S eit einem halben Jahr zieht sich der Koalitionsstreit über die „Rente mit 63“. Die Junge Gruppe in der Unionsfraktion hat jetzt einen neuen Kompromissvorschlag gemacht, die SPD hat ihn direkt abgelehnt. Schade, denn die Idee hat was: Sie adressiert gleich zwei Gerechtigkeitsargumente.

Das eine lautet: Wer 45 Jahre Beiträge gezahlt hat, dessen Lebensleistung ist so groß, dass sie doppelt honoriert werden muss. Nicht nur über die Rentenhöhe, die bei gleichem Einkommen mit zunehmenden Beitragsjahren ohnehin steigt. Sondern eben auch dadurch, dass man sich den früheren Renteneintritt nicht mit Abschlägen erkaufen muss. Und das auch im Fall von Gutverdienenden, die diese Abzüge gar nicht schmerzen würden.

Das andere Gerechtigkeitsargument lautet: Im Schnitt sind unter denjenigen, die besonders lange gearbeitet, zwar wirklich viele Gutverdienende. Aber es gibt unter ihnen auch die anderen, die sehr lange in harten und schlecht bezahlten Jobs gearbeitet haben und nach der bisher geplanten Reform vor der Wahl stünden: Entweder mit viel Mühen bis 67 Jahre ackern – oder für die Rente mit 65 mit Abzügen von 7,2 Prozent bezahlen und damit in Geldnot geraten.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Der Unionsvorschlag reagiert auf beides. Wer lange für wenig Geld gearbeitet hat und eine entsprechend niedrige Rente erwartet, für den würde sich doch nichts verschlechtern. Wer dagegen über der Schwelle von 70 Prozent des Durchschnittseinkommens liegt, dem blieben künftig zumindest diese 70 Prozent als Freibetrag. Nur auf jeden Euro darüber hinaus würden noch Abschläge berechnet.

Ginge ein Durchschnittsverdiener über diesen Weg zwei Jahre früher in Rente, müsste er insgesamt auf nur rund 2 Prozent verzichten. Damit wäre er gegenüber Rent­ne­r*in­nen mit weniger Beitragsjahren weiterhin privilegiert. Selbst für Gutverdienende blieben die Abschläge nach einem längeren Arbeitsleben geringer als nach einem kürzeren.

Eine Rentenkürzung wäre das noch immer. Nicht schön. Aber einen schöneren Kompromiss wird die SPD kaum bekommen.