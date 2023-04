+++Live-Ticker Klimaprotest in Berlin+++ : Polizei holt den Hammer raus

Kli­ma­ak­ti­vis­t:in­nen der Letzten Generation blockieren an über 30 Orten den Verkehr. Staus sind die Folge. Polizei räumt 20 Blockaden.

11.00 Uhr: Polizei setzt auf Festnahmen

Die Einsatzkräfte versuchte laut Polizeiangaben weiter die Blockaden aufzulösen und „Personen konsequent in Gewahrsam zu nehmen“. Dabei werde geprüft, ob bei Personen, die in der Vergangenheit an ähnlichen Aktionen beteiligt waren, ein Anschlussgewahrsam infrage komme, meldet die Nachrichtenagentur epd. Es erfolge in jedem Fall eine Einzelfallprüfung. (epd)

10.45 Uhr: Polizei zählt 33 Protestorte

Die Polizei spricht am Vormittag von „maximal 33 Örtlichkeiten“, an denen Ak­tivs­t:in­nen vor Ort waren, „geklebt haben oder nur auf der Straße standen“. Insgesamt habe man eine „sehr dynamischen Situation“. 20 Blockaden sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht geräumt.

Vorrangig betroffen seien die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion 2. Insgesamt sei mal mit 500 Beamten im Einsatz. (epe)

10.45 Uhr: Blockaden auf Autobahnen offenbar geräumt

Die Verkehrsinformationszentrale meldet auf Twitter, dass mittlerweile „alle Protestaktionen entlang der Berliner Stadtautobahnen aufgelöst“ worden seien.

Zuvor hatte sie mitgeteilt, dass es zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen sei.

Ein von den Kli­ma­ak­ti­vis­t:in­nen auf Twitter verbreitetes Video zeigt, dass bei der Räumung auf der Autobahn offenbar auch blockierte Autofahrer mithalfen.

Laut der Verkehrsinformationszentrale kam es aber auch aus anderen Gründen zu Staus. So mussst der Tunnel unter dem ehemaligen Flughafen Tegel zeitweise wegen dess hohen Verkehrsaufkommen gesperrt werden. Und auf der Stadtautbahn stockte der Verkehr, weil ein defektes Fahrzeug im Weg stand. (ga)

10:35 Uhr: Erneuter Blockadeversuch in Schöneberg

An der Kreuzung Dominicusstraße/Hauptstraße in Schöneberg hat es Blockaden auf zwei der acht Fahrbahnen gegeben. Um kurz vor halb elf ist eine der beiden schon geräumt. Nur vor der Ampel an der Dominicusstraße sitzen noch drei festgeklebte Aktivisten am Rand, die Polizei löst ihre Hände mit Öl. Durch die Mitte fahren schon wieder Autos.

Um halb elf rennen plötzlich einige der festgesetzten Aktivisten vom Bürgersteig erneut auf die bereits freigeräumte Fahrbahn. Polizisten eilen zu ihnen, um sie von der Straße zu tragen, bevor sie sich erneut festkleben können. (hly)

10.32 Uhr: Polizei räumt 20 Blockaden

Auch die Polizei zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf des Morgens. Man treffen derzeit an allen bekannten Örtlichkeiten Maßnahmen, schreibt die Polizei auf Twitter. „Wir haben bereits mehr als 20 #Blockaden wieder beseitigt.“ (ga)

10.30 Uhr: Blockade in Mitte steht noch

In der Nähe der Museumsinsel steht noch die Blockade an der Kreuzung Breite Straße, Ecke m Mühlendamm. Die Ak­ti­vis­t:in­nen werden nacheinander mit Öl und Mullbinden gelöst.

