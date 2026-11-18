N ichts daran ist erhebend, wie sich die Union, die Sozialdemokraten und die Grünen ihre kommende Bundespräsidentin herbeigeschunkelt haben: Im Gegenteil, die Art und Weise, wie sich hier ein paar wenige Menschen anmaßen zu bestimmen, was gut ist für uns alle, ist das Schauspiel einer Demokratie in Schrumpfform, eines Angstsystems, einer Veränderungsverweigerung gerade bei denen, deren Auftrag es sein sollte, immer neu zu definieren, was Gemeinschaft und kollektives Handeln ist.

Ilse Aigner von der CSU, die „erste Frau im Amt“, mag dies oder das sein, es ist egal. Oder wie man in ihrer Heimat sagt: Es ist wurscht. Darum geht es nicht im Jahr 2026, einem weiteren Jahr der demokratischen Agonie. Worum es gehen sollte und muss, ist eine gemeinsame Anstrengung, das Wir neu zu definieren.

Bild: Leander von Thien Georg Diez ist Autor und Journalist. Er ist Mitarbeiter beim Thinktank ProjectTogether, Fellow beim Max-Planck-Institut für religiöse und ethnische Diversität in Göttingen und er schreibt auf Substack den Newsletter „Überleben im 21. Jahrhundert“. Zuletzt erschien von ihm im Aufbau-Verlag: „Kipppunkte. Von den Versprechen der Neunziger zu den Krisen der Gegenwart.“

Ist dafür das Amt der Bundespräsidentin geeignet? Unbedingt. Aber eben nur, wenn es nicht mehr als Amt gesehen wird, in dem man wie ein Wiedehopf auf einer Schüssel voll Pralinen sitzt. Dieses Bild macht keinen Sinn? Ja eben. Das Amt macht auch keinen Sinn, es ist wie eine Sichtsperre auf die komplizierte Wirklichkeit einer Bevölkerung und einer Zeit in massivem Wandel.

Es war mal gut gemeint, nach dem Krieg, als alle Welt Angst hatte vor den Deutschen und die Deutschen am meisten vor sich selbst, so die Hypothese dieser demokratischen Krückenkonstruktion – das höchste Amt war jeder direkten demokratischen Entscheidung enthoben, als Geste, um zu zeigen, dass den Menschen in Deutschland auf gar keinen Fall getraut werden darf.

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Gartenzwerge unter sich

Ich traue den Deutschen auch nicht. Damals hatten sie gerade den Faschismus äußerlich hinter sich gelassen, innerlich trugen sie ihn natürlich noch Jahre und Jahrzehnte mit sich. Und heute, heute reift dieser Faschismus in ihnen wieder heran, die Saat ist fruchtbar noch, sagte man vor vielen Jahren, und da ist etwas sehr Wahres dran.

Aber die Frage ist ja, was man mit dieser Analyse anstellen soll. Gegenwärtig schaut es so aus, als würden die Parteien, die immer gern von der Würde des Amtes sprechen, daraus eher einen Witz machen. Und die Kandidatin macht möglicherweise mit. Es fängt jedenfalls schon wieder dieses Sonntagsgerede an, dass sich hier irgendwie „Stabilität“ zeigt und „die Mitte“ und dass das „wichtig“ sei – wo sich doch nur das Geklüngel von Menschen zeigt, die sich in ihren eigenen Ämtern und Karrieren gegenseitig ihrer Mittigkeit versichern und daraus mühsam so etwas wie Legitimation zimmern.

Es geht dabei gar nicht darum, dass sich auch Ilse Aigner anschickt, die Welt zum Hufeisen zu verbiegen und die Linke wie die AfD zu behandeln, das heißt zu stigmatisieren. Es geht darum, dass es ein grundsätzliches Gespräch darüber braucht, wie Demokratie funktioniert in diesen Zeiten, wie sie konstruiert ist, wie sich Vertrauen herstellen lässt, was ein Amt überhaupt ist in einer Gegenwart, in der sich rasender Wandel als die einzige stabile Kategorie erweist.

Eine Antwort könnte natürlich sein: Gerade in diesen Zeiten braucht es die Verlässlichkeit der Gartenzwerge. Also die Überschaubarkeit oder auch den Paternalismus oder in diesem Fall Maternalismus einer Person in einem Schloss, das aber nicht Adelssitz, sondern widersinniges Demokratiesymbol sein soll. Aber das ist genau der Schutzmechanismus dieses Amtes, der sich über all die Jahre und Jahrzehnte, in denen die Rhetorik gleichgeblieben ist, abgenutzt hat.

Was heute nötig wäre, ist eine radikale Neuerfindung dieses Amtes oder dessen, was Amt überhaupt bedeutet. Was spräche etwa dagegen, dass man jede Woche einen neuen Menschen in diesem Amt hat, das ja, wie es heißt, vor allem repräsentative Wirkung hat? Warum dann also nicht repräsentieren in einem anderen Sinn, also die ganze Breite dessen abbilden, was das Land ist, Sichtbarkeit zeigen, der Bevölkerung im schönsten Sinne ein Bild ihrer selbst ermöglichen – ausgelost aus der ganzen Breite dessen, was dieses Land zu bieten hat?

Diversität der Diskurse statt leere Floskeln

Was für eine Variation wäre das, was für eine Energie und Dynamik. Alle Strukturen würden sich ändern, am Schloss Bellevue wäre jeden Montag ein Umzugswagen geparkt, ein stetes Kommen und Gehen und ein Wechsel der Perspektiven und Argumente. Diversität der Diskurse statt botschafterlicher Engführung auf eine Person, die in diesen Zeiten, in denen sich die Wirklichkeit als Mosaik darstellt, hoffnungslos überfordert ist, strukturell und inhaltlich, was zu Floskeln und letztlich Kommunikationslosigkeit führt.

Das Schloss, dieser Ort der „Würde“, würde dann zu einem Ort der Wärme, der Offenheit, der zeitgemäßen Fluidität. Wie überraschend wäre es, jede Woche einen neuen Menschen hier zu sehen mit einer anderen Persönlichkeit, einem anderen Anspruch. Wie interessant und belebend wäre es, sich jede Woche neu zu dieser Person zu verhalten, vom Klimaschützer zur Parkwächterin zur Rassistin zum Oberlehrer zum Zugewanderten zur 18-Jährigen.

Aber nicht nur der Ort würde sich ändern – das Schloss selbst würde letztlich zum gesellschaftlichen Labor, eine Art dauerhafter demokratischer Makerspace, ein zivilgesellschaftlicher Möglichkeitsraum, unvorhersehbar, aber real, wahr, transparent und voller Variation.

Richtig, es wäre das Bild einer anderen Demokratie. Genau das wäre der Punkt: Wir brauchen einen Ort, einen Anfang, um mit neuen demokratischen Formen zu experimentieren. Das passiert schon auf lokaler Ebene, etwa mit der „Werkstatt der Mutigen“ an diesem Mittwoch und Donnerstag in Weimar, wo sich mehrere hundert lokale Gestalter versammeln, um am System für ein neues Wir zu arbeiten.

Die gleiche Energie, die gerade unten entsteht, erwarte ich aber auch von oben.