Anschuldigungen gegen Till Lindemann : You­tube­rin untermauert Vorwürfe

In der Missbrauchsdebatte um Rammstein-Frontmann Till Lindemann melden sich neue Stimmen. Eine Rolle spielt die entlassene „Casting Direktorin“.

Till Lindemann gerät weiter unter Druck. Seit Tagen gibt es Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger der Berliner Rockband Rammstein. Die Rede ist von sexuellen Übergriffen im Backstagebereich, Frauen aus der sogenannten „Row Zero“ – dem Bereich direkt vor der Bühne, zu dem nur ausgewählte Kon­zert­be­su­che­r*in­nen Zugang haben – sollen KO-Tropfen verabreicht worden sein. Am Dienstag soll sich die Band verschiedenen Medienberichten zufolge nun von ihrer „Casting Direktorin“ Alena Makeeva getrennt haben.

Bei den Vorwürfen gegen Lindemann fällt immer wieder Makeevas Name. Die Russin soll junge Frauen für Partys vor und nach Rammstein-Konzerten „rekrutiert“ haben, über Social Media, in Clubs, und in besagter „Row Zero“. Den Aussagen einiger Frauen zufolge soll dies allein dem Zweck gedient haben, Lindemann Sexualpartnerinnen zuzuführen. Am Montag hatte die bekannte Youtuberin Kayla Shyx ein Video veröffentlicht, in dem sie eigene Erlebnisse auf einer Rammstein-Afterparty ausführlich schildert.

Im Video, das inzwischen fast drei Millionen Views verzeichnet, erzählt Shyx, wie sie und ihre damals 18-jährige Freundin auf einem Konzert der Band 2023 von Makeeva in der „Row Zero“ angesprochen und zur Party eingeladen wurden. Die „Casting Direktorin“ habe ihnen in Aussicht gestellt „Till zu treffen“, obwohl sie nicht danach gefragt hätten. Auf der Party seien die beiden in einen Nebenraum geführt worden. Am Eingang seien ihre Handys konfisziert worden. Dort hätten bereits andere Frauen gewartet, von denen einige bereits benebelt schienen.

Youtuberin untermauert Vorwürfe

Shyx habe dann von einer der Anwesenden erfahren, dass sie zu einer Auswahl an Frauen gehöre, von denen Lindemann sich später einzelne „aussuchen“ werde. Sie sei daraufhin in Panik geraten und habe mit ihrer Freundin versucht, den Raum zu verlassen. Makeeva sei ungehalten geworden und habe versucht, sie zum Bleiben zu überreden, ihnen Alkohol angeboten, worauf die zwei sich jedoch nicht eingelassen hätten.

Im Video gibt Shyx an, dass es schwer für sie sei, mit ihren Erlebnissen an die Öffentlichkeit zu gehen, sie wolle jedoch ihre Reichweite nutzen, um andere Frauen zu unterstützen. Sie sei im Vorfeld von unterschiedlichen Seiten unter Druck gesetzt worden, ihre Erfahrungen für sich zu behalten. In­flu­en­ce­r*in­nen wie Shyx erreichen Millionen von vor allem junge Menschen auf Plattformen wie Youtube, TikTok und Instagramm.

Inzwischen hat sich der Youtuber Rezo, unter anderem bekannt durch seine Videos zur CDU, ebenfalls zum Sachverhalt geäußert. Rezo verweist auf die Verantwortung von Menschen in Machtpositionen, die mutmaßlich ein „System“ des Missbrauchs aufbauen. Wären die Anschuldigungen berechtigt, lege dies nahe, Lindemann wolle „keinen Consent“.

Netz-Community ruft zu Boykott auf

Laut Berichten der Welt hat sich Rammstein inzwischen von Makeeva getrennt. Bis zu ihrer Abreise nach Russland soll sie sich jedoch in München aufhalten, wo die Band ab Mittwoch vier Konzerte spielt. Neben Solidaritätsbekundungen mit Rammstein kursieren im Netz derzeit Boykottaufrufe. Fans versuchen, ihre Tickets wieder loszuwerden, eine Berliner Tätowiererin bietet auf Twitter an, Rammstein-Tattoos zu überstechen. Ob es auf Konzerten der Band weiterhin eine „Row Zero“ geben wird, ist noch unklar.

Erst vergangene Woche hatte die Irin Shelby Lynn auf Twitter angegeben, bei einem Rammstein-Konzert in Vilnius unter Drogen gesetzt und von Lindemann zum Sex aufgefordert worden zu sein. Als sie ablehnte, habe der Sänger zornig reagiert. Daraufhin hatten weitere Frauen Vorwürfe erhoben.

Nicht alle sind sich der Gefahren bewusst. Im Web-Forum Reddit sind Diskussionen von Userinnen einsehbar, wie man am besten an Makeeva und den begehrten Zugang zur exklusiven „Row Zero“ kommt. Manche Userinnen reagieren verzweifelt und wütend darüber, dass sie abgelehnt werden.