*in­nen werden ihm drei weitere Taten aus dem Herbst 2024 vorgeworfen, die Mitgliedern der DJV zugerechnet werden.

Darunter ist die brutale Attacke auf einen jungen Mann mit Antifa-Kleidung in einer S-Bahn in Berlin-Lichtenberg im Oktober 2024, an dem auch der DJV-Anführer Julian M. beteiligt war. M. verbüßt inzwischen unter anderem wegen dieses Überfalls eine mehrjährige Haftstrafe.

Auch an einem Angriff im September 2024 auf einen Mann in Berlin-Marzahn, der ein T-Shirt mit Antifa-Aufdruck trug, soll der 18-Jährige beteiligt gewesen sein. Die Täter entwendeten dem Mann gewaltsam das T-Shirt und posierten anschließend in der Szenekneipe „Zum Zapfhahn“ in Berlin-Marzahn. Unter anderem zu diesem Vorfall hatte es erst Ende Juli eine Razzia bei jungen Neonazis in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gegeben.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Neonazis #Rechtsextremismus #Antifa #Friedrichshain #Christopher Street Day #Razzia #Polizei Berlin
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Neonazis in einer Polizeimaßnahme
Rückreise vom CSD Bautzen Polizei will nicht vor Nazis schützen
Berliner Rechtsextreme bedrohten auf der Rückreise vom CSD eine Vielzahl von Menschen. Der Polizei war das an vielen Stellen kein Eingreifen wert.
Von Erik Peter
Neonazi bei Pride-Gegendemo in Bautzen - auf seinem T-Shirt steht "Antifa Hunter"
Neonazi-Angriff in Berlin Junge Jour­na­lis­t*in­nen geschlagen und getreten
Neonazis haben am Berliner Bahnhof Ostkreuz zwei Jour­na­lis­t*in­nen angegriffen, die zuvor beim CSD in Bautzen fotografierten. Bereits im Zug gab es Bedrohungen.
Von Erik Peter und Hanno Fleckenstein
Junger Glatzkopf hinter Polizisten mit T-Shirt der "Deutschen Jugend Voran"
Ermittlungen gegen Jung-Nazis Deutsche Jugend gerazzt
Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln gegen 5 Neonazis und durchsuchen Wohnungen. Vorgeworfen werden ihnen Übergriffe im vergangenen Herbst.
Von Erik Peter
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Auswählen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Kennzeichnung von Fleischersatzprodukten Die Sprachpolizei steht rechts
2
Böhmermann sagt Konzert mit Chefket ab Im Stich gelassen
3
Beamte und Rentenkasse Lasst die Beamten einzahlen
4
Gaza-Demo in Berlin Der Nahost-Diskurs öffnet sich
5
Satire kann zu weit gehen Rassistische Gedankenspiele
6
Eskalierter AfD-Bürgerdialog in Seesen Pack schlägt sich (fast)