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Logik des Krieges Verkehrtes Image

Tsafrir Cohen

Gastkommentar von

Tsafrir Cohen

Krieg wird in unserem heutigen Bewusstsein mehr und mehr zu einem sinnigen, legitimen Mittel. Damit einher geht auch eine Verengung unseres Diskurses.

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Eine Person in einem roten Schutzanzug wird von einer großen Gruppe von Polizisten unsanft vom Gleis weggeschleppt, das er blockiert hatte
Gegen den Mainstream: Gleisblockade im Hamburger Hafen: Die Protestaktion ist Teil der Aktionstage von „Rheinmetall Entwaffnen“

Foto: Marcus Golejewski/dpa

D er Krieg in Europa beschränkt sich nicht allein auf die Schlachtfelder in der Ukraine. Als Logik hat er sich auch hier eingenistet, ist Teil unserer Normalität geworden. Krieg ist nicht mehr das letzte verzweifelte und eigentlich verabscheute, sondern scheint für viele plötzlich das sinnigste und legitimste Mittel zur Beendigung von Konflikten.

Einher geht dieser Wandel mit einer Verengung gesellschaftlicher Debattenräume. Eine Grenze wird gezogen, die das vermeintlich Gute – das deutsche und europäische Wir – vom bösen russischen Gegenüber trennt. Stimmen, die diese vereinfachende Vereindeutigung hinterfragen oder vor der beidseitig angetriebenen Eskalation warnen, werden als naiv diffamiert. Aus der Unterstützung für die Ukraine indes die Aufrüstung Deutschlands abzuleiten und andere Wege zur Sicherung von Frieden auszuschlagen, ist keine Realpolitik.

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Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Es ist das Einknicken vor dem Krieg unter dem Deckmantel einer imaginierten moralischen Überlegenheit. Kriegslogik imaginiert Sicherheit und Orientierung. In einer Welt voller Umbrüche und Unklarheiten liegt im Vorrang des Militärischen gegenüber dem Politischen sodann auch eine tröstende Behaglichkeit. Wer den Krieg im Kopf hat, kann nicht aus ihm ausscheren – und ihn noch weniger beenden.

Tsafrir Cohen
Tsafrir Cohen

ist Geschäftsführer der Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international.

Die deutsche Debatte spaltet derweil den Krieg vom Krieg ab, indem die hiesige Aufrüstung von den dortigen Folgen des Krieges getrennt wird. Über diese gefährliche Trennung müssen wir als Gesellschaft sprechen – das ist auch die Aufgabe von Hilfsorganisationen wie medico international, die seit Jahrzehnten mit lokalen Partnerorganisationen unter Kriegsbedingungen zusammenarbeitet. Deren Erfahrungen in der Ukraine, in Israel und Palästina, aber auch in Guatemala oder Angola lehren uns: Krieg ist größer, als die Für­spre­che­r:in­nen der Aufrüstung ihn sich vorstellen, und größer als jede Kriegspartei. Er ist in seinen Folgen nicht bestimmbar und nicht vorhersehbar.

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5 Kommentare

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  • KR
    K. Rauschenbach

    "Krieg (...) scheint für viele plötzlich das sinnigste und legitimste Mittel zur Beendigung von Konflikten." - Wer sind diese "vielen"? Die Befürworter der Aufrüstung (abgesehen von den wirklich wenigen Profiteuren) haben eine - berechtigte - Angst vor militärischen Angriffen, denen die Bundeswehr und ihre Partner in Europa derzeit nicht standhalten könnte. Finden Sie diese Angst unberechtigt?

    "Aus der Unterstützung für die Ukraine indes die Aufrüstung Deutschlands abzuleiten und andere Wege zur Sicherung von Frieden auszuschlagen, ist keine Realpolitik.



    Es ist das Einknicken vor dem Krieg unter dem Deckmantel einer imaginierten moralischen Überlegenheit." - können Sie bitte benennen, welche anderen "realpolitischen" Wege im Umgang mit dem System Putin heute(!) zu wählen wären?

    "Krieg ist größer, als die Für­spre­che­r:in­nen der Aufrüstung ihn sich vorstellen, und größer als jede Kriegspartei. Er ist in seinen Folgen nicht bestimmbar und nicht vorhersehbar." - Da gebe ich Ihnen recht. Und es gibt einen Mann der zumindest in der Ukraine mit einem einzigen Wort den Krieg beenden kann. Er scheint das aber noch nicht verstanden zu haben.

  • TM
    Tom Meier

    „(Krieg) scheint für viele plötzlich das sinnigste und legitimste Mittel zur Beendigung von Konflikten.“ - Wer im demokratischen Spektrum behauptet das bitte ernsthaft? Quelle bitte.

  • LH
    Lothar Heusch

    Im letzten Medicoheft ist mir achon aufgefallen, wie naiv und tendenziell einseitig der Autor und Chef von medico argumentiert. Er stört sich an der Weltordnung, die vom hegemonialen Westen geprägt wurde. Keine Frage, dass dadurch lange Zeit viel Unrecht geschah. Aber nicht nur. Immerhin sind wir in Europa daher eher kriegsentwöhnt. Nun wird diese Weltordnung ja gerade durch Russland und China in Frage gestellt, beginnt zu bröckeln. Und meint der Autor nun, die Zeiten werden besser? Mir scheint, der Autor reiht sich ein in die Weitsicht derer, die wieder russisches Gas wollen, egal was das für die Ukraine und andere Völker im Machtbereich Russlands bedeutet. Nicht die Aufrüstung Deztschlands ist verantwortlich für den Vernichtungskrieg Putins gegen die Ukraine. Und auch nicht die USA, deren Weltbedeutung offensichtlich sinkt, was durch den wahnsinnigen Krieg gegen Iran umso deutlicher wird. Allein Russland u d seine Unterstützung ist verantwortlich für den Krieg gegen die Ukraine und Europa insgesamt.

  •
    Encantado

    "Krieg ist nicht mehr das letzte verzweifelte und eigentlich verabscheute, sondern scheint für viele plötzlich das sinnigste und legitimste Mittel zur Beendigung von Konflikten."



    Der Punkt ist ja: es gibt Menschen, die den Krieg als taugliches Mittel zur Umsetzung ihrer Ziele betrachten. Wie geht man nun damit um? Richtig: man bezieht Krieg als Möglichkeit in seine Handlungsoptionen ein. Das heißt nun nicht einen Krieg anzustreben (hier liegen dann viele Kriegsgegner falsch), sondern seine (mögliche) Existenz anzuerkennen. Nicht mehr, nicht weniger.

  • G
    gyakusou

    Für wen ist Krieg das sinnigste und legitimste Mittel zur Beendigung von Konflikten? Wer behauptet das hier bei uns?

    So weit ich das beurteilen kann wünscht sich jeder ein Ende des Krieges in der Ukraine. Der einzige, der nicht daran interessiert ist, ist Putin.

    Und die Aufrüstung in Europa erfolgt, um einen Angriff und damit einen Krieg zu verhindern.

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