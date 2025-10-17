piwik no script img

Aktivisten über Bezahlkarte„Die Bezahlkarte verhindert Integration“

Alle Bundesländer haben die Bezahlkarte für Asylsuchende beschlossen. Zwei Aktivisten berichten, was das für die Menschen im Alltag bedeutet.

Eine Person hält eine Bezahlkarte für Asylsuchende in der Hand
Die Bezahlkarte schränkt Menschen in ihrer Autonomie ein, sich selbst auszusuchen, wo sie ihr Geld ausgeben wollen Foto: Marcus Brandt/dpa

Interview von

Pia Wieners

taz: Die Bezahlkarte für Asylsuchende ist in allen Bundesländern beschlossene Sache, allerdings noch nicht flächendeckend im Einsatz. Nur 50 Euro monatlich lassen sich dann pro Person noch in Bargeld auszahlen. Welche Auswirkungen hat das für die Menschen?

Adam Bahar: Die Bezahlkarte schränkt Menschen in ihrer Autonomie und Selbstbestimmung ein, sich selbst auszusuchen, wo sie ihr Geld ausgeben wollen. Im Alltag braucht man Bargeld für verschiedenste Aktivitäten. Es gibt viele kleine Läden, die keine Kartenzahlung akzeptieren. Das diskriminiert Geflüchtete und Asylsuchende, weil es eine sozial ungerechte Beschränkung ihrer Freiheit vorsieht, nur weil sie keinen Asylstatus haben. Die Bezahlkarte verhindert Integration, weil es Menschen so nicht möglich ist, gleichberechtigt an unserer Gesellschaft teilzuhaben.

taz: Der Satz für Asylsuchende ist ohnehin sehr niedrig, aktuell sind es 441 Euro monatlich für alleinstehende Erwachsene. Welche Probleme haben die Menschen im Alltag?

Bahar: Wenn Familien mit Kindern nur 50 Euro pro Person im Monat in bar haben, müssen sie entscheiden, was sie damit machen. Jugendliche brauchen Freizeitaktivitäten, wollen in Clubs oder ins Kino. Für all das braucht es Geld, häufig Bargeld. Auch Anwalts- und Rechtskosten müssen gezahlt werden. Für anwaltliche Unterstützung im Asylverfahren zahlt man einer Kanzlei normalerweise 50 bis 100 Euro monatlich. Das heißt, die Leute müssen sich entscheiden, ob sie das wenige Bargeld für die Durchsetzung ihres Rechtsanspruchs ausgeben, oder für andere wichtige Dinge des Alltags.

taz: Können Anwaltskosten nicht einfach überwiesen werden?

Walter Schlecht: In manchen Bundesländern sind Überweisungen innerhalb Deutschlands für Menschen mit Bezahlkarte erlaubt, aber in der Regel sind sie ziemlich stark reglementiert, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Wenn man eine Überweisung tätigen möchte, muss man sie über eine sogenannte „Whitelist“ beantragen. Es liegt dann bei den Behörden, ob sie die Überweisung genehmigen oder nicht. Im Prinzip geht es die Behörden aber überhaupt nichts an, welchen Rechtsanwalt ich habe und aus welchen Gründen ich ihn bezahlen muss. Das greift massiv in den Datenschutz ein. In Hamburg wird aktuell übrigens diskutiert, die Bezahlkarte auch auf Bürgergeldempfänger auszuweiten.

taz: Die Bezahlkarte soll sogenannte „Pull-Faktoren“ reduzieren und es erschweren, Geld in Herkunftsländer überweisen. Funktioniert das?

