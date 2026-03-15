E s sind Zahlen, bei denen es Umweltminister Carsten Schneider (SPD) flau im Magen werden dürfte: Die CO 2 -Emissionen stagnieren, statt zu sinken, und die Lücke für das Klimaziel 2030 steigt von 25 Millionen auf 30 Millionen Tonnen CO 2 .

Schneiders Job ist dadurch noch einmal komplizierter geworden. Er ist für das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung verantwortlich, das laut Klimaschutzgesetz darlegen muss, wie die Regierung eben dieses 2030er-Ziel und das nächste Etappenziel 2040 erreichen will. Keine dankbare Aufgabe, schließlich hat außer ihm noch keine Mi­nis­te­r*in erkennen lassen, an Klimaschutz interessiert zu sein.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) tut – öffentlich gewordenen Entwürfen nach zu urteilen – alles dafür, den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu verlangsamen. Und vor wenigen Wochen erst haben sich die Koalitionsfraktionen darauf geeinigt, die Abhängigkeit von fossilem Öl und Gas zu verschärfen, indem neue Heizungen doch nicht zu 65 Prozent mit Erneuerbaren betrieben werden müssen.

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All das kommt noch gar nicht vor in der Klimabilanz, wahrscheinlich steigt die Lücke laut einer Studie des Öko-Instituts noch einmal um mindestens 5 Millionen Tonnen CO 2 . Aber Schneider kündigte an: Grundlage für sein Klimaschutzprogramm werde die Klimabilanz 2024 sein, weil der Ex­per­t*in­nen­rat der Bundesregierung die aktuelle Bilanz noch nicht überprüft hat.

Das Programm geht also anscheinend davon aus, eine 25 Millionen Tonnen große CO 2- Lücke schließen zu müssen, dabei sind es voraussichtlich mehr als 35 Millionen Tonnen. Mit anderen Worten: Im Angesicht der von CDU und SPD herbeigeführten Klimaschutzkrise macht der Klimaschutzminister ganz absichtlich die Augen zu.