Einigung der EU-Innenminister : Grüne fetzen sich über Asylpolitik

Die EU-Innenminister haben sich auf eine Verschärfung des Asylrechts verständigt, die Bundesregierung stimmt zu. Den Grünen droht eine schwierige Debatte.

BERLIN taz | Nach der Einigung der EU-Innenminister*innen auf eine Verschärfung des Asylrechts droht den Grünen ein innerparteilicher Konflikt wie schon lange nicht mehr. Unmittelbar nachdem der Kompromiss bekannt geworden war, übten zahlreiche Mitglieder teils massive Kritik. Während Außenministerin Analena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck die Eingung verteidigten, äußerten die sich jeweils mit einer Doppelspitze besetzte Partei- und Fraktionsführung unterschiedlich.

Die Parteivorsitzende Ricarda Lang und Fraktionschefin Katharina Dröge lehnen die Einigung ab: Sie sind der der Ansicht, Deutschland hätte dem Kompromiss nicht zustimmen dürfen. Das heißt: Erstmals sind zwei Mitglieder der grünen Sechser-Spitze nicht bereit, eine Einigung in der Ampel öffentlich mitzutragen. Die Grünen-Spitze hatte den europäischen Kompromiss zugelassen, Außenministerin Annalena Baerbock war an den Verhandlungen im Vorfeld beteiligt.

Lang veröffentlichte auf Twitter eine abwägende Stellungsnahme, mit dem Ergebnis, „dass Deutschland bei dem Vorschlag zur GEAS-Reform im Rat heute nicht hätte zustimmen dürfen.“ Sie schrieb aber auch: „Das ist eine verdammt schwierige Entscheidung, die sich niemand leicht gemacht hat. Deshalb habe ich Respekt für alle, die in der Gesamtabwägung zu einem anderen Entschluss gekommen sind als ich.“

Auch ihr Co-Vorsitzender Omid Nouripour wägt ab, zieht aber eine andere Schlussfolgerung: „In der Gesamtschau komme ich zu dem Schluss, dass die heutige Zustimmung ein notwendiger Schritt ist, um in Europa gemeinsam voranzugehen.“ Ähnlich ist es bei Dröge und der Co-Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann.

Heftige Kritik

Die EU-Innenminister*innen hatten sich am Donnerstagabend auf eine Verschärfung des Asylrechts verständigt. Unter anderem sieht die Eingung Verfahren an der EU-Außengrenze vor, die dem eigentlichen Asylantrag vorgeschaltet werden. Die Bundesregierung hatte sich in den Verhandlungen dafür eingesetzt, dass zumindest Familien mit Kindern unter 18 Jahren davon ausgenommen werden, auch die Grünen hatten diese Forderung stark gemacht. Durchsetzen konnten sie dies nicht.

Heftige Kritik kam von zahlreichen Abgeordneten im Europaparlament, Bundestag und Landtagen. „Verfahren an den EU-Außengrenzen führen nicht zu einer Lösung, sondern folgen einer rechtspopulistischen Diskursverschiebung“, sagte der Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament, Rasmus Andresen, der taz.

Die Fraktionschefin im Europaparlament, Terry Reintke, kritisierte, die Entscheidung widerspeiche europäischen Werten wie den Grundrechten und der Achtung der Rechtsstaatlichkeit. „Es gab einen Durschmarsch rechter Positionen“, schreibt auch Erik Marquardt, Flüchtlingsexperte der Grünen im Europaparlament. „Man verschärft Probleme, setzt auf Abschreckung und Abschottung und verstetigt Chaos und Leid.“ Und: „Ich werde dafür kämpfen, dass diese Positionen in den Verhandlungen mit dem Europaparlament nicht Gesetz werden und auch für mich persönlich Konsequenzen aus den letzten Wochen ziehen.“

Auch zahlreiche Bundes- und Landtagsabgeordnete äußern sich extrem kritisch. Julian Pahlke, der früher Seenotretter war und heute für die Grünen im Bundesatg sitzt, etwa spricht von „einem historischen Fehler“ und kritisert den „schmutzigen Deal“. Auf Twitter schreibt er: „Heute ist vielleicht der bitterste Tag in meinem politischen Leben.“

Diskussionen bis spät in die Nacht

Schnell nach der Einigung war besonders Twitter voll von solchen Stellungnahmen. Die beiden Sprecherinnen der Grünen Jugend Timon Dzienus und Sarah-Lee Heinrich äußerten sich entsetzt. „Das ist unmenschlich und ich werde das so nicht akzeptieren“, twitterte Dzienus. Heinrich schrieb: „Ich bin fassungslos. Abschottung sorgt nicht dafür, dass weniger Menschen fliehen. Es bedeutet, dass mehr Menschen leiden.“

Bis spät in die Nacht hinein diskutierten die Grünen in verschiedenen Videoschalten die Einigung der EU-Innenminister*innen. Dabei soll es extrem kontrovers zugegangen sein. „Einen so harten inhaltlichen Konflikt habe ich noch nie erlebt“, sagt etwa der Europaabgeordnete Andresen. Baerbock, die gerade in Lateinamerika unterwegs ist, strich in Kolumbien einen Teil ihres Programms, um an den Schalten teilzunehmen und für den Kompromiss zu werben.

Auch verschickte sie einen fünfseitigen Brief an alle Mitglieder. Darin heißt es: „So schwierig der Kompromiss ist, ich bin überzeugt, dass er richtig ist: Um zu verhindern, dass Europa auseinanderdriftet und um sicherzustellen, dass wir gemeinsame geordnete Verfahren und humane Verfahren haben.“ Der Brief liegt der taz vor.

Baerbock steht in Teilen der Partei nun in der Kritik. Svenja Borgschulte, Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Flucht und Migration, schrieb auf Twitter: „@Bearbock muss von den Grünen jetzt angezählt werden. Das darf eine selbsternannte Menschenrechtspartei nicht dulden.“ Und, an die Parteispitze gerichtet: „Verarscht wen anders einfach. Wir wissen genau, wer gekämpft hat.“

Mehr als 700 Grüne hatten schon im Vorfeld in einem Brief von der grünen Spitze gefordert, solchen Kompromissen nicht zuzustimmen. Die Asylpolitik dürfte zum bestimmenden Thema auf dem Länderrat der Grünen werden, der am Samstag in einer Woche in Bad Vilbel bei Frankfurt tagt – und der eigentlich auch als Unterstützung für die hessischen Grünen bei der Landtagswahl im Oktober gedacht war.