Schlecht: Warum sollen Geflüchtete, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, denn kein Geld in ihr Herkunftsland überweisen dürfen? Laut Bundesverfassungsgericht sollte jeder Leistungsempfänger frei über sein Geld verfügen können. Es gibt allerdings keine Beweise dafür, dass Geflüchtete das Geld in großem Stil in Herkunftsländer überweisen. Auch das Argument, die Bezahlkarte reduziere sogenannte „Pull-Faktoren“, ist nicht richtig – die zugrundeliegende Annahme, Geflüchtete würden nur einreisen, um hier Leistungen zu beziehen, ist schon mehrfach in Studien widerlegt worden. Wie man so häufig sagt: Niemand steigt in Libyen in ein Boot, nur mit dem Hintergedanken, in Deutschland 441 Euro Sozialhilfe zu bekommen.

taz: Zivilgesellschaftliche Initiativen ermöglichen es Asylbewerbern, trotz Bezahlkarte an Bargeld zu kommen. Wie genau läuft das ab?

Schlecht: Es gibt die legale Möglichkeit, dass Geflüchtete in Geschäften wie DM oder Edeka mit der Bezahlkarte Gutscheine kaufen. Mit diesen gehen sie dann zu Gutscheingruppen, wo solidarische Menschen ihnen die Gutscheine abnehmen und sie gegen entsprechende Geldbeträge in Bar eintauschen. Meine Erfahrung aus Freiburg ist: Das Angebot wird sehr stark in Anspruch genommen. Die Menschen brauchen einfach Bargeld. Wenn man in so prekären Verhältnissen lebt, wie Geflüchtete es tun, dann muss man mit seinem Geld ganz anders haushalten.

taz: Wie verbreitet sind diese Initiativen?

Schlecht: Es gibt sie in fast allen Bundesländern, wir schätzen, dass es mittlerweile in mindestens 100 Städten solche Tauschinitiativen gibt.

taz: Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag angekündigigt, die „Umgehung“ der Bezahlkarte beenden zu wollen, die CSU fordert ein Verbot der Tauschgeschäfte.

Schlecht: Meiner Einschätzung nach lässt sich Gutscheintausch an sich nicht verbieten. Man könnte möglicherweise beim Asylbewerberleistungsgesetz ansetzen, sodass es Geflüchteten nicht mehr erlaubt wäre, Gutscheine umzutauschen. Aber auch das ist fraglich.

Im Interview: Adam Bahar

ist Aktivist aus dem Sudan. Er lebt seit 2012 in Deutschland und ist Mitglied im Flüchtlingsrat Berlin. Bahar ist Mitorganisator der bundesweiten Konferenz gegen die Bezahlkarte.

Im Interview: Walter Schlecht

ist Mitglied der Aktion Bleiberecht Freiburg und engagiert für die Rechte von Geflüchteten. Er ist beteiligt an Aktionen gegen die Bezahlkarte und einer Kampagne zur Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes.

taz: Am kommenden Wochenende findet in Berlin die zweite bundesweite Konferenz zum Widerstand gegen die Bezahlkarte statt. Was ist geplant?

Bahar: Es geht um die Forderung „Gleiche soziale Rechte für alle“. Wir erwarten an die hundert Personen. Zu großen Teilen wird es um die Bezahlkarte gehen, aber nicht ausschließlich. Ziele sind Vernetzung und Erfahrungsaustausch der zivilgesellschaftlichen Initiativen. Für uns hier in Berlin geht auch darum, von den Erfahrungen anderer Bundesländer zu profitieren, bevor die Bezahlkarte hier bald eingeführt wird. Auch für Betroffene soll es Raum geben, mal selbst zu Wort zu kommen. Zum Abschluss der Konferenz haben wir außerdem eine Protestaktion am Bundestag geplant.

Mehr zum Thema
Mensch hält die Bezahlkarte für Geflüchtete in Hamburg in die Kamera
Geflüchtetenhilfte mit Tauschaktion Hamburgs Linke hebelt Bezahlkarte aus

Hamburg hat die Bezahlkarte als erstes Bundesland eingeführt. Vorreiter ist es auch beim solidarischen Gutscheintausch – trotz Angriffen von Rechts.

Von Amira Klute
Eine Hand hält eine lilafarbene Bezahlkarte für Geflüchtete
Probleme mit Geflüchteten-Card Lübeck und Flensburg wollen keine Bezahlkarte

Kommunen verzichten auf Schikane: Während Schleswig-Holstein an Bezahlkarte für Geflüchtete festhält, winken Städte wegen diverser Probleme ab.

