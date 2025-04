Berlin taz | Es ist ein Belegbild für die Radikalisierung der neuen AfD-Fraktion im Bundestag: Der Fraktionschef Tino Chrupalla grinst beim Gruppenfoto im Plenarsaal breit in die Kamera, um ihn herum stehen die neuen Abgeordneten aus Thüringen, Robert Teske und Torben Braga, beide enge Vertraute von Björn Höcke, dem rechtsextremen AfD-Chef aus Thüringen. Das Bild hat es aber nicht nur wegen des demonstrativen Schulterschlusses in sich, sondern auch wegen einer kleinen Blüte: Braga trug bei der konstituierenden Sitzung eine blaue Blume am Revers seines Anzugs.

Der Historiker und KZ-Gedenkstättenleiter Jens-Christian Wagner sieht darin eine bewusste positive Bezugnahme auf den Nationalsozialismus: „Die blaue Kornblume war Symbol der antisemitischen Schönerer-Bewegung und in den 1930er Jahren in Österreich Erkennungszeichen der verbotenen NSDAP“, sagte er der taz. Seit etwa zehn Jahren provozierten rechtsextreme Politiker immer wieder mit dem Tragen von blauen Stoffblumen, so etwa die gesamte FPÖ-Fraktion in der konstituierenden Sitzung des Nationalrats 2013 oder auch der Berliner Abgeordnete Andreas Wild 2018. Braga habe sich mit der blauen Blume am Revers als „NSDAP-Anhänger“ geoutet und damit Antisemitismus, Rechtsextremismus und NS-Verherrlichung zum Ausdruck gebracht.

Auf taz-Anfrage antwortete Braga schriftlich, dass es sich bei der Blume an seinem Revers nicht um eine Kornblume handele. Es sei „völlig absurd“, ihm zu unterstellen, dass er sich positiv auf die NSDAP beziehe. Auf die Nachfrage, um was für eine blaue Blume sich es dann gehandelt habe und warum er sie trug, antwortete Braga nicht mehr.

Stattdessen postete er einen Screenshot der taz-Anfrage auf X nebst ein paar wüsten Beschimpfungen in Richtung des KZ-Gedenkstättenleiters Wagner, dessen zunächst online geäußerte Kritik er als „Psychose eines Wahnsinnigen“ abtat, mit der er sich nun herumschlagen müsse.

Erst Provokation, dann Opferrolle

Wagner ordnet das auf taz-Anfrage so ein: „Mit seiner Antwort spielt Braga das übliche Spiel der AfD: Erst begeht man mit positiven Bezügen zum Nationalsozialismus einen Tabubruch, und wenn es dann berechtigte Kritik gibt, stellt man sich dumm und inszeniert sich als Opfer angeblicher Diffamierung.“ Er sei sich aber sicher, dass Braga wusste, was er tat, sagt der Historiker: „Im rechtsextremen und neurechten Milieu ist man sich der NS-Symbolik der Kornblume sehr bewusst.“

Es sei dasselbe Muster, das sein Parteichef Höcke bediente, als er sich vor Gericht habe herausreden wollen, dass er nicht wusste, dass die Parole „Alles für Deutschland“ der Leitspruch der SA gewesen sei. „Dahinter steckt System: Ins eigene rechtsextreme Lager sendet man deutliche NS-verherrlichende Signale, die so auch verstanden werden, und gegenüber der Öffentlichkeit verkauft man sich als Opfer ungerechtfertigter Kritik.“

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass ein AfD-Politiker mit dieser Symbolik spielt: Im Berliner Abgeordnetenhaus hat der AfD-Abgeordnete Andreas Wild für eine blaue Blume am Revers mehrere Ordnungsrufe bekommen, nachdem er die Kornblume bei einem Gedenkmarsch und im Plenarsaal getragen hatte. Wild ging juristisch gegen die Ordnungsrufe vor, behauptete, dass er keine Kornblume getragen habe, sondern nur eine blaue Stoffblume, die einer Lilie nachempfunden sei. Das Landesverfassungsgericht sah den Ordnungsruf dennoch als gerechtfertigt an: „Der Präsident durfte das Tragen einer blauen Blume als bewusstes Tragen eines NSDAP-Symbols und Abzeichens der Schönerer-Bewegung verstehen“, teilte das Gericht mit.

Auch ein weiterer neuer Abgeordneter der AfD-Fraktion hat einen Hang zu Kornblumen: So prahlte der AfD-Abgeordnete Matthias Helferich unlängst in geleakten Chats damit, in seinem Garten die Pflanzen zu züchten. Er teilte Fotos der Blumen mit dem Text „geheimes Symbol der Nationalsozialisten während des Verbots in Österreich“. Er verbinde mit den Blumen „die Erschießung der österreichischen Staatsführung“.

Für Braga wäre es übrigens nicht das erste Mal, dass er sich positiv auf einen Faschisten bezieht: In seiner X-Bio zitiert er einen Satz des italienischen Proto-Faschisten Filippo Tommaso Marinetti aus dessen „Manifest des Futurismus“: „Schönheit gibt es nur noch im Kampf.“ In der AfD-Fraktion muss er mit dieser politischen Symbolik offenbar nicht gegen Widerstände ankämpfen – weder Tino Chrupalla noch seine Co-Fraktionschefin Alice Weidel wollen auf taz-Anfrage etwas zu Bragas blauer Blume am Revers sagen, geschweige denn ihn kritisieren.