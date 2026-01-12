G anz Nordrhein-Westfalen ist am Montag im Distanzunterricht. Auch in anderen Bundesländern bleiben Schulen dicht. Vielerorts kam die Ankündigung am Sonntagnachmittag. Viele Eltern fragten sich daraufhin im Netz: Wie stellt ihr euch das vor, liebe Bildungsministerien?

Ein Winter ist keine unvorhersehbare Naturkatastrophe, er kommt alle Jahre wieder. Warum ist man darauf nicht besser vorbereitet? Schließlich können nicht alle spontan auf Homeoffice umstellen und nun die Betreuungspflicht erfüllen. Eltern, die zur Arbeit müssen, können jetzt entweder die Kids in die Notbetreuung schicken oder blau machen. Sind die Kinder alt genug, können sie allein zu Hause bleiben. Aber sonst?

Hat die Pandemie nicht gezeigt, wen Schulschließungen am meisten treffen? Nicht jedes Kind hat ein eigenes Zimmer, stabiles Internet oder Eltern, die mit ihm zu Hause lernen. Funktionieren die digitalen Lernstrukturen von damals überhaupt noch oder geht wieder der halbe Schultag drauf, bis alle Schüler erreicht sind? Und das, was man als Lehrkraft für den Tag geplant hatte, so arrangiert ist, dass er aus der Distanz erledigt werden kann? Da fragt man sich, ob die Entscheidungen für die Schulschließungen wohlüberlegt waren, oder es sich eher um Kurzschlussentscheidungen handelt, die irgendwo zwischen Sonntagsblues und Kaffee und Kuchen getroffen wurden.

Eine Studie aus dem Jahr 2018 zeigt, dass 14,4 Prozent ihren Schulweg in unter 10 Minuten zurücklegen und 30 Prozent in maximal 20 Minuten. Es wäre besser gewesen, sich Gedanken darüber zu machen, wie man diese Wege bei kalten Temperaturen sicher machen kann, statt Schulen zu schließen. Winterdienste hätten früher starten können.

Und selbst wenn die Gehwege glatt sind – das war auch früher kein Grund für Schulschließungen. Im Unterschied zu damals besitzen heute fast alle Kinder ein Handy. Sollte also wirklich mal etwas passieren, ist schnell Hilfe gerufen. Traut man Schülern heute nicht zu, dass sie auf glatten Wegen gehen können? Den Eltern nicht, dass sie auf glatten Straßen fahren können? Oder ist man viel mehr darüber besorgt, dass die Infrastruktur dem Wetter nicht gewachsen ist, in Kommunen nicht genug Schneepflüge bereitstehen?

Statt voreilig und aus Angst vor Chaos und Verletzten Distanzunterricht zu beschließen, hätte man auch einfach Schneefrei ausrufen können. Damit wäre zumindest kein Kind in diesen Tagen aufgrund seiner sozioökonomischen Situation zurückgefallen. Ein Winter sollte nichts sein, was einen so kalt erwischt.