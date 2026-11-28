E lif Eralp, Anwärterin für den Posten der Regierenden Bürgermeisterin, nimmt einen Pressetermin zum Ausschluss der Linken-Abgeordneten Vanessa Emde nicht selbst wahr, sondern leitet eine Fraktionssitzung. Trotz nachvollziehbarer Erklärung wird ihre Abwesenheit von vielen Medien zum Anlass genommen, ihre Führungsfähigkeit und Eignung für das Spitzenamt im Land infrage zu stellen.

Die Bild bezeichnet Eralps Fernbleiben als „Wegducken“ und „Feigheit“, während der Tagesspiegel strategisches Kalkül vermutet und die Belastbarkeit der Politikerin infrage stellt. Bemerkenswert, wie aus einer einzelnen Situation eine umfassende Charakterprüfung gemacht wird.

Doch was genau wird hier eigentlich verhandelt? Eine konkrete Entscheidung? Ein tatsächliches Versäumnis? Oder vielmehr die Frage, ob Eralps Verhalten einem bestimmten Bild von Führung entspricht, gepaart mit Spekulationen darüber, wie sie künftig agieren wird?

Eralp müsse vom „Modus der Kämpferin“ in den „Modus der Regierenden“ wechseln, hieß es in der taz. Das bedeutet offenbar: präsidialer werden, moderieren, zuhören, kompromissfähig sein – und nebenbei auch noch die richtige Miene beim Wirtschaftsfrühstück aufsetzen. Man könnte meinen, hier habe eine Frau zwar das Vertrauen der Wäh­le­r*in­nen gewonnen, müsse aber erst lernen, wie man richtig regiert.

Aber warum soll eine kämpferische Politikerin eigentlich nicht regieren können? Inwiefern schließt Konfliktfähigkeit die Fähigkeit aus, zuzuhören, zu vermitteln und Kompromisse einzugehen? Und woher kommt die Annahme, Elif Eralp müsse alle diese Fähigkeiten erst noch lernen?

Eralps Persönlichkeit als Gegenstand der Debatte

Die Frage nach der öffentlichen Präsenz ist legitim. Eine mögliche Regierungschefin muss sich kritischen Fragen stellen und politische Verantwortung übernehmen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Kritik an einem konkreten Kommunikationsverhalten und der Ableitung persönlicher Defizite. Die Kommentare kritisieren weniger ein konkretes politisches Versagen, sondern machen Eralps Persönlichkeit, ihr Auftreten und ihre vermeintliche Eignung für ein bestimmtes Verständnis von Führung zum Gegenstand der Debatte.

Hinzu kommt eine absurde Erwartungshaltung: Eralp soll nicht einfach nur eine gute Bürgermeisterin sein. Sie soll offenbar auch beweisen, dass eine Frau besser regieren kann als ihre männlichen Vorgänger. Damit wird ihr eine zusätzliche symbolische Verantwortung auferlegt, mit der Frauen in Führungspositionen häufig konfrontiert sind.

Vielleicht liegt es aber an uns, ein neues Verständnis davon zu entwickeln, wie Führung aussehen kann. Eines, das nicht allein Präsenz, Souveränität oder uneingeschränkte Belastbarkeit einer einzelnen Person zum Maßstab macht, sondern danach fragt, wie Macht und Verantwortung geteilt, kollektive Entscheidungen ermöglicht und unterschiedliche Stimmen einbezogen werden. Dazu gehört auch, weniger sichtbare (politische) Arbeit als Arbeit anzuerkennen.

Und selbst wenn eine Person in Führungsposition in bestimmten Situationen weniger belastbar ist, sich zurückzieht oder Aufgaben abgibt: Spricht das automatisch gegen ihre Führungsfähigkeit? Entscheidend ist doch, ob Verantwortung wahrgenommen wird – und nicht, ob eine einzelne Person permanent Präsenz, Leistungsfähigkeit und Unerschütterlichkeit demonstriert.