Von Esther Erök
Ein Mitarbeiter der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen überreicht einem Asylsuchenden aus Syrien eine Bezahlkarte.
Bankkarten für Geflüchtete Bezahlkarte – rassistisch oder smart?

In Hessen und Baden-Württemberg werden Bankkarten für Geflüchtete ausgegeben. Flüchtlingsinitiativen kritisieren das Bargeldlimit.

Von Benno Stieber und Yağmur Ekim Çay
6 Kommentare

 / 
  • RB

    Wir geben z.B in der Familie pro Person ca.250 Euro für Lebensmittel und Freizeit aus. Wenn ein Asylbewerber 441 Euro bekommt,dann hat er ja noch ca. knapp 200 Euro zum Sparen übrig.yodrr sehe ich es falsch? Der Asylbewerber braucht im Heim ja keine Kosten für Miete Energiekosten bezahlen, also bleibt ihm noch soviel Geld übrig ,was er gerne in die Heimat an seine Familie überweisen möchte,ach ja geht ja nicht wegen der Bezahlkarte. übrigens ein Asylbewerber sollte doch erst nach Anerkennung des Asyls ein rect auf Integration haben, vorher ist die Frage der Integration ja nicht so wichtig,er konnte bei Ablehnung ja abgeschoben werden

  • YP

    Autonomie und Selbstbestimmung kann der haben, der für sich selbst sorgen kann.



    Sobald Leistungen aus dem Steuerzahlertopf ausgezahlt werden, muss man sich natürlich nach dem Willen des Zahlenden richten, dass dieses System nicht ausgenutzt wird (Western Union und Co.) und dass es keinen weltweiten Pull-Effekt gibt (siehe Dänemark).



    Natürlich wollen wir als Gesellschaft nicht, dass Gelder ins Ausland überwiesen werden, die eigentlich für eine vermutete Bedürftigkeit ausgezahlt werden. Wie bestreitet der Überweisende seinen Lebensunterhalt, wenn nicht mit illegalen Zusatzaktivitäten (Schwarzarbeit, Drogenhandel), wenn er seine Grundsicherung ins Ausland schickt?

  •

    Welcher Anwalt lässt sich denn in bar bezahlen?

  • LS

    Ich verstehe nicht, warum es schlecht ist, wenn ein Flüchtling sich ein paar Euro abknapst und seiner Familie schickt. Vielleicht wird dadurch verhindert, dass sich sein jüngerer Bruder nicht auch noch auf den Weg macht, sondern dadurch zur Schule gehen kann.



    Hazara fliehen z.Z.aus dem Iran, der ja brutal nach Afgh.abschiebt, denen ist es egal, wieviel Leistungen sie wo bekommen, sie schauen wo Bekannte, Verwandte untergekommen sind...0

  • D

    Ich bezahle eigentlich nie mit Bargeld und kann nicht sagen, wann ich zuletzt mehr als 50 Euro im Monat in Bar gezahlt habe (ausgenommen sind allenfalls Zahlungen in Drittstaaten). Ich kann nicht einschätzen, ob das meine Integration behindert oder nicht.

    Und weshalb sollte der Steuerzahler für Angehörige im Ausland aufkommen? Wenn Geld übrig bleiben sollte, wird wohl zu viel gezahlt.

    •

      @DiMa:

      Danke für Ihren Kommentar. Sehe und empfinde ich genauso. Mittlerweile ist das Thema Bezahlkarte ziemlich ausgelutscht und muss nicht immer wieder neu aufgelegt werden.



      Zudem sollte man nicht vergessen, dass der aufgeführte Betrag von 461 € grundlegende Ausgaben wie Essen und Kleidung abdeckt. Jedoch sind Kosten für Unterkunft, Heizung und Strom noch nicht enthalten und werden separat gewährt. Also insgesamt mal wieder Meckern und Moralisieren auf hohem Niveau.