Zwei von vier Spuren sind zwar mittlerweile wieder befahren. Der Verkehr staut sich trotzdem noch mindestens zwei Blöcke lang. (jag)

10.26 Uhr: Polizei holt den Hammer raus. Ernst-Reuter-Platz weiterhin nicht komplett geräumt

Drei Stunden nach Beginn ist die Blockade am Ernst-Reuter-Platz immer noch nicht vollständig geräumt. Die Entfernung des letzten Aktivisten gestaltet sich als schwierig. Die Polizei versucht es jetzt mit einem Presslufthammer, zuvor hatte sie es mit einem Trennschleifer versucht. (td)

10.20 Uhr: Letzte Generation ist zufrieden und ruft zu Protestmärschen auf

Die Kli­ma­ak­ti­vis­t:in­nen der Letzten Generation zeigen sich in einem ersten Fazit sehr zufrieden mit den Protesten am Montagmorgen. “Unsere höchsten Erwartungen wurden deutlich übertroffen! An 27 Verkehrsknotenpunkten in Berlin kam es heute zu Protesten, drei Mal so viele wie noch im letzten Herbst“, sagt Aimée van Baalen, Sprecherin der Letzten Generation, laut einer Mitteilung. “Es ist klar, dass hier gerade etwas ins Rollen kommt. Kinder winken beim Vorbeilaufen“, so van Baalen.

Für Mittwoch ruft die Letzte Generation zur Teilnahme an Protesmärschen auf. Dabei würden die Protestierenden sehr langsam in größeren Gruppen mit Transparenten schweigend auf der Straße gehen. Im Unterschied zu den Verkehrsblockaden werde sich dabei nicht auf die Straße gesetzt oder geklebt. (ga)

10.10 Uhr: Critical Mass mit Polizeisupport

Die Fahrradgruppe der Critical Mass fährt jetzt auf der Leipziger Straße Richtung Osten. Die zwei Motorradpolizisten scheinen sich an ihren Job als Begleitung gewöhnt zu haben und weisen aggressive Au­to­fah­rern:­in­nen zurück. (jag)

09.55 Uhr: Geräumte diskutieren mit Polizisten

Nach der Räumung der Blockade am Wittenbergplatz werden die Ak­ti­vis­t:in­nen erkennungsdienstlich behandelt. Das hält sie nicht ab, mit den Po­li­zis­t:in­nen zu diskutieren: „In Frankreich wird schon jetzt das Wasser knapp, wie soll es erst bei 1,7, 1,8 Grad werden?“ (jwa)

09.33 Uhr: Polizei droht mit unmittelbarem Zwang

Die Polizei ist bei der Blockade am Wittenbergplatz vor Ort und kündigt die Räumung durch „unmittelbaren Zwang“ an. Festgeklebt hat sich hier niemand, die Ak­ti­vis­t:in­nen werden weggetragen.

„Mir macht Angst, dass die Klimabewegung weiter kriminalisiert wird“, erklärt eine 21-Jährige Teilnehmerin der Blockade, die auch bei Extinction Rebellion (XR) aktiv ist. „Wir müssen zusammenstehen und zeigen, dass die Letzte Generation nicht alleine ist.“ (jwa)

09.27: Polizei sägt Aktivist von der Straße

Am Ernst-Reuter-Platz beginnt die Polizei mit einem Trennschleifer Teile der Fahrbahn auf der Zufahrt zur Straße des 17. Juni aufzusägen, um den letzten verbliebenen Aktivisten zu entfernen. (td)

09.24 Uhr Fahrraddemo erreicht Blockade

Die Fahrraddemo Critical Mass trifft auf zwei Blockaden an Domenicusstraße, Ecke Hauptstraße in Berlin-Schöneberg. Jeweils rund 6 Aktivisti kleben oder sitzen dort noch auf zwei Straßen.

Wenig später radelt die Critical Mass weiter – mittlerweile wieder in Polizeibegleitung, was die Au­to­fah­rern:­in­nen dahinter merklich beruhigt. (jag)

09.20 Uhr: Lange Staus in der Stadt

Laut Verkehrsinformationszentrale haben die Protestaktion zu vielen Staus in Berlin geführt. Die längsten Staus betroffen gebe es aktuell entlang der Stadtautobahn A100, im Bereich Heidestraße in Berlin-Mitte und in Prenzlauer Berg rund um die Storkower Straße und Grellstraße, schreibt die VIZ auf Twitter. „Wenn möglich auf S+U Bahnen ausweichen!“, lautete die Empfehlung der VIZ bei Twitter.

