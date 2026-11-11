Was bleibt, wenn in Entre Ríos die Bagger gehen, sind tiefe Gruben. Carlos Cadoppi hält seinen Pick-up am Rand der Provinzstraße RP45. Bis zu acht Meter tief seien sie. „Nur drei sind erlaubt“, sagt er. Durch das offene Seitenfenster zeigt der gelernte Agronom auf die Felder rechts und links. Auf einigen grasen braune und schwarze Rinder. Auf einem schaufelt sich ein gelber Löffelbagger durch das Erdreich und lädt es auf einen Transporter. Der nächste nähert sich schon langsam. Sobald die Transporter voll sind, fahren sie zu einer Waschanlage, wo aus dem Erdmix Quarzsand ausgewaschen wird.

Cadoppi fährt weiter nach Ibicuy. Die kleine Stadt in der argentinischen Provinz Entre Ríos ist buchstäblich auf Sand gebaut. „Yvyku'i“ nannten die Guaraní die Region. Das Wort der Indigenen bedeutet „gemahlene Erde“ oder schlicht Sand. „Seit jeher wird hier der Sand abgebaut“, erzählt Cadoppi. Lange geschah das in überschaubarem Umfang, vor allem für die Herstellung von Glas und Keramik.

Doch seit im rund 1.300 Kilometer entfernten Vaca Muerta, in Patagonien, das Fracking boomt, boomt auch der Sandabbau in der Region um Ibicuy. Vaca Muerta ist eine rund 36.000 Quadratkilometer große geologische Schieferformation in Patagonien, die in einer Tiefe von etwa 3.000 Metern liegt. Fracking ist ein hydraulisches Verfahren zur Gewinnung von Öl und Gas aus Schiefergestein. Dabei werden Risse im Gestein erzeugt und unter hohem Druck ein Gemisch aus Wasser, Chemikalien und Sand hineingespritzt, um sie offenzuhalten.

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Für einen Bohrvorgang werden zwischen 6.000 und 15.000 Tonnen Sand benötigt. Besonders gut eignen sich Sandkörner, die klein, fest und rund sind. Klein, damit sie leicht in das aufgebrochene Gestein eindringen können. Fest, damit das Gestein sie nicht zerdrückt. Rund, damit Öl und Gas durch die Zwischenräume zwischen den Körnern strömen und nach oben gefördert werden können. All das ist Quarzsand. Und den besten Quarzsand gibt es eben in und um Ibicuy.

Keine öffentliche Beachtung

Ab 2027 sollen jedes Jahr zwei Millionen Tonnen Flüssiggas aus Vaca Muerta nach Deutschland geliefert werden. Der entsprechende Vertrag ist unterzeichnet und wird von der Branche euphorisch als Vorzeigeprojekt gefeiert. Dass dafür – neben den vielen Umweltrisiken, die mit dem Fracking einhergehen – auch ein seltenes Ökosystem verwüstet wird, findet bislang keinerlei öffentliche Beachtung.

Das Gebiet um Ibicuy ist ein Mosaikteil des Paraná-Deltas. Vor 4.500 Jahren drang das Meer bis dorthin, also weit ins Landesinnere vor. Alles, was über dem damaligen Meeresspiegel lag, waren Inseln mit ihren Sandstränden. „Als sich das Meer zurückzog, rückte der Fluss vor. Zusammen schufen sie unterschiedliche Umweltbedingungen, die die heutige ökologische Vielfalt des Deltas bedingen“, sagt Rubén Quintano. Er ist Biologe und Präsident der Fundación Humedales, des argentinischen Partners von Wetlands International. Um Ibicuy entstand „eine einzigartige Dünenlandschaft inmitten eines Feuchtgebiets, mit Eigenschaften, die einem das Gefühl gaben, am Meer zu sein“, sagt er.

Heute ist davon kaum mehr etwas übrig. „Der Sandabbau ist ein unumkehrbarer Prozess. Einmal abgebaut, wird die Landschaft nie wieder so sein wie zuvor.“ Die Wissenschaft nennt eine solche Landschaft eine Reliktlandschaft, die, sobald sie zerstört ist, nicht wiederhergestellt werden kann. „Aus der ehemaligen Dünenlandschaft wird eine Grubenlandschaft“, sagt Quintano.

