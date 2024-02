Festnahme in Berlin : Ex-RAF-Terroristin Klette gefasst

Seit 30 Jahren wird nach den einstigen RAF-Terroristen Klette, Staub und Garweg gefahndet. Nun soll Klette in Berlin festgenommen worden sein.

BERLIN taz | Die Suche nach den drei untergetauchten, früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg, Ernst-Volker Staub und Daniela Klette dauert bereits seit 30 Jahren an. Am Montagabend nun soll zumindest Daniela Klette festgenommen worden sein, in Berlin. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden am Dienstag der taz. Klette sei „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ identifiziert worden. Die Festnahme der 65-Jährigen sei widerstandslos erfolgt.

Laut Medienberichten erfolgte die Festnahme im Berliner Stadtteil Kreuzberg – die Staatsanwaltschaft bestätigte das zunächst nicht. Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei, nannte aber auch diesen Ort. „Wir bedanken uns bei den Kollegen für ihren exzellenten Job“, erklärte er. Die Festnahme der „Topterroristin“ zeige, dass der Rechtsstaat auch nach Jahrzehnten nicht locker lasse – und dass Berlin „nach wie vor eine Hochburg für eine gut vernetzt bundesweit und global agierende linksextreme Szene ist“.

Die drei Gesuchten gehörten zur dritten RAF-Generation. Ihnen wird vorgeworfen, 1993 den Sprengstoffanschlag auf die JVA Weiterstadt in Hessen verübt zu haben. Im Anschluss verschwand das Trio. Nach ihrem Abtauchen sollen die Drei mehrere Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachen oder Nordrhein-Westfalen verübt haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Mehr als zwei Millionen Euro sollen dabei erbeutet worden sein.

Belohnungen bis zu 150.000 Euro

Weiter gesucht werden Garweg und Staub. Für Hinweise auf ihren Aufenthalt ist eine Belohnung von bis zu 150.000 Euro ausgesetzt. Zuletzt wurde die Suche nach dem Trio auch nochmal in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY…ungelöst“ ausgestrahlt.

Bereits vor gut einer Woche war angeblich Ernst-Volker Staub in einem Zug in Wuppertal gesichtet worden. Es folgte ein Polizeigroßeinsatz, der Zugverkehr wurde umgeleitet. Am Ende stellte sich eine Verwechslung heraus. Bei der Festnahme von Daniela Klette am Montagabend sind sich die Ermittler aber diesmal sicher, dass sie die richtige Person gefasst haben.