Laut der Nachrichtenagentur dpa kam es auch auf dem Kurfürstendamm zu erheblichen Staus. (ga)

09.15 Uhr: Ernst-Reuter-Platz: drei noch auf der Straße

Auf der Zufahrt vom Ernst-Reuter-Platz zur Straße des 17. Juni sind immer noch drei Aktivistinnen auf der Straße, teilweise festgeklebt.

Polizeisprecher Dams berichtet von mittlerweile 31 Aktionen im Stadtgebiet. Die Polizei sei mit Rund rund 500 Einsatzkräften an verschiedenen Stellen vor Ort.

Am Rand der Blockade filmt der rechte Youtuber Martin Lejeune Teil­neh­me­r*in­nen der Aktion ab.

Versuche von Pressevertreter*innen, den Blockierenden oder den bereits geräumten Ak­ti­vis­t*in­nen Fragen zu stellen, werden durch die Polizei immer wieder unterbunden. (td)

09.10 Uhr: Polizei meldet Aktionen an rund 30 Örtlichkeiten

Die Berliner Polizei meldet auf Twitter, dass von den Klimaprotesten stadtweit aktuell etwa 30 Örtlichkeiten betroffen seien. Sie sei mit rund 500 Beamten und einem Hubschrauber im Einsatz, „um die Blockaden schnellstmöglich aufzulösen.“ (ga)

09.05 Uhr: Blockade auch auf der Stadtautobahn

Die Letzte Generation blockiert heute sehr viele innerstädtische Kreuzungen. Aber auch die Stadtautobahn A100 ist betroffen, etwa bei Halensee. (epe)

08.58 Uhr: Blockade in Prenzlauer Berg geräumt

Um kurz vor neun ist auch der letzte festgeklebte Aktivist an der Kreuzung Prenzlauer Allee/Danziger Straße von der Straße. Auf dem Gehweg nimmt Polizei die Personalien der sieben Aktivisten auf. (hly)

08.50 Uhr: Passanten pöbeln am Wittenbergplatz

Die Au­to­fah­re­r:in­nen zeigen sich von der Blockade am Wittenbergplatz unbeeindruckt, viele drehen einfach um. Pas­san­t:in­nen reagieren teilweise sehr aggressiv. Viele pöbeln, ein Mann entreißt einigen Blo­ckie­r:in­nen ein Banner und schlägt daraufhin einer Person, die ihn verfolgt, ins Gesicht. (jwa)

08.47 Uhr: Critical Mass in Schöneberg

Die Fahrradgruppe der Critical Mass fährt mittlerweile ohne Polizeibegleitung auf der Bülowstraße durch Schöneberg. Dahinter etwa 20 teils geduldige, teils wütend hupende Autofahrer:innen. Davor: autofreie Innenstadt. (jag)

Die #CriticalMass Fahrraddemo, die heute morgen am Neptunbrunnen gestartet ist, ist soeben bei der LG-Soli-Blockade eingetroffen. Stimmung ist gut, Polizei nich nicht in Sicht. Allerdings hält sich der Blockadeeffekt auch in Grenzen. pic.twitter.com/eq51d52gCM — @jonaswkw@kolektiva.social (@JonasWkw) April 24, 2023

08:45 Uhr: Hauptstraße, Ecke Domenicusstraße: Aktivist kündigt lang anhaltende Proteste an

Der Aktivist Kim Schulz, der von Beginn an bei der Letzten Generation dabei ist, klebt auf der Straße. Er sagt: „Wir haben den Stadtstillstand angekündigt und mit 20 Blockaden haben wir das geschafft.“ Er kündigt an, auch „in den nächsten Tagen dranzubleiben“. (kai)

08.40 Uhr: Ernst-Reuter-Platz weitgehend geräumt

Auf einer Fahrspur an der Abfahrt zur Straße des 17. Juni fließt der Verkehr wieder. Die anderen Blockade am Ernst-Reuter-Platz sind vollständig geräumt. (td)

08.30 Uhr: Polizei startet Räumung in Prenzlauer Berg, nur einer bleibt kleben

Etwa eine halbe Stunde nach Beginn der Aktion kommt die Polizei. Sie teilt den Aktivisten mit, dass ihre Versammlung aufgelöst ist und beginnt, sie von der Straße zu tragen. Eine knappe Stunde nach Beginn der Aktion fahren die ersten Autos wieder.

