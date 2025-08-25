piwik no script img

taz zahl ich

Nachfolgerin von Robert HabeckMayra Vriesema Goes Bundestag

Die 26-jährige Mayra Vriesema rückt für Robert Habeck in den Bundestag nach. Politisch will sie sich vor allem für Mieterinnen und Mieter einsetzen.

Mayra Vriesema sitzt auf einer Treppe und lacht
Mayra Vriesema rückt für Robert Habeck in den Bundestag Foto: Karsten Bahnsen
Von Laura Verseck

Berlin taz | Die große Nachricht kam nicht per Pressemitteilung, sondern als Instagram-Post: „Mayra Goes Bundestag“, unterlegt mit der Melodie des 80er-Hits I’m So Excited. So verkündet Mayra Vriesema dass sie für Robert Habeck in den Bundestag nachrücken wird. Schleswig-Holstein schickt also eine 26-Jährige nach Berlin. Sie ist damit eine der jüngsten Abgeordnetinnen und Abgeordneten im Bundestag.

Aufgewachsen ist Vriesema dort, wo laut eigener Aussage Busse manchmal zwei Stunden auf sich warten lassen und schnelles Internet nur ein Traum ist: in Hussum in Nordfriesland. „Das ist maximal weit weg von Kiel und von Berlin“, sagte sie in ihrer Bewerbungsrede zur Bundestagswahl für die Grünen. Genau diese Dorf-Perspektive will sie mitnehmen in die Hauptstadt.

Zur Grünen Jugend fand die damals 17-Jährige noch im Kinderzimmer der Eltern. Ihr Herzensthema entdeckte sie dann beim Studium der Internationalen Politik und des Internationalen Rechts in Kiel: Wohnen. Oder besser gesagt: nicht wohnen. Oder: Kaum-Wohnraum. Denn ihre Suche nach einem WG-Zimmer in Kiel zeigte, wie knapp und teuer Wohnraum ist. Das Thema trägt sie noch heute mit in ihre Politik.

„Es ist höchste Zeit, dass das Mietrecht wieder im Sinne der Menschen ist“, sagt sie während des Wahlkampfes. Was sie fordert, klingt nach klassischen Mieterinnen- und Mieterforderungen: Mietpreisbremse verlängern, Schlupflöcher beim möblierten Wohnen schließen, mehr Geld für sozialen Wohnungsbau.

Vriesema kündigt links-grüne Oppositionsarbeit

Noch immer studiert Vriesema, inzwischen im Master. Trotzdem hat sie den politischen Alltag bereits kennengelernt: Schon als stellvertretende Landesvorsitzende verhandelte sie mit, als CDU und Grüne in Kiel bei den Koalitionsverhandlungen zum Thema Bauen und Wohnen. Praktische Erfahrung brachte auch der Job als Mitarbeiterin bei der Grünen Bundestagsabgeordneten Denise Loop, die nun Kollegin ist.

Warum man sie wählen sollte, fasste Vriesema einst in fünf Punkte zusammen: jung, feministisch, Erstakademikerin, bodenständig, vom Dorf. Vor allem das „Erstakademikerin“ betont sie immer wieder. Vriesema ist die erste in ihrer Familie mit Abitur, Tochter zweier Gastronomie-Beschäftigter, Schwester eines angehenden Tischlers.

Politisch kündigt sie links-grüne Oppositionsarbeit an. Persönlich bedeutet es viel Berlin, aber Schleswig-Holstein im Gepäck. Wahrscheinlich das „Moin“, kann ihr dort niemand nehmen.

Vriesema freue sich riesig auf die neue Aufgabe und sei voller Energie für alles, was komme. „Ein großes Dankeschön an Robert für seine Arbeit in den letzten Jahren und sein Vertrauen“, schreibt sie auf Instagram. Und so steht sie jetzt in den Startlöchern, wenn sie am 01. September das Bundesmandat übernehmen wird.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Grüne Schleswig-Holstein #Bündnis 90/Die Grünen #Bundestag #Robert Habeck #Wohnen #Wohnraum #Wohnungspolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Robert Habeck in seinem Bundestags-Büro

Robert Habeck tritt ab

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“

Ex-Vizekanzler Habeck verlässt den Bundestag. Die Grünen hätten ihre neue Rolle nun gefunden, sagt er der taz. Und dann gibt er Julia Klöckner noch eins mit.
Interview von Tobias Schulze und Peter Unfried
Misbah Khan steht in einem blauen Pullover vor einer grauen Wand

Grüne Vize-Fraktionsspitze Misbah Khan

Die neue Sachliche

Habeck und Baerbock sind Geschichte, ansonsten änderte sich nicht viel an der Spitze der Grünen. Misbah Khan ist die einzige neue Vize-Fraktionschefin.
Von Tobias Schulze

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Robert Habeck tritt ab

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“

2

Mikrofeminismus

Was tun gegen halbnackte Biker?

3

Berlins neuste A100-Verlängerung

Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt

4

Verbot von Schwangerschafts­abbrüchen

Chefarzt muss seinem Arbeitgeber gehorchen

5

Buchmarkt

Wer kann sich das Lesen leisten?

6

Rechtsruck in der Schule

„Zecke? Nehm ich als Kompliment“