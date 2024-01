Großdemos gegen Rechtsextreme : Endlich raus aus der Defensive

Die Demos gegen Rechts sind ein Anfang. Mehr nicht. Es wird darum gehen, sich auch mal mit dem zu beschäftigen, was man eigentlich selbst leistet.

Es ist nicht so ganz klar, wohin diese Protestwelle gegen rechts noch trägt, aber was man wohl festhalten kann nach diesem erneuten Wochenende: Da hat sich etwas ein Ventil gesucht. Was dieses „Etwas“ ist, darüber kann man nun streiten: Ist es ein Protest von Hunderttausenden gegen menschenverachtenden Rechtsextremismus, gegen die Deportations­fantasien von AfD-Politiker*innen und anderen Nazis? Ja, sicher. Nur: Deren „Remigrations“-Theorien sind zwar schockierend, aber nicht schockierend neu.

Vielleicht muss man eher fragen: Ist es auch ein Protest für etwas, der sich da gerade Bahn bricht?

Am ehesten ist es wohl eine Form der Selbstermächtigung, die hier stattfindet. Eine Selbstvergewisserung: Man muss nicht abwarten, bis die AfD im Osten ihre 30 Prozent nicht nur in den Umfragen erreicht, sondern ganz konkret in Thüringen im Herbst an der nächsten Regierung beteiligt wird. Man kann sich ruhig schon vorher empören. Offensive tut gut. Vor allem, wenn man sich lange in der Defensive gefühlt hat: Seit den Corona­protesten gehörte die Straße vor allem den Rechten. Das Unteilbar-Bündnis, das 2018 Zehntausende mobilisierte, löste sich vergangenen Herbst auf. Fridays for Future erholten sich nie wieder von der Pandemie.

Was leistet die linke Zivilgesellschaft eigentlich?

