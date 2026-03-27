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Trendstudie „Jugend in Deutschland“Die Gen Z ist abgefuckt

Unter-30-Jährige fühlen sich nicht mehr wohl im Land, ein Fünftel denkt ans Auswandern. Ein ungewöhnliches Duo aus dem Bundestag schlägt Lösungen vor.

Eine Person trägt auf einer Kundgebung einen Beutel mit der Aufschrift: Jung und schlecht gelaunt
Was bleibt für die Jungen übrig? Nicht viel mehr als ein Beutel mit lustiger Aufschrift
Tobias Schulze

Von

Tobias Schulze

Die Trendstudie „Jugend in Deutschland“ sorgte in dieser Woche für düstere Schlagzeilen. Von den 14- bis 29-Jährigen in Deutschland gibt demnach ein Drittel an, psychologische Behandlungen zu benötigen. Ein Fünftel denkt ans Auswandern. Nur eine Minderheit vertraut noch in politische Institutionen und abgesehen von AfD und Linken verlieren alle Parteien an Zustimmung.

„Kein Grund zur Resignation“, schreibt jetzt ein schwarz-grünes Autorinnen-Duo. Die Politik müsse aber umdenken. „Alle demokratischen Parteien sollten sich fragen, wann sie zuletzt was für die Jugend in diesem Land gemacht haben. Ein Reel aus den Parteizentralen mit Floskeln wie ‚wir nehmen Euch ernst‘ reicht nicht mehr“, heißt es in einem Debattenbeitrag von Mayra Vriesema und Nora Zabel, der der taz vorab vorliegt.

Vriesema zog vergangenes Jahr als Nachrückerin für Robert Habeck in den Bundestag ein und ist mit 26 Jahren das jüngste Fraktionsmitglied der Grünen. Zabel, 29, ist CDU-Mitglied und arbeitet für eine Abgeordnete; als Buch-Autorin hat sie 2025 über die Gen Z im Osten geschrieben.

In ihrem Beitrag zeigen die beiden Verständnis für die Sorgen ihrer Generation. „Das frühere Aufstiegsversprechen trägt heute nicht mehr“, schreiben sie. Fleiß reiche nicht mehr, um sich einmal Wohneigentum leisten zu können. Leistungsdruck treffe auf immer schlechtere Zukunftsaussichten. Und auf den Generationenvertrag könne man nicht mehr vertrauen: „Man muss keine Mathematikerin sein, um zu verstehen, dass für die Jungen wenig übrigbleiben wird.“

Allerdings sei es auch falsch, die Zahlen aus der Studie „als Zeichen einer unpolitischen, desinteressierten Generation zu lesen“. Die Abwendung von der politischen Mitte entstehe nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus dem Eindruck, „dass die etablierten Parteien die Bedürfnisse der jungen Generation schlicht nicht sehen“. Wer enttäuscht sei, suche sich andere Angebote und finde sie unter anderem bei rechten Kräften. Diese sprächen „gezielt Identität und Anerkennung an, während andere Parteien oft zu technokratisch erscheinen und zu weit vom Alltag junger Menschen entfernt sind“.

9-Euro-Ticket und Jugendzentren

Gegenmaßnahmen schlagen Vriesema und Zabel auf drei Ebenen vor. Erstens bei den politischen Verfahren: Es brauche „echte Beteiligung“, etwa durch „institutionalisierte Jugendparlamente, verbindliche Beteiligungsverfahren, Dialogformate auf Augenhöhe“.

Zweitens fordern die Autorinnen einen „neuen Generationenvertrag, der Geld in die Köpfe und Herzen unserer Jugend investiert“. Dazu gehöre ein einfacher Zugang zu Kultur und Teilhabe: „Es klingt banal, aber ein Kulturpass oder das 9-Euro-Ticket ermöglichen Ausflüge und Aktivitäten, die die mentale Gesundheit erheblich fördern und gleichzeitig denen hilft, für die am Ende des Monats kein Kinobesuch oder eine Bahnfahrt mehr drin ist.“

Drittens müsse ein Fokus auf den ostdeutschen Bundesländern und strukturschwachen ländlichen Regionen liegen. Dort würden Kaufhäuser, Buchläden, Cafés und Kneipen aussterben. „Das, und mangelnde berufliche Aussichten führen dazu, dass viele kluge Köpfe abwandern, insbesondere junge Frauen.“

Konkret schlagen Vriesema und Zabel hier vor, ungenutzte Gebäude in Jugendhäuser umzubauen. Um ländliche Räume für junge Menschen attraktiv zu halten, brauche es aber auch eine pünktliche Bahn, Ärzte und Kindergärten mit genügend Erzieherinnen. „Wenn der Staat nicht radikal lokal denkt und sich aus der Fläche zurückzieht, entsteht ein Vakuum, das von Rechtsextremisten besetzt wird“, schreiben die Autorinnen.

