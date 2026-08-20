E ndlich wird über die Zahl der Hitzetoten debattiert. Rund 14.000 Menschen, so schätzte das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem neuen Wochenbericht am Donnerstag, sind in diesem Sommer durch die vom Klimawandel verstärkten Hitzewellen vorzeitig ums Leben gekommen. Fast 10.000 allein an den wenigen Tagen Ende Juni, als republikweit die Temperaturrekorde gebrochen wurden.

Das sind, nur um mal die Dimension begreiflich zu machen, zehnmal mehr als durch den Mauerbau, an den kürzlich erinnert wurde, und die innerhalb von 29 Jahren starben. Dreimal mehr, als durch den Terroranschlag 2001 in New York ums Leben kamen, dessen 25. Jahrestag im September begangen wird. Aber 10.000 Tote in ein paar Tagen in Deutschland? Die lassen das Land bisher seltsam unberührt.

Deshalb sollte man froh sein, dass führende Medizinpolitiker mit ein wenig Zahlenkritik jetzt die Diskussion anheizen. So hat nun Ex-SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach darauf hingewiesen, dass die RKI-Zahlen auf einer konservativen Schätzung beruhen – und tatsächlich wohl ein paar Tausend Opfer mehr zu beklagen sind.

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Die Kritik ist angebracht. Dummerweise könnte sie für die gesamtgesellschaftliche Debatte dennoch fatal sein: Denn die Zahlen des RKI werden von den Berufsignoranten von extrem rechts bis in die Mitte der Gesellschaft ohnehin schon infrage gestellt. Weil es sich themenbedingt um Modellrechnungen und Analysen der statistischen Übersterblichkeit handelt, die vielen schwer nachvollziehbar erscheinen, stehen den Zweiflern Tür und Tor offen. Wenn nun noch berechtigte Kritik von kompetenter Seite hinzukommt, droht die Glaubwürdigkeit der RKI-Zahlen endgültig zu zerbröseln.

Dabei müssten sie Grundpfeiler sein für eine erbitterte politische Anklage der Bundesregierung bis hoch zum Bundeskanzler. Denn Friedrich Merz ist und bleibt, was Hitzewellen und Klimakatastrophen betrifft, ein nichtssagender Typ.