Papst Leo XIV. in Südamerika Begrenzte Empathie

P apst Leo XIV. hat dem argentinischen Präsidenten Javier Milei nicht die Leviten gelesen. Was der Papst bei seinem viertägigen Besuch in Argentinien an politischen Botschaften verkündete, waren die klassischen Grundsätze der katholischen Soziallehre: soziale Gerechtigkeit, Bekämpfung der Armut, Respekt und Dialog statt politischer Konfrontation. Im Beisein von Milei forderte er eine Wirtschaft im Dienst der Menschen. Eine vermeintliche politische Brisanz gewinnt diese Botschaft zwar vor dem Hintergrund der libertären Radikalkur des argentinischen Präsidenten, aber gerade die haben ihm die Bischöfe und Priester am Río de la Plata vehement entgegengehalten.

Wo Papst Leo XIV. dem Präsidenten doch die Leviten gelesen hat, war auf dem Feld der Empathie. Sein Besuch in einem Gefängnis, seine Begegnungen mit informell Beschäftigten und vor allem sein Auftreten in einer Behinderteneinrichtung lösten bewegende Momente aus. Es waren die konkreten Gesten der Zuwendung, die diesem Besuch seine eigentliche Wirkung verliehen, sie waren Balsam für viele Argentinier*innen. Sie werden im emotionalen Gedächtnis der Menschen nachhaltig haften bleiben und dem empathielosen Milei noch schwer zu schaffen machen.

Allerdings ist Papst Leo XIV. auch ein Handlungsreisender im Auftrag einer Institution, deren Botschaft nicht nur von Barmherzigkeit und Zuwendung geprägt ist. Sein Geschäftsmodell ist der Weg zur ewigen Erlösung, allerdings unter der Voraussetzung, dass Christus der einzige Erlöser ist. So steht es im Dokument des Dikasteriums für die Glaubenslehre vom 16. September 2026, in dem die katholische Kirche erneut ihren exklusiven Anspruch auf die Verkündigung des einzig wahren Glaubens erhebt.

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Unter seinem Vorgänger Papst Franziskus war das weniger dogmatisch zugespitzt. Der aktuelle Papst kann Menschen mit Empathie begegnen und zugleich an einem theologischen Wahrheitsanspruch festhalten, der für andere Religionen wenig Raum lässt. Offensichtlich stößt seine Empathie dort an Grenzen, wo es um die Deutungshoheit über den Glauben geht.