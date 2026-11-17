F ür die über fünf Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser, die in den besetzten Gebieten leben, ist Israel keine Demokratie, sondern Besatzungsmacht und Überwachungsstaat. Der britische Guardian hat jetzt enthüllt, dass das israelische Militär 3,5 Millionen Fotos von Palästinensern aus Gaza und dem Westjordanland auf eine Cloud-Plattform von Amazon zur Gesichtserkennung hochgeladen hat. Die Datenbank wurde in den ersten Monaten des aktuellen Kriegs im Gazastreifen in die Amazon-Cloud übertragen, wie aus geleakten Dokumenten hervorgeht.

Westliche Firmen sind in diesem Krieg längst Komplizen. Rund 50 Unternehmen hat ein UN-Bericht von Francesca Albanese im vergangenen Jahr namentlich genannt – Rüstungskonzerne, Hersteller von Baustoffen und schwerem Gerät, aber auch Banken und Versicherungen sowie Tech-Konzerne wie Google, Amazon, Microsoft und Palantir. Letztere stellen die digitalen Schlüsseltechnologien bereit, mit denen Israel seine Kriege führen und seine Besatzung aufrechterhalten kann. Menschenrechtler bezeichnen die besetzten Gebiete sogar als „Testlabor für Waffen und Überwachungstechnologien“.

Investigativrecherchen vom Guardian und dem israelisch-palästinensischen „+972 Magazine“ aus Israel haben bewirkt, dass Microsoft vor einem Jahr einer israelischen Militäreinheit zumindest bestimmte Cloud- und KI-Dienste gesperrt hat. Mitarbeiter und Aktionäre des Tech-Konzerns waren empört, dass dieser Millionen von abgehörten palästinensischen Mobiltelefonaten auf einer Microsoft-Cloud gespeichert hatte. Der Dokumentarfilm „Naza“ zeigt, dass solche Daten genutzt wurden, um Luftangriffe im Gazastreifen zu planen. Doch moralische Skrupel wie im Fall von Microsoft sind die Ausnahme. Dafür sind die Geschäfte zu lohnend.

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Menschenrechtler fordern Sanktionen gegen Israel und gegen Konzerne, die Profit aus Krieg und Besatzung schlagen. Denn ein individueller Boykott bringt nur wenig: Dazu sind wir alle selbst zu sehr von Google, Amazon & Co abhängig. So gesehen sind wir alle Komplizen.