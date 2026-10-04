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Mietendeckel für Windräder Wirtschaft falsch verstanden

Anja Krüger

Kommentar von

Anja Krüger

Wirtschaftsministerin Reiche forciert eine Pachtpreisbremse für Windkraftanlagen. Einen Mietendeckel lehnt sie komischerweise kategorisch ab.

Windräder auf einem Feld
Könnte bald teuer werden für die Betreiber: Windkraftpark an der Nordsee

Foto: Christian Charisius/dpa

E s soll einen strengen Mietendeckel geben – für Windräder. Die Idee dazu stammt von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche. Das ist eine rigide, mit hohen Bußgeldern belegte Begrenzung der Pachtpreise für Flächen, auf denen Windanlagen Strom erzeugen. Für Wohnungen aber lehnen die Christ­de­mo­kra­t:in­nen so etwas kategorisch ab. Weil eine Preisbremse angeblich dafür sorgen würde, dass kaum noch jemand in Bau oder Sanierung von Gebäuden investiere. Wohnraum würde so knapper und nicht erschwinglicher.

Das stimmt zwar nicht, aber anscheinend glauben Unionsleute das tatsächlich. Das zeigt, was Reiche und ihre Par­tei­freun­d:in­nen mit dem Pachtdeckel für Windräder erreichen wollen, der in der Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes vorgesehen ist: den weiteren Ausbau von Wind- und großen Solaranlagen bremsen, Be­trei­be­r:in­nen verunsichern, In­ves­to­r:in­nen abschrecken. Ob das erreicht wird, steht auf einem anderen Blatt, denn Preisbremsen sind gar nicht so dramatisch, wie Christ­de­mo­kra­t:in­nen denken. Allerdings spricht vieles dafür, dass Reiches Mietendeckel für Windräder wegen seiner restriktiven und uncleveren Ausgestaltung das tatsächlich schaffen könnte.

Reiche lehnt Markteingriffe für gewöhnlich kategorisch ab, Preisdeckel hält sie für Teufelszeug. Dass die Hüterin der reinen Marktlehre ausgerechnet bei der Windenergie eine Ausnahme machen will, ist bezeichnend. Sie steht mit der Energiewende, wie sie von der Ampel eingeleitet wurde, auf Kriegsfuß. Ihre Gesetzesentwürfe strotzen nur so vor Regelungen, die den Erneuerbaren schaden.

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Jedes Windrad und jede Solaranlage, die nicht gebaut wird, bedeuten ein Festhalten an fossilen Energien. Das ist nicht nur fürs Klima katastrophal, sondern vor allem für die Wirtschaft und die Verbraucher:innen. Denn der einzige Weg zu günstigerem Strom führt über die Erneuerbaren. Eine Wirtschaftsministerin, die das ignoriert, ist falsch an ihrem Platz.

Anja Krüger

Anja Krüger Parlamentskorrespondentin

Schwerpunkte Wirtschaft- und Energiepolitik

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3 Kommentare

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  • N
    Nachtsonne

    Die Anzahl an interessanten Standorten für Windkraftanlagen ist begrenzt. Die der günstigen Wohnungen in Berlin ebenfalls. Allerdings kann man aus Berlin wegziehen falls man sich 8.24Euro pro Quadratmeter Kaltmiete nicht mehr leisten kann. Das funktioniert bei Windkraftstandorten eher nicht.

    • HH
      Herma Huhn

      @Nachtsonne:

      Man muss tatsächlich nicht nach Berlin hinziehen, wenn einem das zu teuer ist. Aber Menschen die dort schon immer gewohnt haben zu sagen, dann zieh doch weg, ist schon ziemlich zynisch. (Sag ich aus einer Gegend heraus, wo Mieten noch kein Problem sind)

  • DD
    Donald Duck

    Mir waren bisher nur jährliche Pachten in Höhe von bis zu 140 Tsd. € für Windräder bekannt. Es sollen jetzt sogar an besonders begehrten windstarken Standorten bis zu 400 Tsd € je Jahr gefordert werden. Nur für ein paar Quadratmeter Acker- oder Forstfläche!

    Dagegen gibt es nichts einzuwenden, wenn Stromkunden nicht gezwungen würden, über Abnahmeverpflichtungen zu garantierten Mindestpreisen diese Wucherpreise zu bezahlen.

    Wer über Grund und Boden oder Kapital verfügt, kann Dank fester Vergütungssätze und garantierter Einspeiseverpflichtung selbst bei Überproduktion von der Energiewende profitieren. Auch im Kleinen. Hausbesitzer können durch die Nutzung von selbst erzeugten Solarstrom ihre Kostenbeteiligung (über Netzentgelte je bezogener kWh) an der Energiewende reduzieren und günstig ihr gefördertes E-Auto laden.

    Mieter ohne Kapital werden nur an den Kosten der Energiewende beteiligt.

    Jedem Bürger sollte klar sein, das ohne das Eingreifen von Frau Reiche die deutsche Energiewende ein Umverteilungsystem von Arm zu Reich bleibt.

    Was wir zur Zeit In vielen Medien eshen, ist der intensive Widerstand einer Lobby, die nicht auf leicht verdientes Geld verzichten will.

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