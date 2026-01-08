piwik no script img

Schneechaos in NorddeutschlandDer Winter als unerwartete Herausforderung

Ein Winter, wie es ihn so alle zehn bis 15 Jahre mal gibt, sorgt in Norddeutschland für Aufregung. Für manche ist er lebensgefährlich.

Räumtraktorchen auf der Lombardsbrücke
Die wichtigsten Radwege werden geräumt: Stadtreinigung im Einsatz Foto: Marcus Brandt/dpa

Von

Lotta Drügemöller

Kinder, es ist Winter! Und zwar so richtig, einer mit Frost und Wind und einem Schneefall, wie er in Norddeutschland laut Wet­ter­ex­per­t*in­nen nur alle zehn bis 15 Jahre zu haben ist. Jetzt soll es noch einmal eine Steigerung geben: Der Deutsche Wetterdienst warnt ab Freitagfrüh vor starken Schneeverwehungen in Schleswig-Holstein, im nördlichen Niedersachsen und in Hamburg.

Echtes Extremwetter also. Ein Ausnahmestatus, der alle möglichen Stellen zu Reaktionen bewegt: Auf den acht Friedhöfen in Hamburg etwa wird es von Freitag bis Sonntag keine Beerdigungen geben – und das, obwohl nun nach den Feiertagen wie jedes Jahr viele aufgeschobene Beerdigungen anstehen. Grund ist weniger der gefrorene Boden als die Gefahr durch Äste, die unter den Schneemassen abbrechen.

Ernsthafte Gefahr droht auch anderswo. Die Wetterlage mit Frost und Schnee könne „insbesondere für obdachlose Menschen lebensgefährlich sein“, erkennt aktuell auch der Hamburger Senat an – und öffnet sein Winternotprogramm ausnahmsweise ganztägig.

Die Entscheidung fällt in Hamburg seit dem Winter ’24/’25 auf Basis einer sogenannten „Winterampel“: Nur wenn die Temperaturen dauerhaft, also über mehrere Tage, bei minus fünf Grad liegen, dürfen die Menschen tagsüber in einer warmen Notunterkunft bleiben.

Es geht auch anders

Bis zum 12. Januar soll die Ausweitung des Winternotprogramms laut Senat gelten. Ab dem 13. Januar liegt die Höchsttemperatur dann laut Wetterprognose vom Donnerstagnachmittag wieder bei minus zwei Grad – zu warm für die Winterampel. Obdachlose müssen dann tagsüber wieder hinaus.

Die Entscheidung ist stark umstritten: Auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind Menschen gefährdet zu unterkühlen. Es geht auch anders: In Städten wie Bremen und Hannover gilt das Winternotprogramm ganztägig.

Ohnehin nutzen nicht alle die Angebote: Manche meiden Unterkünfte aus Angst vor Stress oder Diebstahl oder schlicht, weil sie überfüllt sind. Stra­ßen­so­zi­al­ar­bei­te­r*in­nen sind in den nächsten Tagen deshalb an vielen Orten verstärkt im Einsatz.

„Die Stadt, Hochbahn und Deutsche Bahn müssen öffentliche, geschützte und warme Räume wie Bahnhöfe rund um die Uhr offen halten“, fordert außerdem das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt. Niemand dürfe in den kommenden Tagen von Orten vertrieben werden, die etwas Schutz bieten.

Verkehr eingeschränkt

Die Deutsche Bahn hat schon am Donnerstag erste Zugausfälle im Fernverkehr gemeldet: Unter anderem zwischen Hamburg, Kiel, Rostock und Hannover fielen viele Züge aus. Der Fährverkehr nach Amrum und Föhr wurde eingestellt; auf der A7 in Hamburg war zwischendurch die Anschlussstelle Volkspark gesperrt und die Köhlbrandbrücke im Hafen war wegen der rutschigen Fahrbahnen für rund eineinhalb Stunden dicht.

Die Nahverkehrsbetriebe im Norden reagieren bisher ganz unterschiedlich auf die Wetterwarnungen: In Bremen werden die ganze Nacht über besondere Einsatzfahrzeuge auf den Straßenbahnschienen unterwegs sein, damit die Oberleitungen nicht einfrieren. Die Oldenburger VWG hingegen will, wie schon vergangenes Wochenende, am Freitag einfach gar keine Busse fahren lassen.

In Hamburg, wo besonders große Schneemengen erwartet werden, wird vor allem der S-Bahn-Verkehr stark eingeschränkt. Ansonsten legt die Stadt ihre Priorität darauf, Hauptverkehrsstraßen frei zu machen; nur wenige ausgewählte Fahrradwege werden geräumt.

Gehwege liegen in der Verantwortung der Ei­gen­tü­me­r*in­nen der angrenzenden Häuser. Nicht alle nehmen die Pflicht gewissenhaft wahr. Die Landesregierung reagierte mit einer „Good cop/bad cop“-Strategie: Während Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) an Solidarität und Verantwortungsgefühl appellierte, brachte Verkehrssenator Andreas Dressel (SPD) mögliche Bußgelder ins Spiel.