Der Agronom Carlos Cadoppi kämpft seit 2017 gegen den Sandabbau. Damals hatte ein Sandwerk den Sand in einem Bach gewaschen, der an seine Felder grenzt und damit den Zufluss verstopft. „Der Bach war blockiert und trocknete aus. Und dann begannen sie auch noch damit, Wasser aus dem Grundwasser zu entnehmen. Dasselbe Wasser, das auch als Trinkwasser genutzt wird“, klagt Cadoppi. Eine Verständigung mit der Firma sei nicht möglich gewesen.

Cadoppi reichte nicht nur Klage ein, sondern erkannte auch die negativen Folgen des Sandbooms. Widerstand dagegen leistet neben ihm kaum jemand. Korruption und Amigowirtschaft sind in Entre Ríos Themen, über die meist nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Doch in Ricardo Luciano fand er einen Mitstreiter. „Das Thema hat mich sofort gepackt“, sagt der Rechtsanwalt. „Hier wird ein ganzes Ökosystem unter fragwürdigen Bedingungen auf Lastwagen abtransportiert.“ So würden auch im großen Stile Steuern hinterzogen.

Jedes Sandwerk müsse bis zum 10. jedes Monats eine eidesstattliche Erklärung darüber abgeben, welche Menge Sand verladen wurde. Auf die angegebene Menge werde eine Abgabe erhoben. Die Steuerbehörde von Entre Ríos und das Bergbausekretariat hatten Ende 2025 erklärt, dass sie für die angegebenen 1,5 Millionen Tonnen Sand umgerechnet rund 18,3 Millionen Euro eingenommen hätten. Rechne man aber zusammen, wie viel Sand aus der Region offiziell in Vaca Muerta angekommen sei, komme man „auf eine Liefermenge von 4 Millionen Tonnen“, sagt er. Etwa 25 Millionen Euro Steuern hätten dafür mehr entrichtet werden müssen. Zusammen mit Cadoppi hat er Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung eingereicht.

Wie viel Sand Ibicuy tatsächlich verlässt, weiß niemand. Nirgends steht eine offizielle Waage, an der das Ladegewicht der Lkws gemessen und dokumentiert werden könnte. Auch die Schätzungen darüber, wie viele Lkws zwischen dem Frackinggebiet in Patagonien und den 12 Sandwerksunternehmen bei Ibicuy pendeln, gehen auseinander.

Von mindestens 400 bis zu 1.500 Lkws täglich ist die Rede. Zwar muss jeder Lkw einen Frachtbegleitschein mit sich führen. Doch beantragt und ausgestellt wird er digital. Wird er unterwegs nicht geprüft, fehlt der Nachweis, dass er tatsächlich für die jeweilige Fuhre verwendet wurde. Der Schein kann so für die nächste Ladung wiederverwendet werden.

Auf dem Gelände der Sandgrube „El Mangrullo“ rattern unaufhörlich die Förderbänder. Aus der Sandwaschanlage dröhnt es. Rund um die Uhr, nachts unter Flutlicht, sieben Tage die Woche. Der staatliche Öl- und Gaskonzern YPF frackt in Vaca Muerta in großem Stil und betreibt hier das größte Sandwerk der Region. Vor der Einfahrt wartet Natalia Mosquera mit ihrem Lkw. Vier bis sechs Stunden vergehen mit Warten und Laden, sagt sie. Rund 30 Lkws lang ist die Schlange. Kürzer werde sie selten. „Wer voll ist, fährt, wer leer kommt, stellt sich an.“ Rund 24 Stunden, Pausen eingerechnet, dauere die Fahrt nach Patagonien. Mehrmals pro Woche trete sie diese Tour an. Der Zustand der Straßen sei ein Albtraum. Kontrolliert werde sie eigentlich nie.

Carlos Cadoppi kritisierte die fehlenden Kontrollen schon in einem offenen Brief an den Gouverneur der Region, Rogelio Frigerio, mit dem er pikanterweise verwandt ist: „Es ist offensichtlich, dass die Beamten Ihrer Regierung ihren spezifischen Kontrollaufgaben nicht nachgekommen sind. Man kommt nicht umhin anzunehmen, dass die Korruption bei uns um sich greift.“ Geändert hat sich an der Situation nichts. Auch Forderungen nach der Einrichtung öffentlicher Lkw-Waagen verhallen bislang.

