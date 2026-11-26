H itzige Szenen im Bundestag: Vier Security-Mitarbeiter zerren einen jungen Mann, der ein weißes Hemd und einen Anzug trägt, aus einem Sitzungssaal. „Wir wollen ihre kriminelle Technologie nicht“, ruft er noch, bevor sie ihn vor der Tür mit vereinten Kräften auf dem Boden niederringen. Als er wieder auf den Beinen zu stehen kommt, fragt er die Polizeibeamten, die ihn umringen: „Warum laden die Grünen einen Kriegsverbrecher in den Bundestag?“

Achtzig Jahre, nachdem Kriegsverbrecher jüdische Menschen ermordet hätten, würden nun wieder Kriegsverbrecher hofiert, sagt er. Dann ruft er in Richtung der offenen Tür: „Sie wussten genau, dass diese Pager in die Hände von Zivilisten gelangen.“ Anschließend hält ihm ein Polizeibeamter die Hand vor den Mund und nimmt ihn in den Würgegriff. Diese Szenen, die ein Journalist auf seinem Handy filmte, machten in den sozialen Medien die Runde.

Man kann diese Szenen sinnbildlich sehen. Denn der junge Mann, der am Mittwoch mit Gewalt aus dem Sitzungssaal geworfen wurde, ist ein jüdischer Wissenschaftler und Aktivist. Jüdische Stimmen werden in Deutschland aber nur dann gerne gehört, wenn sie die uneingeschränkte Unterstützung Israels begrüßen. Wenn sie Einspruch gegen diese „Staatsräson“ erheben oder lautstark protestieren, werden sie dagegen als störend empfunden und ihnen wird der Mund verboten. Und wenn sie dabei auch noch Bezüge zur NS-Vergangenheit herstellen, wird das erst recht als unerhört empfunden. Deutsche können da sehr empfindlich sein.

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Ein Grünen-Politiker als Schirmherr

Der Grund für die Empörung: Der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz hatte am Mittwoch den Ex-Mossad-Chef David Barnea, der heute einem Rüstungsunternehmen vorsteht, als Schirmherrn zu einem parlamentarischen Frühstück in die Räume des Bundestags eingeladen.

Organisiert wurde der Termin von dem umstrittenen proisraelischen Lobbyverein Nahost-Friedensforum (Naffo). Die Veranstaltung hatte schon im Vorfeld für heftigen Unmut gesorgt. Denn Barnea hat während seiner Amtszeit in Libanon unter anderem die Aktion mit manipulierten Pagern und Walkie-Talkies befehligt, die rund 40 Menschen das Leben kostete und etwa 3.000 weitere verletzte und verstümmelte, als die Geräte in ihren Händen explodierten. Unter den Opfern waren nicht nur Kämpfer der Hisbollah, gegen die sich dieser Angriff offiziell richtete, sondern auch Frauen und Kinder.

Libanons Außenminister Bou Habib sprach von „Terrorismus“, und Volker Türk, der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen, verurteilte die Aktion als völkerrechtswidrig und mögliches Kriegsverbrechen. Das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) reichte deshalb in der vorigen Woche beim Generalbundesanwalt eine Strafanzeige gegen Barnea ein und forderte, ihn bei der Einreise nach Deutschland festzunehmen.

Strafanzeige wegen Kriegsverbrechen

Auch mehrere Grünen-Abgeordnete kritisierten die Einladung und gingen auf Distanz zu ihrem Fraktionskollegen von Notz, der das parlamentarische Gremium leitet, das die Geheimdienste des Bundes kontrollieren soll. Noch mehr Empörung gab es in den Reihen der Linken, einige gingen sogar zu zivilem Ungehorsam über. Zwei ihrer Bundestagsabgeordneten, Desiree Becker und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi, hatten sich vor der Veranstaltung vor den Sitzungssaal gesetzt, um ihn zu blockieren. Die Gäste gelangten durch andere Türen in den Raum.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner möchte sie dafür nun bestrafen lassen und kündigte an, den Vorfall im Ältestenrat zu besprechen, um Sanktionen zu prüfen. Presse war bei dem Termin nicht zugelassen, Öffentlichkeit war offenbar nicht erwünscht. Die wenigen anwesenden Journalisten wurden ebenfalls verscheucht.

Es ist erstaunlich, wie viel Aufregung es in den vergangenen Wochen um die Frage gab, ob die Berliner Linken-Politikerin Vanessa Emde in der Fraktion ihrer Partei im Abgeordnetenhaus bleibt oder nicht. Es ist bemerkenswert, wie wenig mediale Empörung es – auch und gerade im Vergleich dazu – hervorgerufen hat, dass ein Grünen-Politiker David Barnea in den Bundestag eingeladen hat. Vanessa Emde kann man nicht vorwerfen, dass sie Gewalt ausgeübt oder auch nur begrüßt hätte – dem umstrittenen Ex-Mossad-Chef dagegen schon.

Der Doppelstandard des Konstantin von Notz

Vermutlich hätte es für mehr Empörung gesorgt, wenn eine andere Partei – sagen wir die AfD – einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher und Waffenlobbyisten in den Bundestag eingeladen hätte. Oder wenn dieser aus einem anderen Land – sagen wir Russland – kommen würde.

Pikanterweise hatte ausgerechnet Konstantin von Notz strengere Maßstäbe angemahnt, wenn ehemalige Geheimdienstmitarbeiter mit ihrem Wissen in die freie Wirtschaft gehen. Das war nach der Festnahme des ehemaligen deutschen Geheimdienstchefs August Hanning im Oktober 2026. Außerdem haben die Grünen gerade erst beschlossen, Kriegsverbrechen konsequent zu verfolgen, auch wenn sie von der israelischen Regierung begangen werden. Von Notz hat sich über all diese Bedenken hinweggesetzt.