piwik no script img

taz zahl ich

Linken-Bashing in der „Zeit“Vom bürgerlichen Drang, über Mitte und Norm zu herrschen

Ulrike Winkelmann
Kolumne Ernsthaft?
von Ulrike Winkelmann

Erstaunlich, dass der Grandseigneur des Zeit-Feuilletons zur Beschreibung der Lage bloß Klischees zusammenfegt und meint, der Sache sei Genüge getan.

Frau auf einem Lastenrad mit Kindersitz faehrt auf einer Straße
Beliebtes Feindbild: Lastenfahrradfahrerin, die sich und ihre Familie sicher auch noch vegan ernährt und nichts aus Leder trägt Foto: /SvenSimon/imagoFrank Hoermann

O b die Linken „selber schuld“ seien, fragte die Zeit auf ihrem Titel Ende August, und der Haupt-Essay im Blatt antwortete mit Ja. Interessant war aber weniger, dass hier ein früherer Feuilleton-Chef aufschrieb, dass die Linken den Aufstieg der Autoritär-Nationalen und Rechts­radikalen erst verursacht hätten – sondern vor allem, wie er das tat.

Die These, durch ihre Konzentration auf Emanzipation ( „Identitätspolitik“, „Wokismus“) statt Umverteilung hätten die US-amerikanischen Demokraten Donald Trump die WählerInnen in die Arme getrieben, steht seit der 2016er Trump-Wahl im Raum. Die Diskussion hat in bald neun Jahren schon viele Umdrehungen erlebt. Unter anderem ist eine komplette rechtspopulistische bis rechtsextreme Medien- und Politikindustrie daraus entstanden, antilinke und antiökologische Ressentiments zu kapitalisieren. Die Grünen gehen allem, was nach Kulturkampf riecht, geradezu zwanghaft aus dem Weg, nichts Privates ist hier noch politisch. Gegendert wird ganz allgemein nur noch hauchzart und hyperelegant.

Drüben hat man halt keinen Bock auf Planetenrettung

Darum ist es umso erstaunlicher, dass der Grandseigneur des Zeit-Feuilletons Jens Jessen zur Beschreibung der Lage bloß alle herumliegenden Klischees zusammenfegt und meint, hiermit sei der Sache Genüge getan. Und die Sache lautet: zu definieren, wo Mitte und Norm sind (beim Autor, klar) und wo die Ränder.

Jessen zufolge erklären die Grün-Gesamtlinken im „Bewusstsein ihrer moralischen Überlegenheit“ alle zu Klimasündern, die sich nicht vegan ernähren und kein Lastenfahrrad fahren. Und dann: „Nicht grillen! Nichts aus Leder tragen, keinen ‚überzüchteten‘ Rassehund, sondern einen Mischling halten, muslimischen Familiensitten keine Frauenverachtung vorwerfen, sondern nur dem ‚weißen‘ Mann. Kinder sollten im Wickeltuch am Leib getragen werden, vorzugsweise vom Vater. Ein Waldorfkindergarten wird empfohlen.“
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Bestätigung des eigenen Schablonensystems

Das geht lange so weiter, und ich muss es so ausführlich zitieren, damit deutlich wird, dass hier einer so schreibt, als hätte er noch nie jemand Ökologisch-Linkes getroffen. Oder aber in der Zeit laufen nur sehr spezielle VertreterInnen des gemeinten Spektrums davon herum (es wirkte bislang nicht so, und es hat in der Zeit ja auch schon jemand geantwortet).

Vielleicht sollte man den Text deshalb nicht so ernst nehmen. Auch in der taz haben wir ihn ja schon kommentiert (Tenor: Dieses Bürgertum wird den Kampf gegen die AfD nicht führen). Doch beweist der Essay Wort für borniertes Wort, wie wenig Mühe es auch in den intellektuellen Zentralen der Bourgeoisie kostet, die Versuche eines umweltverträglicheren, solidarischeren, insgesamt nachhaltigeren Lebens zu diskreditieren. „Lastenrad“ steht dann für Umerziehungslager, „vegan“ für Bekehrungswut, und so weiter. Das bloße Aufzählen der Begriffe reicht schon, um weiterzuzüchten, was wir inzwischen „Reaktanz“ zu nennen gelernt haben: die trotzige Abwehr der Idee, dass Klimaschutz, Tierschutz, Menschenschutz möglich seien.

Auf diese Weise dreht sich die Debatte, wie viel Klimaschutz, wie viel Gleichstellung, wie viel Fortschritt also (ich bestehe einfach auf diesem Wort) gewünscht und durchsetzbar sind, lediglich in Abwertungs- und Abgrenzungsspiralen weiter. Die Stellungnahmen bleiben dann rein strategisch, Zugeständnisse werden nicht gemacht. Öffentliche Orte, um sich zwischendurch darüber auszutauschen, was denn vielleicht wirklich einmal ein Exzess des guten Willens auf linker Seite gewesen sein könnte, bleiben rar gesät.

Denn drüben, wo man halt keinen Bock auf Veränderung oder Planetenrettung und dergleichen hat und nur auf Bestätigung des eigenen Schablonensystems wartet, tropft immer schon der Geifer.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Ulrike Winkelmann

Ulrike Winkelmann

 Chefredakteurin
Chefredakteurin der taz seit Sommer 2020 - zusammen mit Barbara Junge in einer Doppelspitze. Von 2014 bis 2020 beim Deutschlandfunk in Köln als Politikredakteurin in der Abteilung "Hintergrund". Davor von 1999 bis 2014 in der taz als Chefin vom Dienst, Sozialredakteurin, Parlamentskorrespondentin, Inlandsressortleiterin. Zwischendurch (2010/2011) auch ein Jahr Politikchefin bei der Wochenzeitung „der Freitag“.
Themen #Kolumne Ernsthaft? #Die Zeit #Identitätspolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei ältere Personen in einem Park

Debatte um die Rente

Mithalten im Privatisierungs-Bingo, aber richtig

Kolumne Ernsthaft? von Ulrike Winkelmann
Die Debatte um die Rente wird derzeit mit Tempo aus der verstaubten Ecke geholt. Gekonnt wird der demografische Wandel zum ­Sozialabbau genutzt.
Menschen mit Gepäck und Fahrrad laufen an einem Zug vorbei

Strukturproblem Rücksichtslosigkeit

Unsere Empathie wird auch im Zug nach Hameln verteidigt

Kolumne Ernsthaft? von Ulrike Winkelmann
Verroht die Gesellschaft immer mehr oder sind wir gegenüber Aggressivität und Rücksichtslosigkeit nur sensibilisierter? Beobachtungen einer Bahnreisenden.
Orangen in einer Orangenkiste

Skrupellosigkeit in der Politik

Moralische Schlüsse sind zulässig

Kolumne Ernsthaft? von Ulrike Winkelmann
Der Appell an die geteilte Welt wird von rechten Kulturkämpfern als Moralismus abgetan. Angesichts von Amtsmissbrauch und Korruption ist Moral aber notwendig.
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wir Boomer

Menno, habt Ihr’s gut!

2

Umfrage zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Spitzenwert für Rechtsextreme

3

Konflikt zwischen Trump und Maduro

Die Sache mit dem Drogenboot

4

Tübinger OB diskutiert mit AfD-Politiker

Die Boris-Palmer-Show

5

Kollapsbewegung in der Klimakrise

Nach dem Untergang geht’s weiter

6

Rechte für Transfrauen

Pack die Badehose wieder ein