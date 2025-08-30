Rechtsruck bei aktuellen Debatten: Gesellschaftspolitisch rückwärtsgewandt und hilflos
Was die Nach-Merkel-Mitte aufbietet, ist derzeit dürftig bis verlogen. Was sie nicht klar macht: Auf welcher Seite sie im Zweifel steht.
E s ist ziemlich irritierend, wie leicht es sich maßgebliche Vertreter der Nach-Merkel-Mitte machen zu können glauben. Ihre Ansätze, sich in einer herausfordernden Gegenwart zu verorten, fallen jedenfalls bislang dürftig bis verlogen aus. Als Bundestagspräsidentin exkommuniziert Julia Klöckner die Regenbogenfahne und wertet die neurechte Propagandaschleuder Nius auf. Markus Söder isst Wurst. Wolfram Weimer verbietet das Gendern. Und die Zeit schiebt in ihrer aktuellen Ausgabe riesig groß den Rechtsruck der Linken in die Schuhe. „Sind die Linken selber schuld?“, prangt auf ihrer Titelseite. Wo sind eigentlich die redlichen Konservativen, die geschnallt haben, dass die AfD auch sie angreift? Hier nicht.
Was stattdessen geboten wird, ist teilweise schlicht doof (Söder) oder auch allzu durchsichtig (Klöckner). Teilweise ist es auch erheiternd, etwa wenn jetzt in der Zeit die Schauspielerin Iris Berben als Kronzeugin gegen den angeblichen linken Verbietungswahn aufs Schild gehoben wird: „Was immer einem Freude macht – ein besonders gutes Essen, eine schöne Reise, ein vielleicht unangebrachter Flirt –, schon erhebt sich ein riesiger moralischer Zeigefinger.“ Und siehste, kann man ergänzen, zack, schon wählen die Leute rechtsradikal. Ganz so einfach machen es sich alle Autor*innen der Ausgabe selbstverständlich nicht. Aber der Haupttext von Jens Jessen läuft auf so eine Argumentation hinaus.
Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.
Empörend an diesen Ansätzen ist ihre gesellschaftspolitische Rückwärtsgewandtheit. Irritierend an ihnen ist aber auch ihre Hilflosigkeit. Gegen gefeierte Vielfalt, die Identitätspolitik, das Gendern, die Linke zu sein, das reicht doch nicht. Das ist die AfD doch alles auch, nur radikaler. Wie das also als Brandmauer funktionieren soll: fragwürdig.
Zudem reicht es auch nicht zur Selbstbeschreibung. Will diese Mitte denn nur „normal“ sein? Will sie denn gar nicht an einem passenden Rahmen für eine aus guten Gründen diverser werdende Gesellschaft arbeiten? Will sie wirklich alle antirassistischen, feministischen und egalitären Bestrebungen aus dem eigenen Selbstverständnis ausgrenzen? Und sollte sie tatsächlich noch nicht verinnerlicht haben, woher die aktuelle Verbieterei tatsächlich kommt? Aus der Richtung neorechter Ideologien, die sich mit staatlicher Macht panzern, nämlich. Siehe USA.
Der Rechtsruck oder, wie es in der Zeit gern heißt, der „Vibe-Shift“ ist kein Feuilletonspiel. Es geht um real gelebtes Leben: reaktionäre Einbindung ins Völkische versus gesellschaftliche Emanzipation. Da ist es auch erschreckend, wenn Politiker*innen und Journalist*innen, die in den derzeitigen politischen Verhältnissen die Macht hinter sich haben, nicht klarmachen, auf welcher Seite sie im Zweifel stehen.
Werden sie die antifaschistischen Initiativen, die mutigen Theaterleute, die Universitäten, die queeren Jugendclubs verteidigen, wenn die AfD – etwa nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt – noch mehr Einfluss bekommen sollte? Das wüsste man von der Nach-Merkel-Mitte gern, nicht nur, welche Anti-woke- und Anti-links-Ressentiments sie hegt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Solidarität mit Palästina
Das Ringen um Palästina als globaler Kampf
Azubi über Handwerksbranche
„Die Atmosphäre ist für queere Menschen unerträglich“
Anschlag auf Nord-Stream-Gasleitungen
Viele Fragen in der Pipeline
Rückzug von Robert Habeck
Der Erklärbär geht
Kabinett für neues Wehrdienstgesetz
Freiwillige vor!
Habeck gibt Bundestagsmandat ab
Her mit der neuen Idee