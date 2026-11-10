Es war ein einziger Triumphzug. Im Papamobil fuhr Papst Leo XIV. die 2,3 Kilometer lange Strecke mitten auf der Avenida del Libertador in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Auf dem Weg zur Bühne am Monumento de los Españoles jubelten ihm über 2 Millionen Menschen zu, die alle wenigsten einen kurzen Blick auf den Papst werfen konnten.

„Für mich ist es, als wäre endlich auch Papst Franziskus gekommen“, sagte eine Frau und sprach damit vielen aus den Herzen, in denen sie eine unerfüllte Sehnsucht trugen. Papst Franziskus war 2013 als Erzbischof von Buenos Aires nach Rom gereist, wurde dort zum Papst gewählt und kehrte bis zu seinem Tod im Jahr 2025 nicht mehr nach Argentinien zurück.

Jubel brandete auch auf, als Leo die in Weiß und Gelb gehaltene 24 Meter hohe Bühne unter einem strahlend blauen Himmel betrat. In seiner Predigt hob er die Glaubensbegeisterung der argentinischen Bevölkerung und die christliche Familie als Ort dieses Glaubens hervor. Und er wies auf die Schwierigkeiten hin, mit denen Familien konfrontiert sind, wie prekäre Arbeitsverhältnisse, häusliche Gewalt und Suchtprobleme. Angesichts solcher Situationen stelle der christliche Glaube ein Fundament der Hoffnung dar, so der Papst.

Politik stand dagegen ganz im Mittelpunkt seines Treffens mit Ver­tre­te­r*in­nen von Unternehmen, Gewerkschaften und sozialen Organisationen an der Katholischen Universität Argentiniens (UCA). „Wo die Herrschaft einiger weniger Gesetz ist, werden alle Bereiche der Arbeitswelt der Ausbeutung unterworfen“, sagte er. „Der Zugang zur Arbeit für alle muss weiterhin ein vorrangiges Ziel der Politik bleiben.“ Die Arbeitslosigkeit bezeichnete er als die „wahre Tragödie“, da sie nicht nur den Verlust des Einkommens bedeute, sondern auch die Würde der Betroffenen verletze und soziale Ausgrenzung verstärke.

Papst: Wirtschaft muss Menschen dienen, nicht umgekehrt

In Anlehnung an seinen Vorgänger verteidigte Leo die soziale Gerechtigkeit und würdigte die Arbeit der sozialen Organisationen. „Mit ihrer Forderung nach sozialer Inklusion treten sie für die drei ‚T‘ ein: Tierra, Techo y Trabajo (Land, Wohnung und Arbeit), die Papst Franziskus immer wieder als Grundforderungen der sozialen Gerechtigkeit bezeichnet hat.“ Abschließend rief er dazu auf, die politische Polarisierung zu überwinden und durch Dialog, Gerechtigkeit und Solidarität den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Ähnlich hatte sich der Papst bereits am Sonntag nach seiner Ankunft und im Beisein von Präsident Javier Milei geäußert. „Die Wirtschaft muss im Dienste des Menschen stehen und nicht der Mensch im Dienste der Wirtschaft“, sagte der Papst, was vor dem Hintergrund von Mileis liberal-libertärer Anpassungspolitik kritisch gemeint war.

Was den oft cholerisch auftretenden libertären Präsidenten jedoch getroffen haben könnte, waren folgende Worte: „Wer Macht hat, hat auch die Pflicht, umsichtig zu handeln, die Grenzen der ihm anvertrauten Macht anzuerkennen und seine Entscheidungen auf das Wohl der ganzen Gemeinschaft auszurichten.“

Leo XIV. bleibt noch bis Mittwoch in Argentinien. Es scheint, als habe er seine wichtigsten Pflöcke bereits eingeschlagen. Am Dienstag zelebriert er eine Messe in Córdoba-Stadt und am Mittwoch eine weitere in Luján in der Provinz Buenos Aires. Luján ist der wichtigste Wallfahrtsort des Landes. In der Basilika steht die kleine Marienstatue der Schutzheiligen des Landes. Auch an diesen beiden Tagen wird mit riesigen Menschenmengen gerechnet. Danach fliegt der Papst weiter nach Peru, der dritten und letzten Station seiner Reise.