piwik no script img

Tödliche Übergriffe von ICEWarum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen

Erica Zingher
Kolumne
von Erica Zingher

Die US-amerikanischen ICE-Milizen mit Gestapo oder SA zu vergleichen, bringt nichts außer Lähmung. Besser wäre, etwas gegen die Willkür zu tun.

Menschen versammeln sich zu einer Protestkundgebung, während Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde zuschauen
Seit Wochen gehen Menschen in Minneapolis bei eisigen Temperaturen gegen das harte Vorgehen der ICE auf die Straße Foto: Adam Gray/ap

G erade saß ich noch zwischen Nachfahrinnen von Frauen, die von den Nationalsozialisten verfolgt worden waren. Es war der 27. Januar 2026, der Tag, an dem in Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird.

Wenig später stand ich in einem überfüllten Zug Richtung Berlin und scrollte durch mein Handy. Ich sah das Instagram-Reel einer deutschen Influencerin: betroffen dreinblickend, Demo-Schreie im Hintergrund, ein Anne-Frank-Zitat eingeblendet. Dazu unter anderem der Satz: „Es fühlt sich an, als würde sich Geschichte wiederholen.“ In den Kommentaren breite Zustimmung.

Die USA kurz vor 1933, Donald Trump der nächste Adolf Hitler, so der Tenor. Mit diesem theatralisch inszenierten Gefühl, das der Realität nicht gerecht wird, ist sie nicht allein. Auch prominente Stimmen in den USA greifen zu NS-Vergleichen. Der Schauspieler Edward Norton sprach bei einem Filmfestival von „massenhaften Erschießungen amerikanischer Bürger durch die Gestapo“. Und die US-Historikerin Mary Nolan, Expertin für den deutschen Faschismus, bezeichnete ICE im Tagesspiegel als „Mischung aus SA und Gestapo“.

Vergleichen kann man ja vieles. Entscheidend ist, ob die Vergleiche tragen – und warum sie gerade jetzt so anschlussfähig sind. Wenn Ereignisse überwältigend sind, versagt mitunter die Sprache. Wir suchen nach Begriffen, um das Grausame greifbar zu machen, um es einzuordnen. Doch was hier passiert, geht darüber hinaus.

Der Nationalsozialismus wird zur Referenz für jede Form staatlicher Gewalt, Willkür und Kontrollverlust. Er dient als größtmöglicher Alarmruf; in einer Welt der Aufmerksamkeitsökonomie braucht es immer größere Schocker.

Dabei ist die Situation in den USA dramatisch genug. Renée Good und Alex Pretti wurden von brutal agierenden ICE-Agenten getötet. Menschen werden willkürlich festgesetzt, Familien getrennt, inhaftiert. Der Vergleich zur Gestapo bleibt aber falsch. Der Nationalsozialismus war kein bloßes hartes Durchgreifen des Staates. Er bedeutete totale Entmenschlichung, industrielle Vernichtung, getragen von einer eliminatorischen Ideologie, legitimiert durch breite gesellschaftliche Zustimmung.

Die USA blicken auf eine andere Geschichte, eine andere politische Tradition zurück als das Deutschland von 1933: knapp 250 Jahre demokratische Entwicklung, die Trump aktuell beschädigt, indem er seine Macht ausweitet, Institutionen aushöhlt, unberechenbar regiert.

NS-Vergleiche verschieben die Maßstäbe. Sie machen aus einer politischen Situation ein Endzeitnarrativ. Wer unterstellt, verfolgt zu sein wie Juden damals, erklärt sich selbst zum Opfer einer sich wiederholenden historischen Entwicklung, deren Ausgang vorherbestimmt ist. Das klingt radikal, ist aber politisch lähmend, weil es die eigenen Handlungsspielräume ausblendet.

Der Historiker Wolfgang Kraushaar bezeichnete ICE kürzlich als „paramilitärische Einheit im Staatsdienst“. Solche Einheiten habe es in autoritären und diktatorischen Regimen immer gegeben. Eine zwingende historische Parallele zu ICE lasse sich jedoch kaum ziehen. Vielleicht wirkt ICE ja deshalb so bedrohlich: weil es keine Kopie eines autoritären Instruments ist, sondern die Gewalt im demokratischen System stattfindet, angeordnet von der Spitze des gewählten Staatsoberhaupts.

Seit Wochen gehen Menschen in Minneapolis bei eisigen Temperaturen gegen das harte Vorgehen der ICE auf die Straße. Ihr Durchhaltevermögen ist bemerkenswert, wichtig. Und dieser Widerstand scheint erste Wirkung zu zeigen: Einige ICE-Kräfte werden abgezogen.

Was danach folgen wird? Wer weiß das schon. NS-Vergleiche bieten dafür keine Antwort. Spannender ist doch ohnehin: Was ist möglich – politisch, praktisch, heute?

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Erica Zingher

Erica Zingher

 Autorin und Kolumnistin
Beschäftigt sich mit Antisemitismus, jüdischem Leben, postsowjetischer Migration sowie Osteuropa und Israel. Kolumnistin der "Grauzone" bei tazzwei. Freie Podcasterin und Moderatorin. Axel-Springer-Preis für jungen Journalismus 2021, Kategorie Silber.
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mülltonnen stehen auf einer verschneiten Straße, an ihnen sind Protestschilder befestigt, auf denen steht:"Neighbours say ICE out"
Proteste gegen ICE in Minneapolis Organisierter Widerstand lohnt sich
Kommentar von Mitsuo Iwamoto

Die Menschen in Minneapolis konnten ICE so stark entgegentreten, weil sie sich seit Wochen organisieren. Diese Netzwerke braucht es auch hierzulande.

Ganz viele Menschen stehen auf einem Platz und halten Plakate und Schilder mit Parolen gegen ICE und Trump in die Höhe
Proteste gegen Trump und ICE Minneapolis gibt nicht auf

Erneut gingen Zehntausende am Freitag in der Stadt auf die Straße. Und auch andernorts in den USA fanden Demos statt. Die vorübergehende Festnahme zweier Jour­na­lis­t:in­nen sorgte für zusätzlichen Unmut.

Eine Frau mit Schutzweste und Basecap
Nach ICE-Einsätzen in den USA Forderungen nach Rücktritt von Heimatschutzministerin Noem

Nach dem Tod zweier US-Amerikaner in Minneapolis fordern nicht nur Demokraten den Rücktritt der Heimatschutzministerin. Trump steht noch hinter ihr.

Von Hansjürgen Mai
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
2
Debatte über Teilzeit-Arbeit Vom „Wohlstand“ bekomme ich nur Brotkrumen
3
Frauke Brosius-Gersdorf im Gespräch „Sagt den Töchtern, sie können alles werden“
4
Frauen mit Jagdscheinen Sie ballern, und das ist gut so
5
Journalisten auf Grönland Deutscher Humor zündet nicht
6
Schützen belästigen Polizistin Zwei Bussis zuviel