Das Universitätsklinikum Eppendorf warnt vor erhöhtem Herzinfarktrisiko durch Schneeschaufeln

Vielleicht haben die Menschen aber auch nur die Pressemitteilung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) gelesen: Die Klinik warnt vor erhöhtem Herzinfarktrisiko durch Schneeschaufeln. Klingt erst mal kurios, aber offenbar ist die Kombination aus ruckartigen Bewegungen und Frost fürs Herz besonders gefährlich. Warme Kleidung, dazu rät man beim UKE, und: aufwärmen, langsam anfangen, nur kleine Portionen schaufeln und Pausen machen. Oder bei Vorerkrankung: erst gar nicht schippen.

Angesichts der neuen Schneeprognosen – bis zu 15 Zentimeter Neuschnee sollen in Hamburg in der Nacht auf Freitag fallen – setzt die Stadt nun auf pragmatische Notlösungen: Mittels einer Allgemeinverfügung hat der Hamburger Senat sein Streusalzverbot aufgehoben. Bis zum 21. Januar dürfen Frost und Schnee auf den Gehsteigen wieder mit Salz weggetaut werden. Da das den belasteten Stadtbäumen zusätzlich schadet, ist das in der Hansestadt normalerweise verboten.

Ein Streusalzverbot, das nicht mehr gilt, wenn es denn mal Schnee gibt? Nun ja – die Umstände sind tatsächlich speziell. Selbst der Nabu hält angesichts der glatten Bürgersteige und Brücken eine Ausnahmeerlaubnis aus Sicherheitsgründen für gerechtfertigt. Und: Anderswo ist Streusalz ohnehin oft noch das Mittel der Wahl – auch für die öffentliche Hand. Im Ostfriesland melden Gemeinden schon leere Streusalzdepots und Baumärkte haben ihre Bestände ausverkauft.

Distanzunterricht statt Schneefrei

Doch ob mit Bus, Auto, Rad oder zu Fuß – so richtig raten mögen öffentliche Stellen gerade zu keiner dieser Alternativen. Wer zu Hause bleiben kann, solle das tun, raten Behörden vielerorts. Schü­le­r*in­nen in Hamburg, Bremen und zahlreichen niedersächsischen Landkreisen müssen nicht in die Schule kommen – schon am Donnerstag konnten Schü­le­r*in­nen in Wilhelmshaven, im Emsland oder auch im Landkreis Schaumburg zu Hause bleiben.

„Schulausfall“, schreibt die dpa dazu. Doch der ist eigentlich eine Mogelpackung: Tatsächlich wird am Freitag an zahlreichen Schulen einfach in den Distanzunterricht gewechselt. „Itslearning“ (laut Eigenwerbung: das „Lernmanagementsystem, das Lehrer:innen, Schü­le­r:in­nen und Eltern lieben“) also statt Winterspaß. Dabei könnte es so schön sein.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Winter #Obdachlosigkeit in Hamburg #Obdachlosigkeit #Schnee #Niedersachsen #Schleswig-Holstein
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Schneetreiben an einem Bahnhof der Hamburger Hochbahn
Warnung vor Extremwetter Sturmtief „Elli“ legt erste Schulen und CDU-Klausur lahm

Heftiger Schneefall bringt schon jetzt das Leben in Teilen Deutschlands durcheinander. Die Situation dürfte sich am Freitag noch verschärfen.

Radfahrer in Warnweste auf schneebedeckter Wohnstraße
Hamburg kommt mit Winter nicht klar Gottergeben im Schneechaos
Kommentar von Gernot Knödler

Hamburg zeigt sich unfähig, mit Schnee umzugehen. Es drohen Unfälle und Knochenbrüche wie vor 15 Jahren. Und die Stadt? Appelliert an die Solidarität.

Der Schlafplatz eines Obdachlosen unter einer Brücke an einem Fuß- und Radweg nahe der Alster. Aufgrund der eisigen Temperaturen hat die Stadt Hamburg die Öffnungszeiten des Winternotprogramms für obdachlose Menschen erweitert.
Umgang mit Obdachlosen im Winter Aus der Notunterkunft in den Frost

Hamburg zwingt Menschen auch bei Minusgraden und Schneefall die Notunterkünfte tagsüber zu verlassen. Hannover und Bremen gehen einen anderen Weg.

Von Kaija Kutter
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Nach Brandanschlag gegen Linkenpolitiker Die Grenze zur Gewalt will nicht jeder in der Linken sehen
2
Trumps Grönland-Fantasien Das Ende von Europa
3
Brandanschlag auf Stromnetz in Berlin „Vulkangruppe“ distanziert sich von „Vulkangruppe“
4
Sexismus-Vorwürfe gegen Stefan Gelbhaar Grauzone Macht
5
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Die AfD setzt auf Sieg
6
Rassismus, Hetze und Fake-News Rechte Angstlust am Stromausfall