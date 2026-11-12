dpa/afp/taz | Papst Leo XIV. ist bei der Rückkehr in sein zweites Heimatland Peru von mehreren Hunderttausend Menschen begeistert empfangen worden. Auf dem Weg vom Flughafen ins Zentrum der Hauptstadt Lima standen die Menschen entlang der Straßen über viele Kilometer dicht an dicht. Der Vatikan bezifferte ihre Zahl unter Berufung auf örtliche Behörden auf bis zu drei Millionen. Der gebürtige US-Amerikaner hatte vor seiner Wahl zum Papst zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof in dem südamerikanischen Land verbracht. Er hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

Der Papst war am vergangenen Freitag zu seiner bislang längsten Auslandsreise aufgebrochen. Trotz seiner Krebsoperation Mitte Oktober hielt er an den Plänen für seinen Südamerika-Besuch fest.

Von Freitag bis Sonntag hatte Leo XIV. Uruguay besucht, anschließend ging es nach Argentinien. Dort jubelten ihm bei einer Messe in Buenos Aires mehr als zweieinhalb Millionen Pilger zu. Peru ist die letzte Etappe seiner zwölftägigen Lateinamerika-Reise.

In Lima wurde der Papst von Präsidentin Keiko Fujimori empfangen. In einer Ansprache rief der Pontifex zu Dialog, Ehrlichkeit und Integrität auf. An die politische Führung des südamerikanischen Landes appellierte er, sich den schmerzhaften Kapiteln der Vergangenheit mit „Gerechtigkeit und Feingefühl“ zu stellen. Dabei ging er auch auf die tiefen Spaltungen in der peruanischen Gesellschaft ein.

Papst spricht über zunehmende Gewalt in Peru

Keiko Fujimori ist die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori, der Peru von 1990 bis 2000 mit harter Hand regierte und die Politik seiner Tochter bis heute prägt. Er wurde später wegen Menschenrechtsvergehen und Korruption verurteilt. Im September 2024 starb er in Lima. Nach ihrem äußerst knappen Sieg bei der Präsidentschaftswahl im Juni hatte die 51-jährige Keiko Fujimori ein hartes Vorgehen gegen Kriminelle und Einwanderer angekündigt.

Leo XIV. ging auch auf diese Themen ein. Die Peruaner sollten „ohne Angst“ leben und arbeiten können, sagte er, wobei er sich auf die Sorgen angesichts zunehmender Kriminalität und Erpressungen in dem südamerikanischen Land bezog.

„Für Familien hat der Frieden eine ganz konkrete Bedeutung: ohne Angst zur Arbeit gehen, sich um die eigenen Kinder kümmern und mit einem beruhigten Gefühl wieder nach Hause zurückkehren“, sagte er. Die Gewalt in- und ausländischer Banden in Peru hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. So stieg die Zahl der Morde seit 2018 von 1.000 auf 2.600 im vergangenen Jahr, die der verzeichneten Erpressungen von 3.200 auf 26.500.

Gefahren durch Klimawandel

Zugleich forderte der Papst die Behörden dazu auf, ihre Anstrengungen zur Vorbeugung von Naturkatastrophen und zum Schutz von Menschenleben zu verstärken. Dabei ging er in seiner Rede auf die Gefahren ein, denen die Menschen in dem Andenstaat ausgesetzt sind. Peru ist stark von Überschwemmungen, Erdrutschen und anderen Auswirkungen des Klimaphänomens El Niño betroffen.

Bei dem Papst-Besuch stehen mehrere Messen auf dem Programm, darunter ein Gottesdienst unter freiem Himmel nahe der Küstenstadt Chiclayo, in der Leo früher als Bischof tätig war. Zu der Messe am Freitag werden mehr als eine Million Menschen erwartet. Für Sonntag steht ein Angelusgebet vor der Kathedrale der Stadt Cusco auf dem Programm, die auf rund 3.400 Metern Höhe in den Anden liegt. Der Papst bleibt bis Montag in Peru.