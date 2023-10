Vincent-G auf Youtube : Realtalk und relatable Content

Vincent-G etabliert auf Youtube ein neues, altes Meinungsformat: das lockere Drauflosreden. Journalistisch fundiert, aber ohne lange Quellenliste.

Auf Youtube sind Rezo oder Saschka bekannte Meinungsbildner*innen. Sie kommentieren innenpolitische Brandherde oder aktuelle Trends wie Billig-OPs im Ausland, mit harten Fakten und langem Quellenverzeichnis. Das sind die modernen Meinungsformate auf Youtube. Die alte Form, das lockere Drauflosreden vor der Kamera, war lange out. Doch Youtuber Vincent-G bringt genau dieses Meinungsformat jetzt zurück.

Pointiert und eloquent. So kommentiert Vincent-G anekdotisch mit viel Selbstironie Popkultur in Videos wie „Gaming ist Zeitverschwendung“ oder „Deutschrap ist ein Müllhaufen“. Damit schafft er für seine Community (39.000 Abos) einen Kanal, bei dem sie dann auch mal wirklich vor dem Bildschirm abschalten kann.

Keine ausgedehnten Quellenverzeichnisse für seine Video Scripts, dafür starke Meinungen. Ätzend hohe Preise und unangenehme Menschen, das sei in den größten Teilen Berlins, liebevoll von ihm „Pissrinne Deutschlands“ genannt, mittlerweile Standard, so Vincent-G in seinem Video „Berlin abbauen“.

In der Kommentarspalte häufen sich freundschaftliche Liebesbekundungen, wie „Bro haut einfach ganz spontan den heftigsten Realtalk in der Geschichte von YouTube Deutschland raus, als wäre es nichts“. Frivol lästert Vincent-G über Zugezogene und peinliche Touristen, die stundenlang vorm Berghain anstehen, um dann nach drei Stunden Beinezittern abgewiesen zu werden.

Der coole Typ von nebenan

Der gebürtige Erfurter spricht aber auch ungefiltert über das Ausbreiten rechter Strukturen oder die Post-Wende-Stadtöde im Osten. Er ist der coole Typ von nebenan. Locker und erheiternd kann er sich ernster Themen annehmen, wie im Video zum hochbrisanten politischen Diskurs um den deutschen Wohnungsmarkt.

Er spricht vielen jungen Leuten aus der Seele. Die Mieten steigen unaufhaltsam und die Community kann mit Vincent-G ihren Frust teilen. Er ist das, was Youtube-Deutschland gerade braucht: eine ehrliche, kritische und nahbare Identifikationsfigur für die Generation von morgen.