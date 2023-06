Zähes Ringen um neues Asyl-System : EU-Staaten einigen sich auf Reform

Nach stundenlangen Verhandlungen einigen sich die EU-Innenminister auf einen bitteren Kompromiss. Der Zugang für Geflüchtete soll verschärft werden.

BERLIN taz | Die EU-Innenminister haben sich am Donnerstag auf tiefgreifende Änderungen des Asylrechts geeinigt. Am Abend gab der Rat bekannt, dass Einvernehmen über zwei zentrale Asyl- und Migrationsgesetze erzielt wurde: Die so genannte Asylverfahrensverordnung und die „Verordnung über Asyl- und Migrationsmanagement“. Kern des ersten Gesetzes sollen zentralisierte Verfahren direkt an den EU-Außengrenzen sein. Während dieser Zeit bleiben die Schutzsuchenden interniert. Sie gelten als offiziell nicht in die EU eingereist.

Für eine Gruppe soll es dabei Schnellverfahren geben, in denen ein Asylantrag inhaltlich geprüft wird. Das betrifft Menschen aus Ländern, für die die durchschnittliche Anerkennungsrate für Asylanträge in der EU unter 20 Prozent liegt oder die aus so genannten sicheren Herkunftsländern stammen. Die 20 Prozent-Quote greift etwa bei Ägypten, Bangladesch oder Nigeria. Als sichere Herkunftsländer dürften etwa Marokko, Tunesien und Algerien eingestuft werden.

Allerdings – und das erwähnt die offizielle Ratsmitteilung nicht – soll dem Ganzen eine so genannte Zulässigkeitsprüfung vorgeschaltet sein: Als unzulässig gelten dabei Anträge, wenn der Antragsteller über einen „sicheren Drittstaat“ eingereist ist. Dann gibt es keine Asylprüfung, sondern eine direkte Abschiebung in den Drittstaat. Die Schutzsuchenden sollen dann dort Asyl beantragen.

Allerdings bieten viele der potentiellen „sicheren Drittstaaten“ keinen Schutz. Die Türkei etwa schiebt massenhaft Af­gha­n:in­nen in den Iran und nach Afghanistan ab. Und die EU dürfte versuchen, sehr viele Nachbarstaaten als sichere Drittstaaten einzustufen – neben der Türkei etwa Bosnien, Marokko, Tunesien oder Serbien. Mit der Drittstaats-Klausel können auch Menschen aus Ländern mit bislang hohen Anerkennnungsquoten – etwa Syrien, Afghanistan, Somalia, Iran oder Eritrea – vom regulären Asylverfahren ausgenommen werden.

Monatelange Internierung möglich

Die geplante Internierung in den neuen Lagern an den EU-Grenzen kann lange dauern. Inklusive Abschiebung „soll“ sie „nicht mehr als 6 Monate betragen“, heißt es im Ratsbeschluss. Noch längerer Freiheitsentzug ist also möglich. Am vergangenen Wochenende hatte die grüne Außenministerin Annalena Baerbock noch gesagt, sie wolle „sicherstellen, dass niemand länger als einige Wochen im Grenzverfahren stecken bleibt“. Auch der Versuch der Bundesregierung, eine Ausnahme von der Internierung für Familien mit Kindern auszuhandeln, scheiterte: Auch Familien mit Kindern sollen für das Grenzverfahren interniert werden.

Die Staaten an den Außengrenzen sind künftig verpflichtet, Internierungslager für die neuen Grenzverfahren zu schaffen. Wie viele Plätze diese pro Land umfassen müssen, wird nach einem bestimmten Schlüssel gemäß der Ankünfte festgelegt. Insgesamt sollen EU-weit zunächst 30.000 Plätze entstehen. Allein in Griechenland wurden bereits entsprechende Lager mit etwa 5.000 Plätzen geschaffen.

Die neue „Verordnung über Asyl- und Migrationsmanagement“ soll die bisherige Dublin-Verordnung ersetzen. Die legt fest, dass in der Regel der EU-Staat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Schutzsuchender einreist. Allerdings sind Aufnahme- und Anerkennungsbedingungen innerhalb der EU sehr unterschiedlich. Viele Flüchtlinge sind deshalb in andere EU-Staaten weitergereist.

Deren Möglichkeiten, Menschen ins Land der ersten Einreise zurückzuschicken, sollen nun stark erleichtert werden. Das bisherige, komplizierte Verfahren wird durch eine so genannte „Wiederaufnahmemitteilung“ ersetzt, Fristen stark verlängert. Damit wird die bisher bestehende Möglichkeit, hierzulande mit einem Kirchenasyl Zugang zu einem Asylverfahren in Deutschland zu erlangen, stark erschwert oder entfällt womöglich ganz.

Umverteilung von rund 30.000 Ankommenden geplant

Anders als führende Grüne, etwa der Parteivorsitzende Omid Nouripour, in den vergangenen Wochen behauptet hatten, sehen die Ratsbeschlüsse keinen verbindlichen Verteilmechanismus für Schutzsuchende vor. Stattdessen gibt es einen so genannten Solidaritätsmechanismus, der die Staaten an den Außengrenzen entlasten soll. Zunächst sollen darüber 30.000 Ankommende pro Jahr aus den Außengrenzen-Staaten nach einem Schlüssel in der EU umverteilt werden. Allerdings: Die Staaten müssen die ihnen dabei zugewiesenen Menschen nicht wirklich aufnehmen. Das ist freiwillig.

Wer die Aufnahme verweigert, muss ersatzweise einmalig 20.000 Euro pro verweigerter Umverteilung zahlen. Das kann allerdings auch in Form von Beiträgen für Grenzschutzausgaben oder der Entsendung eigener Grenzschützer geschehen. „Die Mitgliedstaaten können nach eigenem Ermessen entscheiden, welche Art von Solidaritätsbeitrag sie leisten“, heißt es im Ratsbeschluss. „Kein Mitgliedstaat ist verpflichtet, Umsiedlungen vorzunehmen.“

In Kraft treten werden die Neuregelungen allerdings noch nicht. Die Beschlüsse sind zunächst nur die Grundlage für die Verhandlungen der Ratspräsidentschaft mit dem EU-Parlament. Das hat noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Allerdings trägt das Parlament die Reformvorschläge bislang in weiten Teilen mit. Das Verfahren soll nach dem Willen der Kommission im Februar 2024 abgeschlossen sein, drei Monate vor den nächsten EU-Wahlen.