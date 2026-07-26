Mutmaßlicher Anschlag: Ein Toter und mehrere Verletzte beim Berliner CSD
Hunderttausende feierten am Samstag friedlich den Berliner Christopher Street Day. Dann fuhr am Abend ein Auto im Tiergarten in eine Menschengruppe.
dpa/taz | Der Christopher Street Day in Berlin musste am späten Samstagabend abgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei hat ein Autofahrer mehrere Menschen angefahren. Mindestens ein Mensch wurde getötet, 14 weitere teils schwer verletzt.
Hunderttausende Menschen hatten am Samstag in Berlin den Christopher Street Day gefeiert. Kurz vor 22.00 Uhr wurde die Abschlusskundgebung vor dem Brandenburger Tor plötzlich abgebrochen. „Leider müssen wir die Veranstaltung aufgrund einer schwierigen Situation vorzeitig beenden“, teilte der CSD-Vorstand von der Bühne aus mit. Die Teilnehmenden sollten „ruhig und geordnet“ den Bereich verlassen. Auf der Leinwand wurde in Großbuchstaben „Evakuierung“ eingeblendet.
Kurz zuvor war im angrenzenden Tiergarten nahe dem Potsdamer Platz ein Autofahrer gegen mit seinem Wagen in eine dort feiernde Menschenmenge gefahren. Wie ein Polizeisprecher berichtet, hat der Fahrer mehrere Menschen an- oder umgefahren, bevor er mit einem Baum kollidiert ist. Mindestens 15 Menschen wurden schwer, teils lebensgefährlich verletzt, einer von ihnen so schwer, dass er gestorben ist.
Der Fahrer hat laut Polizei das Auto verlassen und ist geflohen. „Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen“, so ein Sprecher. Die Polizei ist mit zahlreichen Polizist:innen und Rettungskräften im Einsatz.
Offen ist, ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder ob es Komplizen gibt und wie groß die Gefahr aktuell noch ist. „Wir wissen momentan noch nichts über irgendwelche Motivlagen, über die Person des Täters oder Ähnliches“, sagte der Polizeisprecher kurz vor Mitternacht.
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