Wo finden Demos gegen rechts statt? Samstag, 20. Januar Aachen Hauptbahnhof, 16 Uhr Ansbach, Rathaus, 14.30 Uhr Aschaffenburg Herstallturm, 12 bis 18 Uhr Bamberg Bahnhofsvorplatz, 14.30 Uhr Bergisch Gladbach, Altes Pastorat, 11 Uhr Braunschweig Schloßplatz, 14 Uhr Buxtehude, Has' und Igel Brunnen, 11 bis 18 Uhr Castrop-Rauxel, Forumsplatz, 17 Uhr Celle, Vorplatz der Congress Union, 15 Uhr Dortmund CineStar, 15 Uhr Dortmund, S-Bahn Dortmund-Dorstfeld Süd, 16 Uhr Eberswalde, Marktplatz, 17 Uhr Erfurt Domplatz, 12 Uhr Eschwege, Werdchen, 13 Uhr Frankfurt, Römer, 13 Uhr Freiburg im Breisgau, Platz der Alten Synagoge, 12.30 Uhr Gaggenau, Marktplatz, 17 Uhr Halle August-Bebel-Platz, 14 Uhr Hannover Opernplatz, 14 Uhr Heidelberg Schwanenteichanlage, 15 Uhr Karlsruhe Marktplatz, 12.30 Uhr Kassel Friedrichsplatz, 14 Uhr Kevelaer, Rathaus, 11 Uhr Koblenz, Münzplatz, 11 Uhr Limburg, Bahnhofsvorplatz, 11 Uhr Lippstadt, Rathausplatz, 11 bis 18 Uhr Luckenwalde, Marktplatz, 15 Uhr Lübeck, Markt, 15 Uhr Lüneburg, Marktplatz, 17 Uhr Magdeburg, Willy-Brandt-Platz, 14 Uhr Nürnberg, Willy-Brandt-Platz, 14 Uhr Nürtingen, Schillerplatz, 15 Uhr Offenburg, Platz der Verfassungsfreunde, 11 bis 18 Uhr Oldenburg, Schlossplatz, 16 Uhr Osterholz, Stadthalle, 18 Uhr Perleberg, Großer Markt, 14 Uhr Pirmasens, Unterer Schlossplatz, 10 Uhr Pforzheim, Leopoldplatz, 15 Uhr Recklinghausen, Altstadtmarktplatz, 11 bis 18 Uhr Rotenburg (Niedersachsen), Geranienbrücke, 11 Uhr Rott am Inn, Bahnhof, 17 Uhr Spremberg, Pfortenplatz, 13.30 (Abfahrt ab Berlin 11.30, Ostkreuz) Stuttgart am neuen Schloss, 14 Uhr Ulm, Münsterplatz, 15.30 Uhr Westerland/Sylt, Rathausplatz, 14 Uhr Wildeshausen, Am Markt, 11 bis 18 Uhr Wilhelmshaven, Valiosplatz, 12 Uhr Wuppertal, Hauptbahnhof, 13 Uhr Würzburg, Marktplatz, 12 Uhr Sonntag, 21. Januar Baden-Baden, Reinhard-Fieser-Brücke, 15 Uhr Berlin, Brandenburger Tor / Kanzleramt, 16 Uhr Bonn, Markt, 12 Uhr / 14 bis 18 Uhr Bremen Marktplatz, 12 Uhr Chemnitz Karl-Marx-Monument, 15 Uhr Coburg Marktplatz, 15 Uhr Cottbus, Stadthalle, 11 bis 14 Uhr Detmold, Marktplatz, 13 Uhr Döbeln, Obermarkt, 14 Uhr Dresden Schlossplatz, 14 Uhr Euskirchen, Alter Mark, 12 Uhr Flensburg, Auf dem Südmarkt, 14 bis 18 Uhr Freiburg, Platz der Alten Synagoge, 15 Uhr Fürstenwalde Marktplatz, 15 Uhr Görlitz Gauß-Weber-Denkmal, 14 Uhr Göttingen, 14 Uhr bis 18 Uhr Henstedt-Ulzburg, Rathaus, 15 Uhr Herrenberg, Stadthalle, 12.30 Uhr Kleve Bahnhof, 14 Uhr Köln Alter Markt, 12 Uhr Leipzig Marktplatz, 15 Uhr Mühlheim an der Ruhr, Rathausmarkt, 15 Uhr München Siegestor, 14 Uhr Neubrandenburg, Marktplatz, 14 Uhr Neuhaus, Sporthalle, 17 Uhr Offenbach a.M., Rathaus, 11 Uhr Perleberg, Großer Markt Pirna Friedenspark, 15 Uhr Pinneberg, Drosteiplatz, 15 Uhr Radeberg, Markt, 15 Uhr Regensburg, Haidplatz, 11 Uhr Strausberg, Landsberger Tor, 11 Uhr Stuttgart Marktplatz, 15 Uhr Torgau, Marktplatz, 15 Uhr Vechta, Europaplatz, 12 Uhr Montag, 22. Januar Bayreuth, Marktplatz, 16 Uhr Berlin-Pankow, Braunes Haus, 17.15 Freiberg, Obermarkt, 17 Uhr Görlitz, Marienplatz, 18.30 Uhr Greifswald, Marktplatz, 18 Uhr Meißen, Marktplatz, 19 Uhr Neutraubling, St.-Michaels-Platz, 17.30 Uhr Paderborn, Schützenhof, 18 Uhr Schriesheim, Altes Rathaus, 18 Uhr Soest, Rathausbögen, 18 Uhr Zittau, Marktplatz, 18 Uhr Dienstag, 23. Januar Darmstadt, Friedensplatz, 17.30 Uhr Eitorf, Bahnhofsvorplatz, 17.30 Uhr Freising, Marienplatz FS, 18 Uhr Heilbronn, Ort wird noch benannt, 18 Uhr Mittwoch, 24. Januar Oberhausen, Friedensplatz, 18 Uhr Schorndorf, Künkelinhalle, 17.30 Uhr Witten, Saalbau, 17.30 Uhr Donnerstag, 25. Januar Hagen, 18 Uhr Mönchengladbach, Sonnenhausplatz, 18 Uhr Siegen, Bismarckplatz, 17.30 Uhr Wiesbaden, Hauptbahnhof, 18 Uhr Freitag, 26. Januar Puderbach, Dorfgemeinschaftshaus, 17.30 Uhr Samstag, 27. Januar Düsseldorf DGB-Haus, 18 Uhr Lübeck Altstadt, 13 Uhr Mannheim, Alter Messplatz, 16 Uhr 3. Februar Berlin Bundestag, 12 Uhr 24. Februar Stuttgart Nur uns bekannte Termine. Angaben ohne Gewähr.

Man sollte die aktuellen Proteste nicht mit Erwartungen überfrachten. Jede Welle bricht. Auch diese Demos werden wieder kleiner werden. Dann ist die Frage, welche Schlüsse zieht man daraus: dass alles umsonst war, der viel zitierte „Ruck“ schon wieder vorbei? Das wäre falsch.

Erfolg misst sich nicht nur in Demostatistiken. Er misst sich auch daran, dass Unteilbar in dem neuen Hand-in-Hand-Bündnis gerade eine Wiedergeburt erlebt. Es geht darum, sich nicht wieder (nur) an der AfD abzuarbeiten, sondern auch mal mit dem zu beschäftigen, was man als linke Zivilgesellschaft eigentlich selbst leistet.

Und das wiederum ist dann auch ein Auftrag, der aus diesem Wochenende an die parlamentarische Politik erwächst: Es reicht nicht, diesen Aufstand der Zivilgesellschaft gut zu finden.

Die CDU könnte sich überlegen, ob sie ihren Unvereinbarkeitsbeschluss, mit der Linken zu koalieren, angesichts der AfD-Gefahr in Thüringen eventuell als überholt betrachten möchte. Die FDP könnte darüber nachdenken, ob sie weiter Klientelpolitik machen will, die auch noch die Ampel­regierung schwach und zerstritten aussehen lassen will, wie nun wieder bei den Kinderfreibeträgen, von denen vor allem Reiche profitieren werden.

Dieses Wochenende ist ein möglicher Anfang, nicht mehr – aber auch nicht weniger.