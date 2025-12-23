piwik no script img

Zugang zu ArztterminenKrankenkassen fordern einheitliches Portal

Eine zentrale Plattform könnte Wartezeiten verkürzen. Das könnte Vorteile für Pa­ti­en­t:in­nen bringen – wenn einige grundsätzliche Fragen geklärt sind.

Schild an der Tür eines Wartezimmer
Mehr Termine beim Arzt durch einheitliche Terminvergabe? Foto: imago

Von

Amelie Sittenauer

Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) wollen, dass die Vergabe von Arztterminen zukünftig zentral geregelt wird. „Die Digitalisierung ist eine riesige Chance, um den Zugang zu niedergelassenen Ärzten und in die Versorgung zu verbessern“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Stefanie Stoff-Ahnis, am Dienstag in einem Interview mit der Rheinischen Post. Konkret schlägt die GKV vor, ein einheitliches und unabhängiges Onlineportal für die Terminvergabe mit einer digitalen ärztlichen Ersteinschätzung zu verbinden.

Denkbar wäre beispielsweise eine App, so Stoff-Ahnis: „Im ersten Schritt gebe ich meine Symptome und die Beschwerden ein und bekomme dann eine Rückmeldung.“ Die App könne einen Termin beim Hausarzt empfehlen, aber auch den Weg zur Notdienstpraxis, ins Krankenhaus – oder einfach Bettruhe. Ziel ist es, die teilweise langen Wartezeiten für Termine zu verkürzen und auch Notaufnahmen zu entlasten. Damit ergänzt der Vorschlag das bereits im Sommer diskutierte Primärarztmodell, das die Rolle der Haus­ärz­t:in­nen als Erstkontakt hervorhebt.

Das häufig genannte Stichwort dazu lautet „Patientensteuerung“. Die soll zukünftig dazu führen, dass weniger Menschen zu Haus- oder Fach­ärz­t:in­nen gehen, wenn es eigentlich gar nicht nötig ist. Denn: Die Arztkontakte hierzulande sind vergleichsweise hoch, fünfmal höher als beispielsweise in Schweden.

Im schwedischen System, das häufig als Vorbild dient, sind Primärversorgungszentren die erste Anlaufstelle für Patient:innen. Eine medizinische Fachkraft führt dann eine standardisierte medizinische Ersteinschätzung durch und entscheidet, ob ein physischer Hausarztbesuch überhaupt notwendig ist. Die Fach­ärz­t:in­nen werden so entlastet und diejenigen, die tatsächlich Behandlungen brauchen, kommen schneller zum Zug.

Warken offen für mehr Digitalisierung

Für gesetzlich Krankenversicherte könnte insbesondere das unabhängige Onlineportal einen konkreten Vorteil haben: Der GKV-Spitzenverband will, dass Pa­ti­en­t:in­nen bei der Terminvergabe nicht mehr angeben müssen, ob sie gesetzlich oder privat versichert sind.

Wer probeweise das Kästchen privat anklickt, bekommt meist frühere Terminoptionen angeboten

Wer bei Terminvergabeplattformen wie Doctolib, Jameda oder Arztdirekt bereits einmal Termine gebucht hat, weiß: Wer probeweise das Kästchen „privat“ anklickt, bekommt meist sehr viel frühere Terminoptionen angeboten. „Ich finde es skandalös, wenn Ärztinnen und Ärzte, und das kommt leider immer wieder vor, Privatversicherte bevorzugen“, so Stoff-Ahnis. Und ergänzt, dass es ohne die gesetzliche Krankenversicherung keine flächendeckende medizinische Infrastruktur geben würde, um die Privatversicherten zu versorgen.

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat sich zuletzt offen gezeigt für die verstärkte Nutzung digitaler Möglichkeiten. „Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man für eine Ersteinschätzung ein Videotelefonat führt und so auch eine E-Überweisung erhalten kann“, sagte sie am Montag dem Spiegel. Zum Umgang mit Privat- und Kassenversicherten äußerte sie sich nicht konkret.

Offene grundsätzliche Streitpunkte

Das Thema Wartezeiten und Arzttermine wird im kommenden Jahr wohl weiter diskutiert werden. Innerhalb der Ärz­t:in­nen­schaft ist der Vorschlag der zentralen Terminvergabe in der Vergangenheit auf scharfe Ablehnung gestoßen. Die freie Arztwahl dürfe „nicht zugunsten zentraler Planungs- und Überwachungsfantasien geopfert werden“, erklärte die Kassenärztliche Bundesvereinigung damals.

Abgesehen von vorhersehbaren Widerständen erzeugen die Vorschläge auch ganz grundlegende Fragen zur Zugänglichkeit des Gesundheitssystems: Wie sollen Menschen in die Versorgung eingebunden werden, die keine digitalen Geräte nutzen? Wer bringt künftig genug Zeit und Möglichkeiten mit, hartnäckig auf einem Zugang zur Versorgung zu bestehen – wenn App und Ersteinschätzung zunächst einer Behandlung im Weg stehen? Das sind bislang offene Streitpunkte.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Termine #Hausarzt #Fachärzte #Kassenärztliche Bundesvereinigung #GKV #Krankenkassen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein wegen eines gebrochenen Zehs getapter Fuß
Wenn Anrufe ins Leere laufen Ich habe heute leider keinen Arzttermin für dich
Kolumne Digitalozän von Svenja Bergt

Einen Arzttermin per Telefon zu vereinbaren, kann einer Odyssee gleichkommen. Wie gut, dass es Alternativen gibt. Doch funktionieren diese überhaupt?

Eine offene Tür mit der Aufschrift "Behandlung 1". Im Hintergrund ein Raum mit medizinischen Utensilien
Geplantes Primärarztmodell Ist da wirklich was, Frau Doktor?

Die Bundesregierung plant, dass Pa­ti­en­t:in­nen künftig zuerst Haus­ärz­t:in­nen aufsuchen müssen. Würde das den Kampf um Facharzttermine erleichtern?

Von Barbara Dribbusch
Ein Mann sitzt an einem Laptop und trägt ein blaues T-Shirt mit dem Logo von Doctolib
Big Brother Award für Online-Plattform Negativpreis für Doctolib

Der Datenschutzverein Digitalcourage zeichnet die Online-Plattform in der Kategorie Gesundheit aus. Es gebe zahlreiche Probleme mit der Transparenz.

Von Svenja Bergt
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
10 Jahre „Wir schaffen das“ „Offene Grenzen sind sehr wohl realisierbar“
2
Gnadengesuch vor Weihnachten Mutter sitzt im Gefängnis ohne Prozess
3
Widerstand gegen Bürgergeldreform in SPD Schöne Bescherung
4
Umgang mit Männlichkeitsbildern Die Manosphere in der Schule
5
Ukraine-Gespräche in Florida Europa ist egal
6
Gewaltfantasie mit Nachspiel Polizist möchte Grüne und Linke mit Dachlatten verprügeln