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Themen #Jugend #CDU #Bündnis 90/Die Grünen #Bundestag
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5 Kommentare

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  • "...Duo aus dem Bundestag schlägt Lösungen vor. "

    Das Studienergebnis ist vielleicht beunruhigend, aber die Lösungen sind sowas von Standard, die hätten auch von älteren Politikerinnen kommen können.

    In der Studie geht es immerhin um die bis 29 Jährigen. Klar, dass die Zukunftsangst haben. Da hilft doch kein Jugendtreff. Und wie soll der Staat Kaufhäuser oder Kneipen in ländlichen Gebieten betreiben?

    In der verlinkten Pressemitteilung der Studie steht: " dass 60



    Prozent der jungen Menschen eine suchtähnliche Smartphonenutzung aufweisen" -- Dafür eine Lösung zu finden, wäre innovativ und vielleicht auch hilfreich für alle Generationen.

    Weiter "Junge Menschen wünschen sich neben finanzieller Bildung [ ] stabile Zukunftsperspektiven, um sich langfristig abzusichern." Woher kommt eigentlich diese, doch eher konservative, Einstellung? Wenn man Biografien liest, ist das eher die Zeit des Aufbruchs, der Veränderung, ohne zuviel Gedanken an die Rente.

    PS Dubai ist nur toll zum Auswandern, wenn man richtig viel Geld hat.

  •

    Doppelt so alt wie die Gen Z, möchte auch ich auswandern. Der politischen Situation in Deutschland noch etwas Positives abzugewinnen, ist schwer. "Oben", im BT, sitzen fast überwiegend Schrachsäcke, deren Versäumnisse sind nnicht akut, sondern haben schon vor >20 Jahren begonnen. Digitalisierung, Familien-freundliche Politik, Umbau der fossil gegründeten Wirtschaft, Erfüllen der gesellschaftlichen Grundbedürfnisse WOHNEN, öffentlicher Verkehr, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (keine Gifte in den Boden, weg von industrieller Land-Un-Wirtschaft) - all das haben sie über ihren Identitätsdebatten und Schaufensterreden verschlafen, von Tobin-Steuer, gesetzliches Verunmöglichen von Cum Cum und Cum Ex ganz zu schweigen. Kommunen wurden kaputt gespart. Wozu sitzen diese Abgeordneten überhaupt da? Jeder will dahin und gründet noch ne Partei und noch ne Partei, weil da die Fleischtöpfe locken.

  • T

    „Ein Fünftel denkt ans Auswandern.“

    Ich bin Teenagerin der 1980er und damals wollten gefühlt die Hälfte der Jugendlichen auswandern. Und was bedeutet „Auswandern“ überhaupt in diesem Kontext?



    Hätte mich damals jmd gefragt, wo ich gerne leben würde, hätte ich London, Paris und New York gesagt, und am besten überall gleichzeitig. Nichts ist für eine Jugendliche spießiger als die eigene Stadt. Ich halte es für völlig normal, wenn Jugendliche den Wunsch äußern auszuwandern.



    In meiner Jugend gab es so wenig psychologische Behandlungsmöglichkeiten, dass ich froh darüber bin, dass es heutzutage möglich ist einer größeren Gruppe eine Behandlung zu ermöglichen.



    Ich finde die Medien übertreiben es langsam mit diesen Jugendbefragungen und den Schlüssen daraus.

    • WW

      @TaAl:

      Sehe ich anders, denn damals schien das "Aufstiegsversprechen", das im Text erwähnt wird, durchaus noch glaubhaft.

      Der Eindruck einer Zeitenwende, einer Umwälzung, ist stark und verunsichert. Dazu kommt, dass von der Jugend zwar viel gefordert wird, sie aber politisch so stark marginalisiert wird wie nie - was vermutlich daran liegt, dass es verhältnismäßig wenige junge Wähler gibt. Es lohnt sich daher kaum, sie zu adressieren.

  •

    "Ein Fünftel denkt ans Auswandern."



    Fragt sich wohin. Wo ist es denn so rundheraus besser? Ich käme u. U. mit.



    "Nur eine Minderheit vertraut noch in politische Institutionen und abgesehen von AfD und Linken verlieren alle Parteien an Zustimmung."



    Das wiederum ist - abgesehen von dem Faible für die politischen Aussenpositionen - kein Privileg der Jugend. Man muss nicht jung sein, um die gebotenen Parteialternativen nicht wirklich haben zu wollen...



    Wenn ich wählen gehe, ist das mittlerweile ein 'Eigentlich willst du keine der Pappnasen, aber extrem ist nicht und Nichtwählen auch nicht'. Das ist zunehmend ein echtes Problem.

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