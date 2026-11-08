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Aigners Nominierung Die Frau der Stunde

Dominik Baur

Kommentar von

Dominik Baur

Ilse Aigner als Bundespräsidentin – das ist eine gute Wahl. Doch wie sie es wurde, das wollen wir mal schnell wieder vergessen.

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Ilse Aigner mit Bierglas
Darauf erst mal eine Maß. Ilse Aigner kann sich über breite Rückendeckung freuen

Foto: Thomas Peter/reuters

I lse Aigner wird Bundespräsidentin, und das ist gut so. Nicht weil sie nett ist, nicht weil sie mit den Leuten kann, nicht weil sie politisch erfahren ist, nicht weil sie einen klaren Wertekompass hat und auch nicht, weil sie der Rechtsextremen im bayerischen Landtag immer wieder gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Sicher, all das sind gute, nein, sehr gute Voraussetzungen für Aigners neuen Job.

Was aber am allermeisten für Aigner spricht und ihre Nominierung letztlich unausweichlich gemacht hat, ist die breite Basis, die sie trägt. Sie ist eben nicht die Kandidatin der CSU, hinter ihr stehen große Teile der SPD, der Grünen und – wie sich zuletzt gezeigt hat – eben auch der CDU. Natürlich hätte man noch wochenlang abwägen können, welche andere mögliche Kandidatin welche Eignung mitbringt, allzu durchsichtige Argumente durchdiskutieren können, ob eine Bundespräsidentin Jura studiert haben sollte und, und, und …

Und keine Frage: Es gibt mit Sicherheit andere Frauen – vielleicht sogar Männer –, die dem Amt gewachsen wären. Aigner muss nicht die beste aller möglichen Kandidatinnen sein. Doch sie ist die Frau, auf die sich derzeit eine starke demokratische Mehrheit in Deutschland verständigen kann. Nicht im Sinne des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern aus Überzeugung, bisweilen sogar Begeisterung. Und das ist genau das, worauf es jetzt ankommt, wenn das künftige Staatsoberhaupt eine Rolle bei der Überwindung der Gräben unserer Gesellschaft spielen soll.

Die Frau der Stunde

Kurzum: Ilse Aigner ist die Frau der Stunde. Dass sie es wurde, hat freilich auch mit einer befremdlichen Dynamik zu tun, an deren Entstehen Friedrich Merz einen gehörigen Anteil hatte. Die „Würde des Amtes“ ist ein überstrapazierter Begriff und sollte nicht zu hoch gehängt werden. Doch dass die Kandidatinnensuche zuletzt aus dem Ruder gelaufen und zu einem wenig angemessenen Schauspiel verkommen ist, lässt sich kaum leugnen.

Der CDU-Chef hätte sich entweder rechtzeitig und aktiv in die Kandidatinnensuche einbringen, eventuell eine ähnlich starke Kandidatin in Stellung bringen müssen oder eben dem wilden Durcheinandergeplärre vor allem seiner eigenen Leute ein frühzeitiges Ende setzen, indem er sich selbst hinter Aigner gestellt hätte. Damit hätte er sogar seinem Rivalen Markus Söder eins auswischen können.

Hat er nicht. Sondern es leider vermasselt – und sein Ansehen damit weiter ramponiert. Man muss kein Freund des Kanzlers sein, um die Gefahr zu erkennen, die von dieser andauernden Selbstdemontage ausgeht. Am Ende jedenfalls werden es nicht die demokratischen Parteien sein, die von ihr profitieren.

Dominik Baur

Dominik Baur Bayernkorrespondent

Jahrgang 1971. Seit 2015 Bayernkorrespondent der taz. Davor unter anderem zehn Jahre Redakteur und Ressortleiter bei "Spiegel Online", seit 2009 frei. 2025 erschien in der Edition Scalala (scalala.de) der Interviewband "Die Roncallis – Zirkusgespräche". Mitglied des Journalistennetzwerks beschreiber.de. Mehr auf gschichten.de.

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8 Kommentare

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  • W
    warum_denkt_keiner_nach?

    Was spricht dagegen, dass die Union, nachdem sie sich nach einigem Hängen und Würgen für eine geeignete Person für das Amt des Staatsoberhauptes entschieden hat, auch eine geeignete Person fürs Kanzleramt vorschlägt?

  • FF
    Fred Feuerstein

    Frau der Stunde- das bringt es auf den Kopf, und das ganz ohne Hinterzimmerintrigen und Mauscheleien. War wohl nicht überall so gewollt, aber diesmal entwickelte sich eine positive Dynamik, die hoffentlich bis zum Wahltag und darüber hinaus anhalten möge, wir können noch Demokratie.

  • J1
    Josef 123

    Welchen Informationswert soll dieses Foto haben? Würden Sie sowas auch von linken Spitzenkandidaten veröffentlichen?

  • BB
    behr Behr

    Ist Frau Aigner schon gewählt ? Und muß Merz alles das machen, was



    Söder macht. Ist es nicht richtig, zunächst die Gremien mitentscheiden zulassen, wer als Kandidatin/Kandidat in Frage kommt ? Ist der Kanzler der „Königinmacher ? Welche Funktion



    hat nach Ansicht des Kommentators eigentlich noch die Bundesversammlung? Abschaffen?

  •
    Janix

    Merz war ein Irrtum der Geschichte und ein Alarmzeichen für die CDU. Ein neoliberaler Ego-Rebell im Rentenalter. Doch das wissen wir mittlerweile auch, zumindest auf dem Wissenstand von taz-Lesers.

    Aigner ist vielleicht nicht die beste Kandidatin. Für Bayern ist es auch nicht so gut, dass nun Söders Konkurrenz nur noch aus dem taumelnden Weber zu bestehen scheint.



    Doch zeigt sie, dass auch in diesem Amte Frauen, manchmal eben auch Realschülers und Quereinsteigers eine Chance haben. Auch Menschen mit deutlich gewöhnungsbedürftig hörbarer regionaler Herkunft. Und ihre Bilanz ist gut genug.

  • GM
    Gerald Müller

    Nein, Ilse Aigner ist keine gute Wahl - wenn man mal objektivere Maßstäbe anlegt. Verglichen mit Steinmeier wahrscheinlich schon, aber das bedeutet praktisch nichts. Warum halte ich sie für keine gute Wahl? Erstens hat sie kaum Erfahrung auf dem internationalen Parkett, wird Deutschland dort aber nach außen vertreten müssen. Zweitens , wie es in dem Artikel heisst "weil sie der Rechtsextremen im bayerischen Landtag immer wieder gezeigt hat, wo der Hammer hängt". Das bedeutet dass sie gegenwärtig 30%, in den neuen Bundesländern nahe an 50% der Bevölkerung, von der Teilnahme praktisch ausschließt. Wenn sie das so weitermacht würde sie die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben anstelle diese zu überwinden, oder das wenigstens zu versuchen. Ich denke die AfD wird sich freuen wenn Aigner BPin wird.

  • M
    Marcelo

    Die Kritik ist für mich nicht nachvollziehbar! Als wenn man was negatives sucht und was findet wo man gerne drauf haut! Die Nomienierungsdeebatte um Kerkeling und Merkel ist das lächerlicste an der Debatte überhaupt. Darüber sollte man mal anfangen zu kritisieren, das solche Nominurungen gewünscht wird

  • LS
    la suegra

    Warum ist sie denn eine gute Wahl? Also, warum stellen sich auch viele von SPD und Grüne hinter sie und nicht bloß Parteikolleg:innen? Ernst gemeinte Frage^^

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