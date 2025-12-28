piwik no script img

Desaster der KrankenkassenVersprechen gebrochen

Simone Schmollack

Kommentar von

Simone Schmollack

Vor kurzem hieß es: Krankenkassenbeiträge bleiben stabil – jetzt steigen sie. Eine solche Fehlkommunikation fördert Misstrauen gegenüber Politik.

Gesundheitsministerin Nina Warken.
Ich weiß es doch auch nicht – Nina Warken versagt als Gesundheitsministerin Foto: Soeren Stache/dpa

W er das Gesundheitsministerium führt, muss nicht nur übermäßig klug und mit dem Gesundheitssystem bestens vertraut sein, sie oder er muss auch drahtseilstarke Nerven haben. Denn kaum ein Ressort ist so kompliziert wie jenes, das sich um die sensibelsten Belange der Bevölkerung kümmert. Die Leitung des Hauses steht immer in der Kritik – egal, was sie sagt, verändert, reformiert. Jetzt ist Nina Warken dran. Noch vor kurzem sagte sie zu, dass die Krankenkassenbeiträge nicht steigen werden. Kaum ausgesprochen, ist das Versprechen gebrochen: Viele Krankenkassen erhöhen ihre Beiträge zum Jahresanfang.

Wer Vertrauen in politisches Handeln verspielen will, macht es genau so. Und schiebt nebenbei den schwarzen Peter auch noch „den anderen“ zu, in diesem Fall den Krankenkassen. Man kann Krankenkassen alles Mögliche vorwerfen – beispielsweise medizinische Qualitätsminderung durch Sparen an der falschen Stelle, Verweigerung nötiger Leistungen und gleichzeitig Zusagen für unnötige Leistungen –, aber dadurch werden die Finanzprobleme der Krankenkassen auch nicht gelöst. Es braucht tatsächlich eine Reform, die umfassender ist. Die Eine-Million-Dollar-Frage ist nur: Wie kann die aussehen?

Ministerin Warken hat darauf bislang keine Antwort gegeben. Nun könnte man dafür schon mal in die nordischen Länder schauen, so gilt die Gesundheitsfürsorge in Norwegen als vorbildhaft: Der Staat organisiert die Versorgung, geringe Selbstbeteiligung bei Medikamenten, Überweisung vom Hausarzt zum Spezialisten, geringe Wartezeiten in der Notaufnahme.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Das klingt zu gut – und die Wahrheit dahinter ist eben auch: Das Land ist klein und die Menschen gehen dort seltener zum Arzt. Vielleicht liegt das Geheimnis für die geringere Anzahl der Arztbesuche – eine Möglichkeit, Gesundheitskosten zu reduzieren – schlicht im Verständnis der Menschen dort, dass nicht jeder Schnupfen medizinisch abgeklärt werden muss – und vor allem daran, wie das kommuniziert wird. Aber dazu muss man Kommunikationsprofi sein, erst recht als Ministerin im kompliziertesten Ressort.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Simone Schmollack

Simone Schmollack

 Ressortleiterin Meinung
Ressortleiterin Meinung. Zuvor Ressortleiterin taz.de / Regie, Gender-Redakteurin der taz und stellvertretende Ressortleiterin taz-Inland. Dazwischen Chefredakteurin der Wochenzeitung "Der Freitag". Amtierende Vize-DDR-Meisterin im Rennrodeln der Sportjournalist:innen. Autorin zahlreicher Bücher, zuletzt: "Und er wird es wieder tun" über Partnerschaftsgewalt.
Themen #Nina Warken Gesundheitsministerin #Erhöhung #Krankenkassen #Beiträge #Norwegen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Pflegekraft hält in einem Seniorenheim die Hand einer Bewohnerin
Finanzierung der Pflegeversicherung Verband warnt vor Pleite von Pflegekassen

Der Chef des Spitzenverbands der Krankenkassen stellt die Regeln für Pflegebedürftigkeit infrage. Ansonsten drohe bald der Kollaps mehrerer Kassen.

Nina Warken im Profil
Nina Warkens Streit mit Krankenkassen Sie verschleppt die Probleme
Kommentar von Amelie Sittenauer

Die Zusatzbeiträge der Krankenversicherungen werden steigen, Kritik daran ist angemessen. Nur weiß Gesundheitsministerin Warken nicht damit umzugehen – und vermeidet notwendige Reformen.

Gesundheitsministerin Nina Warken im Bundestag
Streit zwischen Warken und Krankenkassen Für Millionen Versicherte steigen 2026 die Beiträge

Die Bundesregierung hatte versprochen, dass die Krankenkassenbeiträge stabil bleiben. Jetzt beschuldigen sich Krankenkassen und Politik gegenseitig.

Von Amelie Sittenauer
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Juli Zeh über Nachbarn, die AfD wählen „Ich bin nicht der Heldinnen-Typ“
2
Macht der Immobilienkonzerne Bei der Wohnungsfrage geht es um Demokratie
3
Seniorenticket in Hamburg Besser eine bequeme Straßenbahn
4
US-Sanktionen gegen HateAid Europa darf nicht klein beigeben
5
Gespräche übers überflüssige Geschlecht Als echte Feministin musst du eigentlich Single bleiben
6
Ein Gespräch über Israel und Palästina „Menschenrechte sind unteilbar“