Nur beim letzten Aktivisten muss die Polizei ihr mitgebrachtes Speiseöl einsetzen. Ein Beamter beginnt, um dessen Hand herumzupinseln. Dem Mann, dem die Autofahrer zuvor noch einen Kleber entrissen hatten, war es doch noch gelungen, sich auf der Straße festzukleben. (hly)

08.35 Uhr: Autos umfahren Blockade

8.35 Uhr: Hauptstraße, Ecke Domenicusstraße: Der Verkehr läuft zwischen den Blockaden hindurch. Eine Stunde nach Blockadebeginn sind immer noch nur drei Polizeiautos am Start. Sets mit Öl und Mullbinden zum Ablösen der Festgeklebten aber fehlen. (kai)

08.30 Uhr: Letzte Generation meldet mehr als 20 Aktionen

Die Ak­ti­vis­t:in­nen der Letzten Generation melden auf Twitter Proteste „an über 20 Orten auf der Straße“. Wenig später berichtete die Polizei bereits von mehr als 20 Aktionen im Stadtgebiet. (ga)

Zur gleichen Zeit an der Hauptstraße, Ecke Domenicusstraße: Der Ex-Journalist Raphael Thelen beobachtet die Blockade. Er wisse von 25 Gruppen, die heute unterwegs sind, und wischt einmal durch eine interne Telegramgruppe mit sehr vielen Einträgen. (kai)

08.25 Uhr: Soliblockade am Wittenbergplatz

Kurz nach 8 läuft eine Gruppe von rund 30 Menschen auf die Kreuzung am U-Bahnhof Wittenbergplatz. Sie nehmen Platz, entfalten Banner. „Zusammen gegen das Klimaversagen“ und „Solidarität statt Wachstum und Profit“. Es sind Un­ter­stüt­ze­r:in­nen der Letzten Generation, die sich mit der Gruppe solidarisch zeigen, indem sie selbst eine Straße blockieren. „ Es geht einfach nicht, dass die Letzte Generation als einzelne Chaoten runtergespielt werden“ sagt eine Teilnehmerin der taz, die auch bei Ende Gelände aktiv ist. „Daher ist es unfassbar wichtig, Solidarität zu zeigen.“

Mitglieder von anderen Klimagruppen wie Extinction Rebellion, Scientist for Future und Parents for Future blockieren aus Solidarität mit der Letzten Generation die Kleiststraße am Wittenbergplatz in Sichtweite des KaDeWe. (td, jwa)

08.25 Uhr: Ernst-Reuter-Platz weiter teilblockiert

Die Ausfahrt vom Kreisverkehr zur Straße des 17. Juni ist immer noch vollständig blockiert. Die Polizei beginnt die Ak­ti­vis­t*in­nen von der Straße zu lösen.

An der Ausfahrt zur Hardenbergstraße ist noch eine Person auf der Fahrbahn festgeklebt. (td)

08.15 Uhr: Fahrraddemo startet in Mitte

In Berlin-Mitte startet am Neptunbrunnen in Sichtweite des Roten Rathauses eine Critical Mass. Bei dieser Aktionsform nutzen Rad­fah­re­r:in­nen einen Paragrafen der Straßenverkehrsordnung, der es ihnen erlaubt, im Konvoi zu fahren. Zu Beginn sind rund 60 Menschen dabei, die sich mit den Protesten der Letzten Generation solidarisieren. (jag)