Rechtsanwalt Luciano erzählt von einem weiteren Gerichtsprozess, den er angestrengt hat. „Das Wassergesetz der Provinz verlangt, dass jedes Unternehmen, das große Mengen an Grundwasser verbraucht, hydrogeologische Untersuchungen durchführt.“ So soll das Verhältnis zwischen Wasserbedarf und Förderkapazitäten ermittelt werden. Weil diese Untersuchungen nicht durchgeführt wurden, klagte er auf Vollstreckung. Und gewann. Doch obwohl das Oberste Gericht der Provinz das Urteil im September 2022 bestätigte, wurde es „bis zum heutigen Tag nicht vollstreckt“, sagt er.

Der Wasserturm überragt die geduckten Häuser in Ibicuy – ein großer Tank auf Stelzen und das weithin sichtbare Wahrzeichen der Trinkwassergenossenschaft des Ortes. Sie besteht seit über 50 Jahren und versorgt die mehr als 2.000 Haushalte der Stadt. Das Wasser stammt aus drei Brunnen in 55 Metern Tiefe. „Je nach Jahreszeit pendelt der tägliche Bedarf zwischen 900.000 und 1,3 Millionen Litern“, sagt Félix Echenique, Präsident der Genossenschaft.

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Die typischen Trinkwasseraufbereitungsbecken sucht man hier vergeblich. „Unser Wasser war so rein, dass es lediglich eine Sandfiltration, die Zugabe von Chlor erforderte, und dann ab damit nach oben in den Turm“, sagt er. Das ist die Vergangenheit. Seit Beginn der intensiven Sandförderung seien die Belastungen mit Eisen und Mangan deutlich gestiegen. „Historisch gesehen lag der Eisen- und Mangangehalt im Rohwasser bei 0,12 Milligramm pro Liter. Heute liegen die Werte bei 1,20 Milligramm pro Liter“, sagt er.

Ein erhöhter Eisengehalt beeinträchtigt den Geschmack und trübt das Wasser. Erhöhte Manganwerte hingegen können das Nervensystem beeinträchtigen. Um die Belastungen zu reduzieren, musste die Genossenschaft in moderne Filteranlagen investieren. Bisher reichten diese aus, sagt Echenique. Doch während sie die Filter früher etwa einmal pro Woche reinigen mussten, sei dies heute fast täglich notwendig. Braunschwarz ist die Masse, die in der Wanne neben der Filteranlage wabbelt.

Die Pumpen der Sandwerke seien monströs. So viel Wasser wie die Haushalte in Ibicuy an einem Tag verbrauchen, verbrauchten die Sandwerke in einer Stunde. Und weil es immer mehr werde, steige die unterirdische Fließgeschwindigkeit, wodurch das Wasser mehr Stoffe wie Eisen und Mangan aus dem Gestein löse. Statt Grundwasser sollen die Abbaufirmen das Wasser aus dem Fluss nutzen, fordert er. „Der Fluss ist tausend Meter breit und mindestens dreißig Meter tief.“ Das genutzte Wasser könnte nach dem Waschen des Sandes zunächst in Auffangbecken gereinigt werden.

In seinem Büro zeigt Echenique auf ein altes Foto an der Wand. „Als Kinder sind wir immer die Dünen rauf- und runtergelaufen, um zum Fluss zu kommen.“ Die Dünen seien schon vor dem Boom verschwunden, aber über einen Zeitraum von 50 Jahren. „Heute sagen sie, gebe es noch Sand für 100 Jahre. Den wollen sie in 10 Jahren abbauen.“

Wenn das passiert ist, ziehen die Unternehmen mit ihren Gewinnen ab, während die Menschen am Ort für die ökologischen Folgen aufkommen müssen. Die Aussichten sind so trübe wie das eisenhaltige Wasser, das schon jetzt aus den Brunnen kommt. Der Agronom Carlos Cadoppi nennt das, was für den Frackingboom in Vaca Muerta in Ibicuy geschieht, schlicht „einen Ökozid“.