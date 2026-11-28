U ff, geschafft! Der Bundestag hat den Haushalt für das Jahr 2027 beschlossen. So weit, so normal. Aber was heißt schon normal in diesen Zeiten. Vor fast fünf Jahren begannen russische Truppen, gen Kyjiw vorzurücken, vor zwei Jahren wählten die US-amerikanischen Wäh­le­r:in­nen Donald Trump erneut zum Präsidenten. Der Haushalt für 2027 bildet diese neue Realität ab: Der Großteil des Geldes fließt in drei Bereiche: Soziales, Militär und Zinsen. Das wird zur Zerreißprobe für die Gesellschaft.

Dass die Sozialausgaben gut 40 Prozent des Haushalts ausmachen, empört ordoliberale Gemüter, aber es ist tatsächlich noch ein Stück „alte“ Welt. Auch im Haushalt des Jahres 2020, also kurz vor Beginn der Coronapandemie, entsprachen die Ausgaben für Arbeit und Soziales diesem Anteil. Was sich verändert hat, ist der Anteil für Verteidigung – von 12 Prozent im Jahr 2020 auf 20 Prozent im kommenden Jahr allein im Kernhaushalt.

Hinzu kommt noch das Geld aus dem Sonderschuldentopf des Bundes. Die gewaltigen Schulden, die aufgenommen werden, um aufzurüsten und gleichzeitig Schienen und Straßen zu sanieren, sorgen dafür, dass die Zinslast steigt. Im kommenden Jahr gibt der Bund gut 40 Milliarden Euro allein für den Schuldendienst aus.

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Friedrich Merz stellte am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestags zwei Fragen, die auch viele Bür­ge­r:in­nen umtreiben: Können wir uns die Unterstützung für die Ukraine noch leisten? Wollen wir so viel Geld für Verteidigung ausgeben? Die erste Frage beantwortet eine knappe Mehrheit inzwischen mit Nein. Wobei die 11 Milliarden Euro, die 2027 an die Ukraine überwiesen werden, nicht einmal ein Zehntel des Betrags sind, den Deutschland für die eigene Verteidigung ausgibt.

Aber die Partei am ganz rechten Rand will auch dieses Geld streichen und lieber russisches Gas kaufen. Der russische Orden der Freundschaft ist der AfD schon mal sicher, vielleicht sogar die eine oder andere Parteispende.

Ob die insgesamt 140 Milliarden, die Deutschland im kommenden Jahr für die eigene Aufrüstung ausgibt, klug investiert sind, kann man zu Recht infrage stellen. Nun sollte unstrittig sein: Die europäischen Länder müssen mehr für die eigene Sicherheit tun, denn die USA, die jahrzehntelang dafür sorgten, haben unter Trump die EU zum Gegner und Putin zum Freund erklärt.

 Die Bundeswehr versenkte 2 Milliarden für Fregatten, die nie fertig wurden

Doch das Prinzip „Was immer es kostet“ lässt vor allem die Preise steigen. Weltweit wächst die Nachfrage nach Rüstungsgütern – und die wenigen Unternehmen, die den Markt unter sich aufteilen, können an den Meistbietenden verkaufen. Da versenkte das Verteidigungsministerium schon mal 2 Milliarden Euro für den Bau von Fregatten, die nie vom Stapel gingen. Viel Geld für kein Jota mehr Sicherheit.

Um den Ukrainehilfen und den Verteidigungsausgaben wieder mehr Akzeptanz zu verschaffen, muss Schwarz-Rot zwei Weichen stellen. Erstens ist es richtig, die Ukrainehilfen europäisch zu schultern, wie auch Merz in Brüssel anmahnte. Konsequent wären aber auch gemeinsame Kredite, sogenannte Eurobonds.

Zweitens muss die Koalition dem Gier-ist-geil-Gefühl der Branche Grenzen setzen. Entweder mit einer Übergewinnsteuer, wie sie etwa die Linkspartei vorschlägt. Auf Umsatzrenditen von über 5 Prozent wären dann 50 Prozent Steuer fällig. Die Rendite des Rüstungsriesen Rheinmetall betrug im vergangenen Jahr das Dreifache.

Rüstungsindustrie verstaatlichen

Oder aber mit einer teilweisen Verstaatlichung der Rüstungskonzerne, damit der Staat mehr Kontrolle über Preise hat und an seinen Investitionen auch verdient. Am besten wäre natürlich, wenn Staaten weltweit wieder abrüsten. Aber entsprechende Initiativen müssten von den USA, China und Russland ausgehen, die gerade das Gegenteil tun.

Tut die schwarz-rote Koalition nichts, werden die Verteidigungsausgaben in den nächsten Jahren ungebremst steigen, während der Kuchen kaum größer wird. Dann muss in künftigen Haushalten hart gekürzt werden. Auch das stellte Merz in Aussicht. Aber wo? An der Hilfe für die Ukraine? Oder radikal im Sozialbereich? Wenn Pflege richtig arm macht, ist der Bevölkerung wohl kaum noch zu vermitteln, dass Deutschland mit Milliarden die Ukraine unterstützt und Abermilliarden in Panzer und Kampfflugzeuge investiert.

Die AfD spielt beides gegeneinander aus. Sie wäre die Gewinnerin schwarz-roter Untätigkeit.