08.10 Uhr: Kleber auf der Breiten Straße

Mitglieder von anderen Klimagruppen, wie #XR, #ScientistforFuture und #ParentsforFuture blockieren gerade aus Solidarität mit der #LetztenGeneration die Kleiststraße am Wittenbergplatz pic.twitter.com/DzDpB4D9M4 — @jonaswkw@kolektiva.social (@JonasWkw) April 24, 2023

In Sichtweite des Berliner Schlosses in Berlin-Mitte starten 9 Menschen eine Sitzblockade auf der Breiten Straße, Ecke Mühlendamm. Polizeisirenen nähern sich. Die Hände werden noch schnell angeklebt. (jag)

08.10 Uhr: Hauptstraße, Ecke Do­me­ni­cus­straß­e: Po­li­zei sammelt Daten

Polizisten laufen durch den Stau, nehmen Personalien auf und holen sich Unterschriften auf vorgefertigten Dokumenten, um Anzeigen wegen Nötigung aufzunehmen. Nummernschilder werden fotografiert. (kai)

08.05 Uhr: Zweite Blockade am Ernst-Reuter-Platz

Die Blockade auf dem zentralen Kreisverkehr am Ernst-Reuter-Platz ist vollständig von der Polizei geräumt. Die Polizei beginnt mit der Räumung der Blockade an der Zufahrt zur Hardenbergstraße. Allerdings ist mittlerweile auch die Einfahrt zur Straße des 17. Juni, die mehrspurig Richtung Brandenburger Tor führt blockiert. (td)

08.05 Uhr: Noch nichts im Verkehrsfunk

Die Radionachrichten des RBB melden die üblichen Staus aus der Großstadt. Von den Protesten ist hier noch nichts durchgedrungen. (ga)

08:05 Uhr: Passant gegen Blockade

Ein Passant schubst an der Kreuzung Hauptstraße, Ecke Domenicusstraße einen Menschen, der mit seiner Kamera dokumentiert, und versucht ihm das Handy aus der Hand zu schlagen. Die Polizei greift ein, der Angreifer geht zu Boden. (kai)

7.50 Uhr: Erst-Reuter-Platz schon wieder frei

Die Blockade auf dem Kreisverkehr ist größtenteils geräumt und der Verkehr fließt wieder. Die Zufahrt zur Hardenbergstraße ist immer noch vollständig blockiert. Am Rand nimmt die Polizei Personalien von Ak­ti­vis­t*in­nen auf. (td)

7.45 Uhr: Hauptstraße, Ecke Domenicusstraße: Autos nutzen Norfallgasse

In der Mitte ihrer Blockade lassen die Ak­ti­vis­t:in­nen der Letzten Generation stets die Möglichkeit einer Notfallgasse, festgeklebt wird sich hier nicht. Die Polizei hat sich das zu Nutze gemacht und diese Person weggezerrt. Der Verkehr läuft durch die Mitte der Blockade.

07.45 Uhr: Polizei am Ernst-Reuter-Platz

Die Polizei versucht, die festgeklebten Ak­ti­vis­t*in­nen von der Straße zu lösen. (td)

07.30 Uhr: 7 Ak­ti­vis­t:in­nen auf der Hauptstraße

Es geht los. Allerdings einen Kilometer weiter südlich auf der Hauptstraße, Ecke Domenicusstraße in Berlin-Schöneberg. Jeweils 7 Ak­tis­t:in­nen der Letzten Generation sitzen auf zwei Seiten der Kreuzung. (kai)

07:28 Uhr: Blockade in Prenzlauer Berg

Um kurz vor halb acht blockiert eine Gruppe von sieben Anhängern der Letzten Generation eine Straße an der Kreuzung Prenzlauer Allee/Danziger Straße. Zwei Männer vom Ordnungsamt und ein Fahrzeugbesitzer fangen zunächst an, Aktivisten von der Straße zu zerren – einige Autos können passieren. Doch den Aktivisten gelingt es wieder, Formation anzunehmen.

Als ein Aktivist sich einige Minuten festkleben will stürmen drei der Autofahrer auf ihn zu und entreißen ihm den Kleber. Einer beschwert sich, dass er Kunden und Geld verliere, wenn er nicht durchkommt: „Im Regierungsviertel könnt ihr alles machen, aber nicht hier.“ Andere haben mit Verweis auf die Klimakrise mehr Verständnis. „Es ist wichtig, dass das gemacht wird, um darauf aufmerksam zu machen“, meint eine Frau. (hly)

07.26 Uhr: Ernst-Reuter-Platz blockiert

Die letzte Generation blockiert am Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg den Kreisverkehr und die Zufahrt zur Hardenbergstraße. Der Ernts-Reuter-Platz ist ein zentraler Verteiler für den Autoverkehr nördlich des Bahnhiofs Zoo. (td)

07.25Uhr: Hauptstraße, Ecke Grunewaldstraße

In den Straßen rings um den U-Bahnhof Bülowstraße sitzen auf einigen der Parkbänke Gruppen junger Leute. Die Devise vorher, man solle „unauffällig“ sein, die Polizei sei „auf Zack“. (kai)

07.00 Uhr: Klimaproteste am Montag

Weitere Proteste der Letzten Generation für Klimaschutz werden am Montag in Berlin erwartet. Nach mehreren Protesten in der Vorwoche will die Gruppe ab Montag nach eigenen Angaben versuchen, die ganze Hauptstadt lahmzulegen. Bis zu 800 Unterstützer sollten an Aktionen und Blockaden teilnehmen.

Bereits seit Mitte vergangener Woche führt die Letzte Generation Aktionen in Berlin durch. Bisher aber nur im Regierungsviertel.

Ab Montag soll dann die gesamte Stadt blockiert werden. Zu der Aktion reisen nach Angaben der Initiative Ak­ti­vis­t:in­nen aus dem ganzen Bundesgebiet an, bislang hätten sich über 800 auf der Onlineplattform registriert. Damit dürfte es die bislang größte Protestaktion der Gruppe werden. (taz)

06.00 Uhr: Klimaproteste am Sonntag

Mit Fahrradumzügen, einem Protestkonzert und einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor haben am Sonntag in Berlin zahlreiche Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Auf Transparenten warfen sie der Bundesregierung unter anderem eine zerstörerische Klimapolitik sowie einen Verstoß gegen den im Grundgesetz verbrieften Schutz der Lebensgrundlagen künftiger Generationen vor.

Vor dem Brandenburger Tor, wo sich nach Polizeiangaben rund 500 Menschen versammelten, warnten mehrere Rednerinnen vor den Folgen einer weiteren Erderwärmung und einem massenhaften Artensterben. Mit Blick auf die Proteste von Klimaaktivisten forderte die Berliner Wissenschaftlerin und Intensivmedizinerin Susanne Koch die Medien auf, sich weniger auf „genervte Autofahrer“ zu fokussieren, sondern vielmehr die Politiker mit Fakten des Klimawandels zu konfrontieren. „Wir sind die letzte Generation, die das Abgleiten in die Klimakatastrophe verhindern kann“, sagte Koch, die nach eigenen Angaben auch Mitglied der Klimabewegung „Scientist Rebellion“ ist.

Bereits am Sonntagvormittag war die Berliner Stadtautobahn wegen eines Protestkonzerts gegen den Weiterbau der A 100 auf einem Streckenabschnitt für rund zwei Stunden gesperrt worden. Bis zu 420 Menschen hätten daran teilgenommen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Veranstalter der Initiative „Lebenslaute“ sprachen von 250 begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörern. Das Konzert mit Orchester und Chor in der Nähe des Tempelhofer Damms war angemeldet und gerichtlich durchgesetzt worden. Die Veranstaltung trug den Titel „Musizieren statt betonieren“. (epd)

Von den Protesten der Letzten Generation berichten heute Gereon Asmuth (ga), Tim Döpke (td), Jannick Grimmbacher (jag), Leon Holly (hly), Erik Peter (epe), Kai Schacht (kai), Jonas Wahmkow (jwa).